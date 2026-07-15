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    Kast visita el SHOA en Valparaíso como parte de las medidas preventivas por el sistema frontal

    “Nosotros no podemos evitar un evento climático, un maremoto, un tsunami, pero sí podemos prevenir en lo que podamos. Es imposible que podamos prevenir todo", señaló el Mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Como parte de las medidas preventivas del gobierno frente al sistema frontal que afectará a parte del país, el Presidente José Antonio Kast realizó una visita este miércoles al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) en Valparaíso.

    Allí, además de sostener una reunión de trabajo con autoridades y algunos parlamentarios de la región, el Presidente aprovechó la instancia para recorrer las instalaciones del SHOA y así imponerse de los análisis técnicos y el estatus de la situación climática, con el fin de incrementar medidas para mitigar los efectos de los fenómenos pronosticados.

    Tras la cita, se brindó un punto de prensa, en el que participó el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca, y también el Mandatario.

    Por su parte, Mundaca aseguró: “Vamos a enfrentar una situación bastante inusitada, donde vamos a tener una pluviometría durante estos próximos cuatro años que va a exceder los 200 milímetros, y por tanto hoy día quiero decirle a toda la opinión pública y la prensa que estamos absolutamente coordinados, que estamos todos los servicios públicos, todas las autoridades, todos los profesionales y funcionarios del gobierno central, absolutamente coordinados a través del Comité de Gestión de Riesgos Desastres”.

    Junto con ello, agradeció al Presidente Kast por autorizar “a utilizar el 2% de emergencia en los territorios y tomar decisiones de inversión cuando se requiere precisamente asistir a la población damnificada con recursos del gobierno regional”.

    “Durante mucho tiempo estuvimos batallando para que las decisiones en materia de emergencia con los recursos que cuenta el gobierno regional puedan disponibilizarse desde el territorio y atender inmediatamente a la población, y este es un reflejo inequívoco del compromiso que hay con la descentralización”, valoró Mundaca.

    En tanto, el Presidente señaló: “Hay que reconocer el trabajo colaborativo que se ha podido realizar los días previos a este evento climático. La experiencia que nos fueron transmitiendo los gobernadores a lo largo de todo Chile, es algo que reconocemos, y esos encuentros que tuvimos nos permiten tomar medidas con anticipación, viendo siempre el bienestar de la ciudadanía”.

    “Agradecer el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, que también se ha podido desarrollar por la colaboración conjunta de los distintos entes, hablábamos con el gobernador y él nos señalaba que en temas presupuestarios también hay que prender una alerta preventiva para cuando se haga la discusión presupuestaria, para que los recursos estén siempre disponibles para este tipo de emergencias y no sea necesario muchas veces recurrir al gobierno regional para solventar gastos que debieran ser gastos o inversiones permanentes de las distintas instituciones”, continuó.

    Luego agregó: “Nosotros no podemos evitar un evento climático, un maremoto, un tsunami, pero sí podemos prevenir en lo que podamos. Es imposible que podamos prevenir todo”.

    Más sobre:José Antonio KastSistema frontalLluviasSHOA

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