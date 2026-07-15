SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jaime Gajardo y requerimiento ante el TC por megarreforma: “Se va a revisar el mérito jurídico, no si esto tuvo o no acuerdo político”

    En el programa de streaming de La Tercera, el abogado constitucionalista del Partido Comunista, ministro de Justicia durante el gobierno anterior, adelantó parte de los lineamientos que seguirá la oposición ante el Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria y los temas medioambientales de la megarreforma del Ejecutivo.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    14-07-2026 JAIME GAJARDO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Sin una fecha determinada para su presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) y enfocado en la invariabilidad tributaria y en temas medioambientales. Así se encamina el requerimiento que un grupo de abogados de oposición prepara contra la megarreforma del gobierno, según relató uno de sus integrantes, el exministro de Justicia Jaime Gajardo, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción,

    El actual académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales subrayó, en entrevista con Rodrigo Álvarez y David Tralma, por qué, a su juicio, elementos del proyecto afectarían al “principio democrático” y al “derecho a sufragio”.

    ¿En qué va ese proceso?

    Es importante que la ciudadanía sepa que no se va a recurrir de la megarreforma completa. Son algunos aspectos en los que se le va a pedir al TC que realice un control de constitucionalidad, un control jurídico respecto de aspectos que hemos catalogado como graves y que pueden infringir la Constitución. Estamos analizando los argumentos para aquello.

    ¿Cuentan con un plazo estimado de cuándo debería ingresar el requerimiento?

    El requerimiento se puede presentar hasta antes de la promulgación de la ley, entonces tenemos que ver cómo termina este segundo trámite en el Senado, su vuelta a la Cámara de Diputados y si es que va a comisión mixta. Lo que se le va a solicitar al TC son aspectos que consideramos graves de constitucionalidad, es decir, que resuelva si la invariabilidad tributaria afecta o no el principio democrático. Que despeje que este mecanismo que le entrega una invariabilidad tributaria a ciertas empresas que realizan una inversión de cierto capital compromete, conforme a la Constitución, a legislaturas futuras, ata de manos a congresos futuros. Nosotros creemos que afecta al principio democrático y a las competencias de distribución legislativa que tiene la Constitución.

    El gobierno le ha puesto el pie en el acelerador a la megarreforma. Es posible que no vaya a comisión mixta y salga en julio. ¿Ese timing los complica?

    No nos complica, pero sí creo que es complicado otro aspecto: la debida deliberación que deberían tener este tipo de proyectos. No pasó por todas las comisiones del Congreso en que debería haber pasado.

    ¿Usted critica la rapidez que tuvo en la Cámara?

    Por cierto. La mejor política tributaria es una que cuente con consensos, con acuerdos, que genere diálogo y una estabilidad de largo plazo. A todos nos parece legítimo que el país crezca más, pero el mecanismo para hacerlo ha generado ciertas diferencias. Creemos que el mecanismo de invariabilidad tributaria es contrario a la Constitución. Se puede aprobar la reforma por un voto más, pero eso no genera la estabilidad suficiente en términos políticos para el futuro y eso es lo más complejo del acelerador que pone el gobierno.

    ¿Cuáles son los argumentos que se presentarán ante el TC en los temas medioambientales de la megarreforma?

    El equipo está trabajando en dos grupos. En uno estamos viendo la invariabilidad y el otro está viendo el tema ambiental, con expertos en ese ámbito. No lo he revisado en detalle, pero lo que se está viendo es que principalmente habría ciertas competencias naturales que tendrían los tribunales ambientales que estarían siendo de una u otra manera alteradas con la megarreforma. Además, el seguro que se le da a la empresa en caso que su proyecto sea rechazado en el sistema de evaluación ambiental también se considera que en términos generales podría ser contrario a la Constitución, en el sentido de que se modifica el estatuto de responsabilidad del Estado.

    ¿No es una dicotomía que acudan al TC por invariabilidad cuando senadores PPD, que son de oposición, negociaron con el gobierno para modificar ese aspecto?

    Por cierto es mejor que la invariabilidad comprometa menos legislaturas a cómo lo hacía originalmente el proyecto, pero el hecho de que ya comprometa y restrinja las competencias del futuro legislador en materia tributaria, en el sentido de que si se modifican esos aspectos va a haber que indemnizar a las empresas, afecta de forma indirecta la integridad del derecho a sufragio. En el fondo se dice a las personas del futuro que los legisladores que escojan no van a poder modificar las cargas tributarias con un impacto real, cuando el mismo TC ha dicho que los beneficios tributarios son esencialmente modificables porque es parte de las competencias tributarias que tiene un Estado. (...) Más allá de la cantidad de legislaturas que comprometa el argumento es más o menos parecido.

    ¿No es contradictorio que senadores de oposición hayan dado el visto bueno a la invariabilidad cuando el sector estaba por acudir al TC?

    Esa pregunta se la tienen que responder los senadores. De todas maneras, en términos formales, el requisito no es que recurra la oposición en su conjunto, sino una cantidad de senadores y de diputados. Lo que va a revisar el TC es el mérito jurídico. No revisa si esto tuvo o no acuerdo político, ve si el precepto es o no constitucional. (...) Es un control de carácter jurídico, no político.

    ¿Empaña la ofensiva ante el TC todo el enredo que hubo en la oposición?

    No, porque lo que nosotros estamos revisando es un requerimiento estrictamente jurídico. No estamos revisando el mérito.

    ¿Van a esperar a que se despache el proyecto para presentar el requerimiento?

    Eso es parte de la estrategia más fina que estamos conversando.

    ¿Qué tan avanzada está su estrategia?

    Estamos trabajando de manera muy intensa desde que nos convocaron los timoneles el jueves.

    ¿Personalmente piensa que es mejor antes o después del despacho?

    Es una conversación que tenemos con el resto de los colegas. Lo que está claro es que no lo podemos hacer después de la promulgación.

    ¿Las polémicas que tuvo la oposición la semana pasada no empañan la ofensiva, más allá que en el TC se vean temas estrictamente jurídicos?

    La oposición está construyendo su forma de trabajar, ser oposición cuando el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras no es fácil. Lo importante es que sepan resolver sus diferencias y encuentren los puntos en común.

    Más sobre:Desde la RedacciónJaime GajardoTribunal ConstitucionalTCMegarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Iván Poduje: “Lo único que nos importa es que se apruebe la ley. Por un voto, dos o tres, me da lo mismo, yo necesito la plata”

    Temblor de magnitud 5.3 se percibe en la zona central del país

    Mayor sistema frontal en años: gobierno suspende clases y despliega planes de emergencia ante 2.363 puntos críticos

    Proyecto para flexibilizar las 40 horas semanales ingresa este miércoles por la Cámara y parlamentarios ya fijan postura

    Invariabilidad tributaria comenzará a regir desde que proyectos generen ingresos brutos y expertos apoyan esa fórmula

    En medio de guerra en Medio Oriente, la caída en la inflación de EE.UU. resta presión al dólar y las bolsas globales cierran al alza

    Lo más leído

    1.
    Ministros Alvarado y García apuntalan votos ante amenaza del PDG y posibles descuelgues en recta final de megaproyecto

    Ministros Alvarado y García apuntalan votos ante amenaza del PDG y posibles descuelgues en recta final de megaproyecto

    2.
    Renuncia Rodrigo Vattuone a la presidencia del PDG por “motivos personales”

    Renuncia Rodrigo Vattuone a la presidencia del PDG por “motivos personales”

    3.
    En gira en Medio Oriente por la ONU: Bachelet hace gesto por rol mediador de Pakistán en guerra entre Irán e Israel

    En gira en Medio Oriente por la ONU: Bachelet hace gesto por rol mediador de Pakistán en guerra entre Irán e Israel

    4.
    En la recta final de la megarreforma: Kast se reúne con Quiroz en Cerro Castillo

    En la recta final de la megarreforma: Kast se reúne con Quiroz en Cerro Castillo

    5.
    La Moneda enfrenta su primera emergencia climática: Kast instruye despliegue de autoridades en regiones

    La Moneda enfrenta su primera emergencia climática: Kast instruye despliegue de autoridades en regiones

    6.
    Cámara rechaza por falta de quórum creación de comisión investigadora por caso Steinert: solo recibió 58 votos

    Cámara rechaza por falta de quórum creación de comisión investigadora por caso Steinert: solo recibió 58 votos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Jaime Gajardo y requerimiento ante el TC por megarreforma: “Se va a revisar el mérito jurídico, no si esto tuvo o no acuerdo político”
    Chile

    Jaime Gajardo y requerimiento ante el TC por megarreforma: “Se va a revisar el mérito jurídico, no si esto tuvo o no acuerdo político”

    Iván Poduje: “Lo único que nos importa es que se apruebe la ley. Por un voto, dos o tres, me da lo mismo, yo necesito la plata”

    Temblor de magnitud 5.3 se percibe en la zona central del país

    Proyecto para flexibilizar las 40 horas semanales ingresa este miércoles por la Cámara y parlamentarios ya fijan postura
    Negocios

    Proyecto para flexibilizar las 40 horas semanales ingresa este miércoles por la Cámara y parlamentarios ya fijan postura

    Invariabilidad tributaria comenzará a regir desde que proyectos generen ingresos brutos y expertos apoyan esa fórmula

    En medio de guerra en Medio Oriente, la caída en la inflación de EE.UU. resta presión al dólar y las bolsas globales cierran al alza

    Cómo dormir 80 minutos menos cada noche puede hacerte subir de peso, según un estudio
    Tendencias

    Cómo dormir 80 minutos menos cada noche puede hacerte subir de peso, según un estudio

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    El lamento de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España: “No fuimos dignos de una semifinal del Mundial”
    El Deportivo

    El lamento de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España: “No fuimos dignos de una semifinal del Mundial”

    Deschamps explota tras la eliminación de Francia ante España: “¿Está el árbitro al nivel de una semifinal del Mundial?"

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”
    Cultura y entretención

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas

    Koke Núñez y Entremares encienden la escena con “A Besitos”, su nueva cumbia norteña romántica

    Oposición y Parlamento venezolano acuerdan una hoja de ruta para la reconstrucción sin María Corina Machado
    Mundo

    Oposición y Parlamento venezolano acuerdan una hoja de ruta para la reconstrucción sin María Corina Machado

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”