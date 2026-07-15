Timonel RN por megarreforma: “De cómo salió de la Cámara, el proyecto ha mejorado y no podría entender que lo rechazaran”

Agitadas han sido estas últimas horas para la presidenta de Renovación Nacional, senadora Andrea Balladares. La noche de este martes participó, junto a parlamentarios de su partido, del encuentro con el Presidente, José Antonio Kast, en Cerro Castillo, y este miércoles, deberá votar en Sala en particular la megarreforma del Ejecutivo.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la legisladora defendió el proyecto de Reconstrucción y dijo que este se ha mejorado, por lo que no veía razón para su rechazo. Asimismo, explicó los alcances del protocolo, que le presentaron al Mandatario, para enfrentar controversias dentro de los partidos que respaldan al gobierno.

“De cómo salió de la Cámara a cómo está hoy día, el proyecto ha mejorado y por lo tanto, no podría entender que cuando tenemos un proyecto que ha mejorado lo rechazaran cuando ya fue aprobado. Así que creo que hay suficientes razones para aprobarlo y creo que vamos a tener un buen despacho”, sostuvo Balladares sobre la megarreforma.

En tanto, consultada por las críticas que han surgido desde los alcaldes por la eliminación del pago de las contribuciones a adultos mayores dentro de la megarreforma, lo que podría afectar las arcas municipales, y la propuesta que ellos presentaron en torno a focalizar las exenciones, Balladares descartó la opción.

“Son iniciativas exclusivas del Ejecutivo porque incluye gasto fiscal“, partió diciendo la senadora al respecto, pero agregó que ”la primera idea era solamente eliminarlo, luego se trabajó la compensación del Fondo Común Municipal, y hoy día no solo el gobierno está abierto a eso, sino que además a la compensación vía la recaudación de un punto y medio más que va a estar en la invariabilidad tributaria”.

“Eso no estaba al principio de la discusión.(3:11)Por lo tanto, decir que no escuchó, que se hizo oído sordo y no se propuso nada sobre la mesa, yo creo que no es lo estrictamente correcto”.

Sobre una posible votación en contra del senador Matías Walker (IND.), la timonel de RN sostuvo que “entiendo que los ministros le estaban explicando cuál era esta fórmula y cómo se pretendía compensar”.

En tanto, Balladares valoró los cambios que se realizaron al proyecto en invariabilidad luego de las negociaciones entre el gobierno y el PPD y en ese sentido, llamó a los senadores de ese partido a aprobar ese punto, pese al quiebre final de las conversaciones.

Y sobre las diferencias entre el PPD y el mnistro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que: “Yo creo que lo del viernes fue un impasse que nos generó un problema”.

Finalmente, sostuvo que espera una mayor votación que la que se obtuvo en la votación en general del proyecto. “Creo que hay cosas que se pueden aprobar con más de 26 votos”.

Encuentro en Cerro Castillo

En tanto, la senadora Balladares también comentó el encuentro que sostuvieron con Kast la noche del martes y explicó los alcances del protocolo de coordinación de los partidos oficialistas que contiene una fórmula para superar controversias, que le presentaron al jefe Estado.

“Le entregamos una propuesta al Presidente. Nosotros la verdad es que siempre tratamos de generar o de objetivizar aquellas cosas que vamos escuchando o aquellos problemas que se van identificando en las distintas instancias (...) tratamos de hacer un aporte”.

Sobre el sistema de resolución de controversias, Balladares explicó que apunta a que “nos sentemos todos a la mesa, ojalá los presidentes de partidos, convocar a los presidentes de partidos en un corto plazo y nosotros le pusimos un máximo de 48 horas, pero yo creo que tiene que ser en el mismo día. Cuando hay una urgencia”.

“Yo vi una muy buena recepción porque entiende, y al igual que creo que todos los que hoy día queremos que al gobierno le vaya bien, buscamos todas esas posibles formas y modos de trabajar en conjunto, de coordinarnos y obviamente tendrán buenos resultados”, añadió.

Balladares explicó que el objetivo final es que todos los partidos oficialistas - donde dejó fuera de la ecuación al Partido Nacional Liberrtario- lleguén unidos a enfretar las próximas elecciones municipales.

Y lanzó un mensaje: “las formas en políticas son muy importantes, se tiene que trabajar desde la confianza”.

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