Jaime Gajardo y requerimiento ante el TC por megarreforma: “Se va a revisar el mérito jurídico, no si esto tuvo o no acuerdo político”

Sin una fecha determinada para su presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) y enfocado en la invariabilidad tributaria y en temas medioambientales. Así se encamina el requerimiento que un grupo de abogados de oposición prepara contra la megarreforma del gobierno, según relató uno de sus integrantes, el exministro de Justicia Jaime Gajardo, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción,

El actual académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales subrayó, en entrevista con Rodrigo Álvarez y David Tralma, por qué, a su juicio, elementos del proyecto afectarían al “principio democrático” y al “derecho a sufragio”.

¿En qué va ese proceso?

Es importante que la ciudadanía sepa que no se va a recurrir de la megarreforma completa. Son algunos aspectos en los que se le va a pedir al TC que realice un control de constitucionalidad, un control jurídico respecto de aspectos que hemos catalogado como graves y que pueden infringir la Constitución. Estamos analizando los argumentos para aquello.

¿Cuentan con un plazo estimado de cuándo debería ingresar el requerimiento?

El requerimiento se puede presentar hasta antes de la promulgación de la ley, entonces tenemos que ver cómo termina este segundo trámite en el Senado, su vuelta a la Cámara de Diputados y si es que va a comisión mixta. Lo que se le va a solicitar al TC son aspectos que consideramos graves de constitucionalidad, es decir, que resuelva si la invariabilidad tributaria afecta o no el principio democrático. Que despeje que este mecanismo que le entrega una invariabilidad tributaria a ciertas empresas que realizan una inversión de cierto capital compromete, conforme a la Constitución, a legislaturas futuras, ata de manos a congresos futuros. Nosotros creemos que afecta al principio democrático y a las competencias de distribución legislativa que tiene la Constitución.

El gobierno le ha puesto el pie en el acelerador a la megarreforma. Es posible que no vaya a comisión mixta y salga en julio. ¿Ese timing los complica?

No nos complica, pero sí creo que es complicado otro aspecto: la debida deliberación que deberían tener este tipo de proyectos. No pasó por todas las comisiones del Congreso en que debería haber pasado.

¿Usted critica la rapidez que tuvo en la Cámara?

Por cierto. La mejor política tributaria es una que cuente con consensos, con acuerdos, que genere diálogo y una estabilidad de largo plazo. A todos nos parece legítimo que el país crezca más, pero el mecanismo para hacerlo ha generado ciertas diferencias. Creemos que el mecanismo de invariabilidad tributaria es contrario a la Constitución. Se puede aprobar la reforma por un voto más, pero eso no genera la estabilidad suficiente en términos políticos para el futuro y eso es lo más complejo del acelerador que pone el gobierno.

¿Cuáles son los argumentos que se presentarán ante el TC en los temas medioambientales de la megarreforma?

El equipo está trabajando en dos grupos. En uno estamos viendo la invariabilidad y el otro está viendo el tema ambiental, con expertos en ese ámbito. No lo he revisado en detalle, pero lo que se está viendo es que principalmente habría ciertas competencias naturales que tendrían los tribunales ambientales que estarían siendo de una u otra manera alteradas con la megarreforma. Además, el seguro que se le da a la empresa en caso que su proyecto sea rechazado en el sistema de evaluación ambiental también se considera que en términos generales podría ser contrario a la Constitución, en el sentido de que se modifica el estatuto de responsabilidad del Estado.

¿No es una dicotomía que acudan al TC por invariabilidad cuando senadores PPD, que son de oposición, negociaron con el gobierno para modificar ese aspecto?

Por cierto es mejor que la invariabilidad comprometa menos legislaturas a cómo lo hacía originalmente el proyecto, pero el hecho de que ya comprometa y restrinja las competencias del futuro legislador en materia tributaria, en el sentido de que si se modifican esos aspectos va a haber que indemnizar a las empresas, afecta de forma indirecta la integridad del derecho a sufragio. En el fondo se dice a las personas del futuro que los legisladores que escojan no van a poder modificar las cargas tributarias con un impacto real, cuando el mismo TC ha dicho que los beneficios tributarios son esencialmente modificables porque es parte de las competencias tributarias que tiene un Estado. (...) Más allá de la cantidad de legislaturas que comprometa el argumento es más o menos parecido.

¿No es contradictorio que senadores de oposición hayan dado el visto bueno a la invariabilidad cuando el sector estaba por acudir al TC?

Esa pregunta se la tienen que responder los senadores. De todas maneras, en términos formales, el requisito no es que recurra la oposición en su conjunto, sino una cantidad de senadores y de diputados. Lo que va a revisar el TC es el mérito jurídico. No revisa si esto tuvo o no acuerdo político, ve si el precepto es o no constitucional. (...) Es un control de carácter jurídico, no político.

¿Empaña la ofensiva ante el TC todo el enredo que hubo en la oposición?

No, porque lo que nosotros estamos revisando es un requerimiento estrictamente jurídico. No estamos revisando el mérito.

¿Van a esperar a que se despache el proyecto para presentar el requerimiento?

Eso es parte de la estrategia más fina que estamos conversando.

¿Qué tan avanzada está su estrategia?

Estamos trabajando de manera muy intensa desde que nos convocaron los timoneles el jueves.

¿Personalmente piensa que es mejor antes o después del despacho?

Es una conversación que tenemos con el resto de los colegas. Lo que está claro es que no lo podemos hacer después de la promulgación.

¿Las polémicas que tuvo la oposición la semana pasada no empañan la ofensiva, más allá que en el TC se vean temas estrictamente jurídicos?

La oposición está construyendo su forma de trabajar, ser oposición cuando el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras no es fácil. Lo importante es que sepan resolver sus diferencias y encuentren los puntos en común.