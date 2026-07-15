Mayor sistema frontal en años: gobierno suspende clases y despliega planes de emergencia ante 2.363 puntos críticos

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en gran parte de la zona centro-sur, además de una alarma meteorológica para sectores de La Araucanía y Los Ríos. El fenómeno estará acompañado por un río atmosférico que alcanzará categorías entre 3 y 4, e incluso podría rozar la categoría 5 según algunos modelos, además de fuertes vientos, nevadas en cordillera y probables tormentas eléctricas.

Frente al escenario, el gobierno decretó emergencia preventiva entre el 13 y el 21 de julio para diez regiones, desde Atacama hasta Los Ríos, mientras Senapred activó alertas tempranas preventivas y alertas amarillas en las zonas con mayor riesgo.

El propio Presidente José Antonio Kast declaró que el despliegue del Estado ya se encuentra en marcha, con Fuerzas Armadas, policías, Bomberos y servicios públicos preparados para responder ante eventuales contingencias.

De hecho, todas las unidades del Ejército, desde Copiapó a Puerto Montt, estarán alertas a partir de este miércoles, acuartelados y preparados para responder a los requerimientos que les hagan en caso de emergencia en las zonas más afectadas. La idea de acuartelarse es tratar de responder de la forma más eficiente posible, apenas sean necesarios.

Por lo pronto, la primera decisión de alto impacto llegó tras una nueva sesión del Cogrid nacional. El Ministerio de Educación resolvió suspender las clases del viernes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule para todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media. Misma decisión adoptada para este miércoles en Ñuble y Biobío.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que la medida busca reducir los desplazamientos durante la jornada en que se espera el mayor impacto del sistema frontal, aunque advirtió que el monitoreo continuará de manera permanente y no descartó ampliar o modificar la decisión dependiendo de cómo evolucione el fenómeno en otras regiones.

En la práctica, la decisión se vio favorecida porque el jueves es feriado y numerosos establecimientos ya habían decretado interferiado. En algunas regiones apenas un 15% de los colegios tenía previsto funcionar.

A ello se suman decisiones locales. En Atacama también se suspendieron las clases por instrucción de la Delegación Presidencial. En el Biobío, comunas como Tomé, Penco y Hualpén adoptaron medidas preventivas propias para sus establecimientos municipales.

Los puntos donde preocupa la emergencia

La preocupación de las autoridades no se concentra únicamente en la cantidad de agua que caerá, sino en dónde podría generar mayores consecuencias.

Según el Programa Invierno 2026 de Senapred, existen 2.363 puntos catalogados como de “muy alto riesgo” en las 10 regiones que enfrentarán el sistema frontal. Las mayores concentraciones corresponden a Coquimbo (450), Región Metropolitana (405), La Araucanía (292), Biobío (266), Valparaíso (250) y O’Higgins (218).

Dentro de Santiago, los mayores focos de preocupación están en Buin, con 62 puntos críticos; San José de Maipo (47), La Florida (34), Lo Barnechea (33), Lampa (21) y Peñalolén (20), comunas donde confluyen quebradas, cursos de agua y sectores históricamente vulnerables a remociones en masa o anegamientos.

Foto de archivo: Lluvia en la Region Metropolitana durante frente de mal tiempo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Uno de esos lugares es la quebrada de Ramón, considerada uno de los puntos más sensibles de la capital. Allí el Ministerio de Obras Públicas inició trabajos para limpiar siete decantadores y restituir la capacidad de escurrimiento de las aguas. Además, una excavadora permanecerá de manera permanente en el sector de Príncipe de Gales para actuar inmediatamente en caso de emergencia.

El Ministerio de Obras Públicas reforzó este año su Plan Invierno con una inversión de US$ 468 millones. El operativo contempla cerca de 2.000 funcionarios, casi 1.300 máquinas, 154 contratos de conservación vial que cubren más de 43 mil kilómetros de caminos, además de una redistribución de maquinaria hacia las zonas más expuestas.

A ello se suma la instrucción a las 33 concesionarias de carreteras para mantener operativos sus planes de contingencia y el trabajo preventivo de las empresas sanitarias sobre una red de alcantarillado superior a los 32 mil kilómetros. La Dirección de Planeamiento del MOP identificó, además, más de 1.500 puntos críticos bajo responsabilidad directa de sus distintas reparticiones.

El Ministerio de Minería, por su lado, activó una coordinación con gremios y empresas del sector para levantar un catastro de infraestructura, maquinaria pesada y recursos disponibles que puedan ponerse a disposición de las comunidades en caso de emergencia por el sistema frontal.

Las comunas también comenzaron a desplegar operativos especiales. En Santiago, el alcalde Mario Desbordes activó un plan que contempla limpieza de sumideros, revisión de arbolado, monitoreo permanente de más de diez puntos críticos y la evacuación preventiva de personas que permanecen en el cauce del río Mapocho. “Existe un altísimo riesgo de aumento del caudal”, advirtió.

En Providencia, Jaime Bellolio informó que se realizaron más de 1.700 podas preventivas y la limpieza semanal de los 1.300 sumideros de aguas lluvias. Las Condes incorporó barreras portátiles para proteger sectores vulnerables, mientras La Florida movilizará más de 600 funcionarios y más de 60 vehículos especializados, incluyendo retroexcavadoras, camiones tolva y motobombas.

En Viña del Mar, el municipio reforzó desde esta semana su Plan Invierno con limpieza de quebradas, esteros, sumideros y la habilitación preventiva de albergues.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, recordó que la capital acumula apenas 23 milímetros de lluvia en lo que va del año, pero podría recibir hasta 150 durante este evento. “Va a llover más de la mitad de lo que normalmente cae en un año, solamente en cuatro días”, afirmó.

¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas. Foto: ATON.

Para enfrentar ese escenario, el Gobierno Regional desplegó 45 motobombas, 95 camiones aljibe distribuidos entre las municipalidades, generadores para hospitales y coordinación con las empresas eléctricas para responder rápidamente a eventuales cortes de suministro.

Y respecto de los servicios básicos, Aguas Andinas también activó su plan preventivo. La sanitaria indicó que reforzó el monitoreo de los ríos Maipo y Mapocho y confirmó la plena operatividad de su infraestructura de respaldo que permite mantener el suministro hasta 37 horas frente a episodios de alta turbiedad. Paralelamente, intensificó la limpieza de la red de alcantarillado, donde cada año retira más de 4 mil toneladas de residuos que podrían provocar obstrucciones durante lluvias intensas.

Enel, por su parte, reforzará sus recursos técnicos en terreno y su capacidad de atención a clientes para responder a eventuales cortes de suministro. La empresa indicó que el despliegue incluye nuevas inversiones en telecontrol, sensores inteligentes, inspección de redes y podas preventivas, además de protocolos especiales para clientes electrodependientes.

Si las precipitaciones se distribuyen durante varios días, los efectos podrían ser manejables. Pero si grandes cantidades de agua se concentran en pocas horas, como ocurrió en enero en Maipú, el riesgo de inundaciones aumentará considerablemente.

13 Junio 2024 Lluvias Santiago. El Canal Santa Marta de la comuna de Maipu presento hoy gran cantidad de agua por las lluvias que afectaron a la capital. Temporal Foto: Andres Perez Andres Perez

Los meteorólogos coinciden en que uno de los elementos más favorables del evento será la baja isoterma cero. El académico de la Universidad de O’Higgins e investigador del CR2, Raúl Valenzuela, explicó que el río atmosférico asociado al sistema frontal será de características frías, favoreciendo que gran parte de las precipitaciones en cordillera caigan como nieve y no como lluvia.

Eso reduce el escurrimiento inmediato hacia quebradas y ríos, disminuyendo la probabilidad de crecidas repentinas y aluviones. Desde la DMC, el meteorólogo Elio Brufort enfatizó que la principal amenaza no será una intensidad extraordinaria de las precipitaciones, sino su duración.

“Las precipitaciones de esta semana no serán extremas, pero sí prolongadas. Esa duración es la que incrementa el riesgo de emergencias asociadas a las lluvias”, señala.

Por eso, mientras las máquinas ya trabajan en quebradas, municipios limpian sumideros y colegios cierran sus puertas, las autoridades insisten en un mensaje que se repetirá durante los próximos días: mantenerse informados, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia mientras el mayor sistema frontal del invierno comienza a avanzar sobre la zona central.