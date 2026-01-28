Las ganancias de Enap se disparan en 2025 y la estatal reporta utilidades por quinto año consecutivo

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) volvió a registrar ganancias por quinto año consecutivo y la mayor dentro de los cinco años de racha. La última vez que la estatal reportó pérdidas en el ejercicio de un año fue en 2020 y por US$89 millones.

En detalle, al cierre del 2025, Enap registró utilidades por US$ 847,8 millones, un 108% más que los US$408 millones de 2024. Así, en los cinco años de buenas cifras, Enap generó ganancias por US$2.537 millones.

La estatal destacó que una racha de cinco años de ganancias también se logró entre 2013 y 2017, donde el acumulado de las utilidades fue de US$668 millones.

Sobre las razones que explican los US$847,8 millones de ganancias, la estatal apuntó a “una mayor venta de producción propia valiosa, impulsada por un cambio de mix de ventas y una optimización de costos logísticos y financieros, como parte del proceso de reducción de deuda que ha ejecutado la estatal en los últimos años; y mejores márgenes internacionales de refinación promedio”.

El gerente general de Enap, Julio Friedmann.

Un crecimiento de ganancias que se da en medio de la baja en los ingresos por actividades ordinarias. Los ingresos de Enap al cierre del 2025 llegaron a los US$8.761 millones, una caída de un 6,3% respecto a las cifras reportadas en 2024.

En detalle, los ingresos de refinación y comercialización por productos propios llegaron a US$7.221 millones, lo que significó un aumento de 0,8% frente a 2024. Otro de los factores que ayudaron a los ingresos fue la categoría “otros”, que llegó a US$42,9 millones, una subida de un 102,4% frente al año antepasado.

Mientras que los ingresos por productos importados, tales como diésel y gasolinas, alcanzaron los US$471,8 millones, una baja de 56,5% versus 2024.

También contribuyó a la caída de los ingresos globales las ventas de gas natural importado. La cifra alcanzó los US$345,5 millones, una baja de un 14,5% frente al 2024.

Enap también detalló que los ingresos asociados a la compensación del Estado de Chile, que cubre el precio de gas estabilizado para el suministro de gas residencial y comercial en la Región de Magallanes, ascendieron al equivalente de US$64,6 millones en el año 2025, cifra que se compara con los US$60,1 millones equivalentes percibidos durante el 2024.

Otros de los factores que incidieron en la caída de los ingresos fueron la baja de sus ingresos por ventas de su actividad de exploración y producción. Los ingresos llegaron a US$679,5 millones, lo que representa una disminución de 0,3% en comparación con el año 2024.

En tanto, los costos de ventas llegaron a US$7.336 millones, una baja de 11,8% frente al 2024.

Andres Vargas Foto

Por otro lado, el Ebitda consolidado en 2025 alcanzó los US$1.465 millones, un 37% más que los US$1.066 millones de 2024. “Hasta antes de eso, el Ebitda más alto en la historia de Enap fue en 2023 con US$1.414 millones”, resaltó Enap.

La empresa también destacó la reducción de la deuda en US$450 millones. “En 2025 finalizamos con una deuda financiera total de US$3.103 millones en términos brutos y una relación de deuda financiera neta a Ebitda de 1,8 veces”, explicó el gerente general, Julio Friedmann, en un comunicado.

El ejecutivo también agregó que “Enap ha demostrado en los últimos años que, con planificación y anticipación, es capaz de alcanzar resultados históricos. Nada de esto es fruto del azar. Logramos un incremento sostenido en nuestra capacidad productiva con foco en la excelencia operacional, en la gestión activa de costos y en la aceleración de nuevas fuentes de ingresos; llevamos cinco años consecutivos de utilidades y tenemos el menor nivel de deuda en más de una década. Todo esto es gracias a una estrategia de largo plazo y mucho esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de la empresa”.