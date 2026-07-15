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    Política

    Megarreforma: oposición afina detalles de presentación ante el TC e intenta dejar atrás pugnas

    Los presidentes de partidos y abogados del sector sostuvieron reuniones este martes para avanzar en la ofensiva en contra del gobierno de Kast. El constitucionalista Tomás Jordán está a cargo de la coordinación del escrito, sin embargo, no será quien los represente en el organismo cuando el requerimiento sea ingresado. En la izquierda aún no zanjan ese nombre.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Reunión de la oposición en el Congreso.

    Una nueva reunión sostuvieron durante la tarde de este martes los abogados de la oposición. La cita, vía telemática, sirvió para avanzar en los detalles de la presentación del requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), que presentarán respecto de la megarreforma económica del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Al encuentro se conectaron los integrantes del mismo grupo que ya se había reunido en semanas anteriores para preparar la ofensiva. El jueves pasado quedó a cargo de esta instancia el constitucionalista Tomás Jordán. El abogado se encargó de repartir las labores sobre la base de los dos ejes del requerimiento ante el TC: la invariabilidad tributaria y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

    Jordán, en todo caso, solo será coordinador de la ofensiva legal, ya que el abogado que se hará cargo del requerimiento, una vez presentado, aún no está resuelto. Según transmitieron desde los partidos, el abogado coordinador no seguirá por motivos de agenda. Además, agregan que podrían fichar a más de un abogado, dependiendo de si ingresan más de un escrito.

    Él, hasta ahora, ha centrado su diseño en la invariabilidad tributaria, junto a otras figuras como el exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC). En la RCA se concentraron abogados del FA, como Jaime Bassa, y el PS. En este último apartado también han apoyado figuras más políticas, como los senadores Diego Ibáñez (FA) y Alfonso de Urresti (PS).

    El trabajo avanza contrarreloj, dado que el Ejecutivo apuró la tramitación de la iniciativa, por lo que los plazos para presentar el escrito están encima de los abogados. La fecha del ingreso del requerimiento, en todo caso, aún no está clara. Así lo reconoció este martes Gajardo, en Desde la Redacción de La Tercera: “Es que es una conversación que tenemos con el resto de los colegas. Lo que es muy claro es que no lo podemos hacer después de la promulgación”.

    Intento de limar asperezas

    Previo al encuentro de los abogados, los presidentes y jefes de bancadas de los partidos retomaron su reunión de coordinación política semanal.

    Lo hicieron en el comedor de la Vicepresidencia del Senado, que hoy ocupa el UDI Iván Moreira, lo que derivó en chistes de “paga Moreira”.

    Allí, con una entrada de camarones con palta y un fondo de pastel de papa, intentaron limar asperezas luego de la dura tramitación del principal proyecto de La Moneda que dejó más de un herido en el camino.

    El ambiente no fue tenso, como en otras ocasiones, señalan las fuentes consultadas. Hubo varias bromas que calmaron el ambiente. Por ejemplo, le dijeron al jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, que no se sentara tan lejos y que se acercara al puesto donde estaba la presidenta de su tienda, la senadora Paulina Vodanovic, en referencia al duro momento político que ha debido enfrentar estos días la representante del Maule.

    La instancia sirvió para coordinar la puesta en escena de la oposición para este miércoles, jornada en la que se votará en particular la principal medida del gobierno del Presidente José Antonio Kast, que en el pasado ya calificaron como “la madre de todas las batallas”. En la cita se apuntó a la mayor coordinación posible entre los integrantes del sector, lo que será reforzado esta noche con minutas.

    En el encuentro se sinceraron las polémicas, como la crisis que desató en el PS entre Vodanovic y la senadora Daniella Cicardini, o el caos dentro del PPD, luego de que tres de sus senadores pactaran aspectos de la megarreforma con La Moneda.

    Esto último desató fuertes críticas de dirigentes de la oposición, como Daniel Manouchehri, Diego Ibáñez e Iván Flores (DC). Este último senador calificó de “vendidos” a sus pares del PPD, lo que fue resentido este martes en el almuerzo por el timonel de ese partido, Raúl Soto.

    Él obtuvo respuesta del diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, quien enfatizó -con el senador PPD Ricardo Celis presente- que los dichos de Flores no eran representativos de la colectividad y que conversó directamente con él para abordar el tema.

    Más sobre:OposiciónPSFAPCPPDDC

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