SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un cruce entre Tuchel y Bellingham: el enrarecido ambiente de Inglaterra antes de enfrentar a Argentina en semifinales

    El técnico y el 10 de los Tres Leones se enfrascaron en un controversial ida y vuelta posterior a la victoria sobre Noruega, en los cuartos de final del Mundial.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Thomas Tuchel y Jude Bellingham protagonizaron un polémico ida y vuelta. Fotos: Xinhua.

    A pesar de que Inglaterra se metió en semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Noruega, su agónica victoria provocó una grieta en la interna del plantel. Jude Bellingham, el héroe ante los Vikingos y una de las figuras de los Tres Leones en el torneo, recriminó públicamente a su técnico Thomas Tuchel después de que este criticara a su equipo.

    La controversia ocurre justo antes del crucial duelo donde buscarán pasar a la final ante Argentina, en un enfrentamiento que estará marcado por la antigua rivalidad entre ambas naciones.

    Después de meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo, el entrenador alemán sorprendió con un duro análisis sobre el rendimiento de su equipo: “No hablé de sufrir. Nunca lo hice. Hoy nos complicamos la vida muchísimo. El resultado es fantástico. Estamos entre los cuatro mejores. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos”, apuntó en diálogo con la cadena ITV.

    “El compromiso está, pero nos complicamos la vida por la forma en que jugamos: con imprecisiones, muchos errores técnicos, sin la velocidad ni la continuidad necesarias. Hoy tuvimos suerte”, reconoció un autocrítico Tuchel.

    Consultado sobre si se debió a la mentalidad de los jugadores, el DT de los Tres Leones afirmó: “No lo sé. No es cuestión de mentalidad. Si fuera solo mentalidad, se podría embotellar y vender. Se trata de calidad; tenemos que jugar mejor”.

    Finalmente, el técnico aseguró que deben incrementar su rendimiento de cara a la semifinal: “Mejoraremos. Tenemos que hacerlo. Ahora toca celebrar. Ahora toca disfrutar del momento. Tenemos tres días. Lo necesitaremos todo”.

    La réplica de Bellingham

    Las declaraciones de Tuchel no fueron bien recibidas por Bellingham, autor de un doblete ante Noruega. En primera instancia, el volante del Real Madrid pretendió evitar profundizar en la polémica: “Como sea. Da igual. Es difícil estar en la cancha en un partido agotador. Todos los jugadores hemos hecho un gran esfuerzo para clasificar”, indicó luego de que conocer los dichos del alemán.

    No obstante, segundos después, decidió lanzar un duro reproche para defender lo realizado por sus compañeros: “Quizás él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. Contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No son un equipo fácil contra el que jugar”.

    No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos o mil pases. A veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy”, complementó.

    En ese sentido, tras el ida y vuelta británico, un registro que evidenciaría un presunto problema entre ambas partes se viralizó. En la pausa de hidratación del primer tiempo, un video muestra cómo Tuchel camina hacia Bellingham para decirle algo. No obstante, el 10 inglés hace caso omiso y lo ignora sin siquiera dirigirle la mirada.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de InglaterraJude BellinghamThomas TuchelSelección de NoruegaSelección Argentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”

    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    El petróleo registra fuerte alza tras ataques cruzados entre EE.UU. e Irán por el control del Estrecho de Ormuz

    Irán califica como “guerra psicológica” las denuncias de Trump sobre un supuesto plan de Teherán para asesinarlo

    Menores que cometen delitos graves: Fiscalía apunta a “fortalecer el sistema de justicia penal especializado” y no juzgarlos como adultos

    Lo más leído

    1.
    Bomba en Uruguay: un histórico de la Celeste reemplazará a Marcelo Bielsa tras el fracaso en el Mundial 2026

    Bomba en Uruguay: un histórico de la Celeste reemplazará a Marcelo Bielsa tras el fracaso en el Mundial 2026

    2.
    “Uno de los mejores del mundo”: el elogio de Haaland a su amigo Bellingham tras reconocer su favoritismo por Inglaterra

    “Uno de los mejores del mundo”: el elogio de Haaland a su amigo Bellingham tras reconocer su favoritismo por Inglaterra

    3.
    “Respeten los rangos”: en Argentina calientan las semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026

    “Respeten los rangos”: en Argentina calientan las semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026

    4.
    Paulo Silas, histórico del Scratch: “Los jugadores brasileños deben ir a clubes top de Europa; si no, perdemos jerarquía”

    Paulo Silas, histórico del Scratch: “Los jugadores brasileños deben ir a clubes top de Europa; si no, perdemos jerarquía”

    5.
    La novia, el padre y el chileno Marcelo Allende: las emotivas despedidas tras la muerte del sudafricano Jayden Adams

    La novia, el padre y el chileno Marcelo Allende: las emotivas despedidas tras la muerte del sudafricano Jayden Adams

    6.
    El beneficio de un fixture inédito y un juego que no convence: las dudas de Argentina rumbo a semifinales del Mundial

    El beneficio de un fixture inédito y un juego que no convence: las dudas de Argentina rumbo a semifinales del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 13 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 13 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”
    Chile

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”

    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    Menores que cometen delitos graves: Fiscalía apunta a “fortalecer el sistema de justicia penal especializado” y no juzgarlos como adultos

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales
    Negocios

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales

    El petróleo registra fuerte alza tras ataques cruzados entre EE.UU. e Irán por el control del Estrecho de Ormuz

    Barómetro Unab: economía chilena se deteriora por segundo mes consecutivo, pero modera su caída

    Con nubes y máximas de hasta alrededor de 23°C: el tiempo en Santiago este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Con nubes y máximas de hasta alrededor de 23°C: el tiempo en Santiago este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    “Respeten los rangos”: en Argentina calientan las semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026
    El Deportivo

    “Respeten los rangos”: en Argentina calientan las semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026

    Crisis del tenis: Mineduc exige antecedentes del título de Kegevic y señala que carrera de Marín “no está en los registros”

    ¿Josep Guardiola a la selección de Italia? La ofensiva que prepara Paolo Maldini para convencer al catalán

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park
    Cultura y entretención

    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    Irán califica como “guerra psicológica” las denuncias de Trump sobre un supuesto plan de Teherán para asesinarlo
    Mundo

    Irán califica como “guerra psicológica” las denuncias de Trump sobre un supuesto plan de Teherán para asesinarlo

    China pide llegar a un acuerdo para el “restablecimiento cuanto antes” del “paso seguro” por Ormuz

    Claudio Lomnitz, antropólogo: “No ha habido un gobierno en estos años que le haga frente y de una manera decidida a la desaparición forzada en México”

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo