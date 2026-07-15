La agenda legislativa de Economía: del turismo aventura a la revisión de incentivos tributarios para I+D

Algunas iniciativas ya presentadas, otras en estudio, así como proyectos en trámite que podrían ser impulsados, forman parte de la agenda legislativa del Ministerio de Economía.

Daniel Mas, biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, entregó el detalle el pasado 22 de junio, en respuesta a un oficio enviado el 13 de mayo por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, de la Cámara de Diputados - esto tras una presentación rezalida por Mas en arbil-, donde solicitó detallar “la agenda legislativa, en particular en lo que tenga relación con materia economía, fomento, turismo, mipyme, y protección de los derechos de los consumidores, que se pretende materializar”.

En el documento, Mas sostuvo que “ante todo, entendemos que Chile se encuentra en un estancamiento económico, el que se ha traducido en una pérdida de oportunidades para todos los chilenos (...) Creemos que la economía debe estar al servicio de las personas en la generación de ese progreso social, lo cual exige un Estado facilitador que impulsa la creatividad de los emprendedores y no la obstruye”.

Mas recordó que ya se ingresó el Proyecto de Ley Firma Electrónica Avanzada y Pagaré Electrónico, el cual propone un conjunto de medidas que tienen por objeto modernizar el régimen jurídico de la firma electrónica avanzada y de los documentos electrónicos, “reduciendo barreras de presencialidad y fortaleciendo la seguridad jurídica de las transacciones digitales, con el objeto de facilitar el comercio electrónico, disminuir costos de transacción y promover la digitalización de actos y contratos entre privados”.

Pero, por otra parte, también mencionó proyectos que están siendo estudiados por el Ministerio. Uno de ello es la iniciativa Pro-Pyme, la cual propondrá “un conjunto de medidas tendientes a fortalecer la liquidez, continuidad operacional y formalización de las empresas de menor tamaño, mediante medidas tributarias, regulatorias y administrativas orientadas a reducir barreras de funcionamiento, simplificar trámites y corregir desequilibrios que afectan especialmente a las MiPymes”.

Junto con ello explicó que se están analizando “medidas para potenciar la Innovación y Desarrollo”, para lo cual “estamos revisando la eficacia del incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D), de modo tal que más empresas puedan optar a incentivos reales, sean o no tributarios, considerando otras alternativas para que este incentivo sea útil”.

Respecto del proyecto de Ley de Estatuto laboral del turismo, indicó que “es una necesidad para el turismo contar con más flexibilidad laboral”. Esta semana el Gobierno anunció el ingreso al Congreso de la iniciativa, que entre sus principales medidas permite distribuir la jornada laboral en ciclos de hasta 52 semanas, con el objetivo de planificar de mejor manera y ampliar el máximo de domingos consecutivos trabajables para determinadas actividades turísticas, manteniendo el total anual de descansos.

Como tercer punto, Mas entregó antecedentes sobre aquellos proyectos en tramitación que el Ministerio estudia impulsar, entre las cuales se encuentra la iniciativa sobre reactivación del turismo y de fomento a la industria audiovisual.

“La Subsecretaría de Turismo ha tomado la decisión de impulsar la tramitación de esta iniciativa y presentó indicaciones en coordinación con el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de concluir su tramitación durante esta legislatura”, explicó.

Junto con ello, apuntó al proyecto de Ley de Turismo Aventura, donde la Subsecretaría de Turismo “quiere impulsar el proyecto y estamos estudiando la presentación de indicaciones para dar precisión al contenido del proyecto, cumpliendo con el objeto de que persigue -mejor información a los usuarios y clientes del turismo aventura- sin generar un obstáculo innecesario para el desarrollo de la actividad a los prestadores”.

Daniel Mas también comentó que “seguimos con atención otros proyectos que se han discutido en la Comisión, como el de Medidas Tecnológicas de Protección, el cual no es competencia de nuestro Ministerio, pero estimamos pertinente colaborar con el Ministerio de Cultura cuando sea necesario para reactivar su tramitación”.

Por último, sostuvo que el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, impulsado el Ministerio de Hacienda, “incorpora una serie de medidas que por nuestro lado hicimos presentes en la Comisión en nuestra presentación del 7 de abril de 2026, como la invariabilidad tributaria, la rebaja del impuesto corporativo y la eliminación del impuesto de ganancias de capital, medidas que son indispensables para reactivar la inversión en nuestro país, volviéndolo competitivo tributariamente, así como otras medidas en materia acuícola y de permisos que consideramos elementales para un Estado facilitador”.