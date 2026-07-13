Un cruce entre Tuchel y Bellingham: el enrarecido ambiente de Inglaterra antes de enfrentar a Argentina en semifinales

A pesar de que Inglaterra se metió en semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Noruega, su agónica victoria provocó una grieta en la interna del plantel. Jude Bellingham, el héroe ante los Vikingos y una de las figuras de los Tres Leones en el torneo, recriminó públicamente a su técnico Thomas Tuchel después de que este criticara a su equipo.

La controversia ocurre justo antes del crucial duelo donde buscarán pasar a la final ante Argentina, en un enfrentamiento que estará marcado por la antigua rivalidad entre ambas naciones.

Después de meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo, el entrenador alemán sorprendió con un duro análisis sobre el rendimiento de su equipo: “No hablé de sufrir. Nunca lo hice. Hoy nos complicamos la vida muchísimo. El resultado es fantástico. Estamos entre los cuatro mejores. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos”, apuntó en diálogo con la cadena ITV.

“El compromiso está, pero nos complicamos la vida por la forma en que jugamos: con imprecisiones, muchos errores técnicos, sin la velocidad ni la continuidad necesarias. Hoy tuvimos suerte”, reconoció un autocrítico Tuchel.

Consultado sobre si se debió a la mentalidad de los jugadores, el DT de los Tres Leones afirmó: “No lo sé. No es cuestión de mentalidad. Si fuera solo mentalidad, se podría embotellar y vender. Se trata de calidad; tenemos que jugar mejor”.

Finalmente, el técnico aseguró que deben incrementar su rendimiento de cara a la semifinal: “Mejoraremos. Tenemos que hacerlo. Ahora toca celebrar. Ahora toca disfrutar del momento. Tenemos tres días. Lo necesitaremos todo”.

La réplica de Bellingham

Las declaraciones de Tuchel no fueron bien recibidas por Bellingham, autor de un doblete ante Noruega. En primera instancia, el volante del Real Madrid pretendió evitar profundizar en la polémica: “Como sea. Da igual. Es difícil estar en la cancha en un partido agotador. Todos los jugadores hemos hecho un gran esfuerzo para clasificar”, indicó luego de que conocer los dichos del alemán.

No obstante, segundos después, decidió lanzar un duro reproche para defender lo realizado por sus compañeros: “Quizás él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. Contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No son un equipo fácil contra el que jugar”.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👀 "QUIZÁS TUCHEL NO SABE LO QUE ES JUGAR AL FÚTBOL EN ESTAS CONDICIONES"



Jude Bellingham le respondió a su entrenador después de las críticas que hizo de la victoria por 2-1 ante Noruega en los cuartos de final del Mundial. pic.twitter.com/rbnaViezQ0 — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

“No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos o mil pases. A veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy”, complementó.

En ese sentido, tras el ida y vuelta británico, un registro que evidenciaría un presunto problema entre ambas partes se viralizó. En la pausa de hidratación del primer tiempo, un video muestra cómo Tuchel camina hacia Bellingham para decirle algo. No obstante, el 10 inglés hace caso omiso y lo ignora sin siquiera dirigirle la mirada.