Ministros Alvarado y García apuntalan votos ante amenaza del PDG y posibles descuelgues en recta final de megaproyecto

El temporal que se avecina en las próximas horas no es la única amenaza que se cierne sobre el Ejecutivo.

En la etapa decisiva del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast, todavía persisten algunas dudas finales de legisladores aliados que podrían alargar la tramitación de la iniciativa.

Con el fin de apuntalar los votos, este martes se apersonaron en la sede del Legislativo en Valparaíso los ministros del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI) y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), quienes sostuvieron conversaciones con distintos parlamentarios, a 24 horas de que el Senado comience a votar en particular (discusión artículo por artículo), la emblemática iniciativa gubernamental a partir de las 15 horas de este miércoles.

Si bien los aliados de La Moneda suman al menos 26 votos, la única duda es la compensación del Fondo Común Municipal (FCM), hoy fijada mediante la Ley de Presupuestos, que pasaría ser un mecanismo establecido en la Ley de Rentas Municipales, que ascenderá a 1.500.000 UTM anuales.

El senador Matías Walker (independiente asociado al Comité Evópoli), quien es uno de los 26 votos con los que cuenta La Moneda, señala que aún tiene dudas.

“Apoyo la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Como senador llamo al gobierno a garantizar mediante indicaciones concretas que los recursos de los municipios no se verán afectados. De lo contrario, el Ejecutivo deberá patrocinar mi indicación de que las viviendas con avalúo fiscal superior a las 15 mil UF queden afectas”, dijo a La Tercera.

“Celebro la incidencia que han logrado los alcaldes en que parte importante de estos recursos se garanticen a través de ley de rentas municipales, sobre todo mediante el pago efectivo de la patente de las sociedades de inversión. De la misma forma, me parece relevante que un tercio de la prima de invariabilidad se destine a los municipios, lo que debe necesariamente traducirse en una indicación antes de la votación”, advirtió el legislador ex DC y ex Demócratas.

El problema es que la queja de Walker puede incidir en que algunos de sus pares de derecha se plieguen en la presión al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien había jineteado el proyecto hasta ahora.

Este martes, el ministro García conversó con Walker, quien le insistió en su inquietud. Aunque hasta el cierre de esta edición el senador independiente mantenía el suspenso, en La Moneda confiaban en que no pondría en riesgo la aprobación del artículo con el Fondo Común Municipal.

De hecho, este martes, Alvarado manifestó que los alcaldes habían quedado conformes con la fórmula diseñada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El ministro del Interior también se desplegó en otras conversaciones. Uno de los legisladores con los que se reunió fue el senador Pedro Araya (PPD), quien podría ampliar la base de apoyos a los artículos del megaproyecto. Sin embargo, el parlamentario de Antofagasta y otros legisladores de oposición quedaron molestos con Quiroz por haber incorporado una rebaja adicional al impuesto a las empresas, lo que finalmente no se concretó.

“La forma de enfocar una negociación, de avanzar con un proyecto de ley, es muy distinta a una negociación que uno hace en el ámbito privado, que tiende a ser una negociación con más lógica y más de carácter profesional. Yo creo que hubo un malentendido en la forma en que se entendieron las conversaciones. Yo quiero dejar bien claro, el ministro Quiroga, no va actuar de mala fe, él entendió que esa indicación era parte de la conversación y no había sido así. Y como no fue así, se reconoce y se retira la indicación y se deja todo tal como estaba”, explicó Alvarado.

El temporal que se avecina en las próximas horas no es la única amenaza que se cierne para el Ejecutivo.

En la etapa decisiva del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast, todavía persisten algunas dudas finales de legisladores aliados que podrían alargar la tramitación de la iniciativa.

Con el fin de apuntalar los votos y sin la presencia del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, este martes se apersonaron en la sede del Legislativo en Valparaíso, los ministros del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI) y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), quienes sostuvieron conversaciones con distintos parlamentarios, a 24 horas de que el Senado comience a votar en particular (discusión artículo por artículo) la emblemática iniciativa gubernamental.

Si bien los aliados de La Moneda suman al menos 26 votos, la única duda es la compensación del Fondo Común Municipal (FCM), hoy fijada mediante la Ley de Presupuestos, que pasaría ser un mecanismo establecido en la Ley de Rentas Municipales, que ascenderá a 1.500.000 UTM anuales.

El senador Matías Walker (independiente asociado al Comité Evópoli), quien es uno de los 26 votos con los que cuenta La Moneda, señala que aún tiene dudas.

“Apoyo la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Como senador llamo al gobierno a garantizar mediante indicaciones concretas que los recursos de los municipios no se verán afectados. De lo contrario el Ejecutivo deberá patrocinar mi indicación de que las viviendas con avalúo fiscal superior a las 15 mil UF queden afectas”, dijo a La Tercera.

“Celebro la incidencia que han logrado los alcaldes en que parte importante de estos recursos se garanticen a través de ley de rentas municipales, sobre todo mediante el pago efectivo de la patente de las sociedades de inversión. De la misma forma, me parece relevante que un tercio de la prima de invariabilidad se destine a los municipios, lo que debe necesariamente traducirse en una indicación antes de la votación”, advirtió el legislador ex DC y ex Demócratas.

El problema es que la queja de Walker es difícil de cumplir legislativamente, ya que implicaría una reforma constitucional, y su postura puede incidir en que algunos de sus pares de derecha, se plieguen en la presión a Quiroz, quien había jineteado el proyecto hasta el lunes.

Este martes, el ministro García conversó con Walker, quien le insistió en su inquietud. Aunque el senador independiente mantenía el suspenso, en La Moneda confiaban en que no pondría en riesgo la aprobación del artículo con el Fondo Común Municipal.

De hecho, este martes, Alvarado manifestó que los alcaldes habían quedado conformes con la fórmula diseñada por el ministro de Hacienda.

El ministro del Interior también se desplegó en otras conversaciones. Uno de los legisladores con los que se reunió fue el senador Pedro Araya (PPD), quien podría ampliar la base de apoyos a los artículos del megaproyecto. Sin embargo, el parlamentario de Antofagasta y otros legisladores de oposición quedaron molestos con Quiroz por haber incorporado una rebaja adicional al impuesto a las empresas, lo que finalmente no se concretó.

“La forma de enfocar una negociación, de avanzar con un proyecto de ley, es muy distinto a una negociación que uno hace en el ámbito privado, que tiende a ser una negociación con más lógica y más de carácter profesional. Yo creo que hubo un malentendido en la forma en que se entendieron las conversaciones. Yo quiero dejar bien claro, el ministro Quiroz no actuó de mala fe, él entendió que esa indicación era parte de la conversación y no había sido así. Y como no fue así, se reconoce y se retira la indicación y se deja todo tal como estaba”, explicó Alvarado.

Suspenso PDG

Si el Ejecutivo logra pasar la valla del Senado, la inquietud se trasladará a la Cámara, que en tercer trámite debe votar los últimos ajustes a la iniciativa posiblemente el próximo martes. En esta etapa no se vota todo el texto, solo lo que fue objeto de modificaciones, por lo tanto, si la mayoría de los diputados rechazan alguno de esos últimos cambios, el megaproyecto inevitablemente pasaría a manos de una comisión mixta de ambas ramas del Congreso.

Esa es una instancia que La Moneda quisiera evitar a toda costa, ya que se conformaría de cinco diputados y cinco senadores, lo que dejaría a la oposición y al oficialismo en un empate a cinco votos. El escenario empeoraría ya que la comisión mixta sería integrada inevitablemente por la senadora Daniella Cicardini (PS) y el diputado Daniel Manouchehri (PS), quienes han sido parte de la oposición más férrea a la reforma gubernamental.

Para evitar que la tramitación se alargue, La Moneda, que cuenta con un piso hipotético de 76 votos aliados en la Cámara, requiere el apoyo de al menos dos diputados del PDG.

Uno de ellos podría ser Cristián Contreras (PDG en calidad de suspendido por su bancada), quien ya apoyó al gobierno en paso anterior de la megarreforma por la Cámara.

Los otros podrían ser Javier Olivares (PDG) y Alex Nahuelquín (PDG), que también están inclinados para alinearse con el Ejecutivo.

No obstante, institucionalmente el Partido de la Gente pretende aprovechar este espacio para presionar a que el ministro Quiroz le dé un empujón al proyecto que genera un mecanismo de devolución, en Registro Social de Hogares, por concepto de gastos en pañales y medicamentos.

Si bien La Moneda ya ingresó una iniciativa para acoger la exigencia del PDG, hay una discusión técnica de cómo hacer más rápida esa devolución a través del bolsillo electrónico. A ello se suma que la iniciativa no cuenta con urgencia de parte del Ejecutivo.

“Hoy día lo estamos evaluando (cómo votar). Tenemos que ver que efectivamente va a llegar desde el Senado para este tercer trámite, y nosotros tenemos una conversación pendiente. Así que, apenas tengamos esa discusión, nosotros vamos a poder tener una versión oficial”, dijo el diputado Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del PDG.

“La información disponible aún es bastante vaga como para tomar una postura final”, añadió Patricio Briones (PDG).

La diputada Zandra Parisi (PDG) aseguró que “seguimos confiando y esperando que el gobierno va a cumplir su promesa y va a hacer las cosas como se escuchó directamente de parte de los ministros que formaron parte de esta negociación” para impulsar la propuesta de devolución de IVA en los medicamentos y de los pañales. “Es nuestro principal interés”, dijo la legisladora, quien se reunió este martes con el ministro García para informarle de la postura de su colectividad.

El ministro de la Segpres, en respuesta, se comprometió a apurar el proyecto sobre pañales y medicamentos.

“En la opinión de ellos, va más lento de lo que se habían imaginado, por lo tanto, vamos a ver cuál es la situación en la que ese proyecto va a seguir avanzando. Nosotros, por supuesto, nos interesa, con toda rigurosidad, cumplir con lo que ha sido el compromiso con el Partido de la Gente”, añadió García Ruminot.

Llueva o truene

En tanto, a pesar de los factores climáticos, los comités del Senado, reunidos este martes, ratificaron que finalmente este miércoles se vote en particular hasta total despacho el megaproyecto.

Uno de los inconvenientes de esta jornada de votación, que se presume que será extensa por los discursos y la gran cantidad de votaciones (varios puntos de cada artículo podrían votarse por separado), era que el miércoles en la mañana estaba programada la cuenta pública de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y de su par de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI).

Esa ceremonia, a la que asistirá el Presidente de la República, José Antonio Kast, está contemplada en la Constitución y en el reglamento de ambas corporaciones.

Por tal razón, la ronda de votaciones y discusiones inevitablemente se tendrá que hacer en la tarde del miércoles.

Una de las alternativas, que era promovida por el gobierno, era adelantar esta jornada de deliberaciones para el martes.

Sin embargo, ello no fue acogido por la oposición, donde temían que el Ejecutivo usara ese margen de maniobra para apurar la megarreforma y obligar a que la Cámara de Diputados votara en último trámite el miércoles en la tarde, en la medida que el Senado despachara la iniciativa el día anterior.

Además, se puso sobre la mesa el pronóstico meteorológico que anticipa que a partir del jueves comenzarán a sentirse los estragos de un fuerte temporal de viento y lluvia.

Si la sesión hasta total despacho se extendiera hasta la madrugada del jueves -que además es feriado-, el sistema frontal podría complicar el regreso de los senadores a sus regiones, ya que muchos intentarán estar en las zonas que podrían resultar afectadas.

En la reunión de este martes, sin embargo, ni el Comité Unido (DC, PC, Frente Amplio y FREVS) ni el Comité Socialismo Democrático dieron la unanimidad para adelantar las votaciones.