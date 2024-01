La drástica decisión de Jürgen Klopp tras anunciar su salida del Liverpool: “Aunque no tenga nada para comer, no dirigiré otro club inglés jamás”

Conmoción en el mundo del fútbol causó lo anunciado en las redes sociales del Liverpool. Jürgen Klopp dejará la banca de los ‘Reds’ a final de temporada. En un video en el que se veía a Klopp notablemente emocionado, explicaba que a pesar de estar completamente enamorado del club y todo lo que representa para él y su familia, siente un evidente desgaste de energía al llevar más de ocho años como entrenador. A pesar de ello, aseguró que, de volver a dirigir en la Premier League, sería solo al club rojo, y que jamás lo haría en otro equipo, aunque no tenga nada para comer, señaló.

Posterior a la impactante noticia, el equipo que hace de local en Anfield, anunció una conferencia de prensa en la que aceptarían preguntas de los medios y asimismo el DT explicaría de mejor manera su drástica decisión.

Comenzó la conversación complementando las explicaciones que ya había dicho en el video publicado. “Con toda la responsabilidad que tienes en este trabajo, debes estar absolutamente en la cima de tu juego. He estado haciendo esto durante 24 años y cuando tienes la carrera que he tenido, es prácticamente imposible llegar al Liverpool. Si sucede es porque le pongo todo lo que tengo. Me di cuenta de que mis recursos no son infinitos. Prefiero ponerlo absolutamente todo en esta temporada y luego tomarme un descanso o lo que sea. Ya no somos conejitos y no saltamos tan alto como antes”, argumentando que el club necesita un “entrenador de máximo nivel”.

Comentó además que sintió cierto alivio al tomar la decisión, aunque si bien, aseguró que fue difícil comunicarla, confía en que es el momento indicado para hacerlo. “No hay mucha emoción ahí, tuve algunas conversaciones en los últimos días con personas que tuve que contar ante el público y hubo algunas lágrimas, pero eso es normal. El club necesita tiempo para jugarse el futuro mientras ordenamos el presente”.

Sobre la reacción de los jugadores, aseguró que se lo tomaron de la mejor manera, por lo que respetaron la decisión y no levantaron cuestionamientos al respecto. “Los jugadores tenemos un vínculo muy fuerte, por eso no hicieron preguntas porque somos profesionales. En el nivel superior, hay un acuerdo entre el entrenador y los jugadores por un año, incluso si tienes un contrato largo, las cosas cambian, el club puede venderte, etc. Pero a mitad de año estás comprometido”.

Luego de ser consultado sobre si tomará la dirección de algún equipo próximamente aseguró que no pretende hacerlo en el corto ni en el mediano plazo. “Ningún club, ningún país para el próximo año. Ningún otro club inglés jamás. Aunque no tenga nada para comer, eso no sucederá”, dejando claro todo su amor y respeto por el club que lo convirtió en uno de los entrenadores más importantes del mundo.

Así se dio por finalizada una de las conferencias de prensa más emocionales del último tiempo, con un Jürgen Klopp que estuvo cerca de emocionarse en más de una ocasión, emoción que muy probablemente sea imposible de aguantar al final de la temporada, cuando dirija su último partido al mando del Liverpool.

El alemán deja a los ‘reds’ luego de conseguir una Champions League, la Premier League, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Copa FA, la Copa de la Liga, la Supercopa de la UEFA y la FA Community Shield.

Las reacciones

Thomas Tuchel, entrenador del Bayern Münich reaccionó con la misma sorpresa que la mayoría al enterarse de la impactante noticia. “¿Klopp deja el Liverpool? Primero tengo que digerir eso… Klopp es uno de los mejores entrenadores del mundo, siempre ha sabido influir en los clubes en los que trabajó. Es un notición”, aseguró.

Para el DT del Real Madrid, Carlo Ancelotti, si bien no deja de ser una sorpresa, cree entender las razones que llevaron al alemán a tomar esa decisión. “Creo que es bastante sorprendente, pero lo entiendo. A veces puede pasar. Cuando trabajas mucho tiempo con los mismos jugadores, el mismo equipo… Te baja la motivación. Ha hecho y está haciendo un trabajo fantástico, y tiene mucho mérito el ser autocrítico. Dejar el club en otras manos, significa mucho. Todos mis respetos. Creo que va a seguir aportando mucho al fútbol”.

Edin Terzic, actual entrenador del Borussia Dortmund (que también fue dirigido por Klopp), aprovechó la instancia para alabar a su compañero de profesión. “Jürgen Klopp es una persona excepcional. Tuve la suerte de conocerlo aquí. Ha dado forma a nuestro club y al Liverpool como ningún otro. Estoy seguro de que habrá otra etapa en su vida como entrenador, habrá un lugar en el que hará un trabajo igualmente bueno”, concluyó.

Mientras tanto, el medio británico The Telegraph asegura que diversos aficionados ya se acercan al mural del entrenador alemán cerca de Anfield para rendirle homenaje.