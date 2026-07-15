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    “Están cagados”: el cruce entre jugador de España y prensa de Argentina tras clasificar a la final del Mundial

    Eric García, defensa del Barcelona, lanzó la frase luego de la victoria ante Francia en semifinales de la Copa del Mundo, cuando pasaba por la zona mixta. Hubo intercambio de palabras con los periodistas transandinos. Mira aquí el video.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    García se cruzó con un periodista argentino.

    España ya está en la final del Mundial 2026. Tras derrotar a Francia en semifinales, los hispanos van por su segunda estrella luego de la conseguida en Sudáfrica 2010.

    Para ello, deberán derrotar al equipo que resulte vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra, el cual se jugará este miércoles, a las 15 horas, en el Hard Rock Stadium, en Miami.

    Sin embargo, ya se pudo palpitar la rivalidad que existe entre transandinos e ibéricos, puesto que -una vez terminada la primera semifinal- hubo un desafiante intercambio de palabras entre un periodista sudamericano y uno de los centrales del equipo europeo.

    El picante cruce entre el español Eric García y un periodista argentino tras la victoria hispana ante Francia

    Cuando los españoles abandonaban triunfantes el recinto deportivo de Atlanta, el central del Barcelona -Eric García- le lanzó a un reportero argentino la siguiente frase: “Ten cuidado”. Y la respuesta no se hizo esperar: “Están cagados”.

    En medio de las risas, el jugador le devolvió la afirmación alzando un dedo índice y diciendo: “No, tú estas cagado. Tú”. Y siguió caminando hacia el bus que los llevaría al hotel de concentración.

    Palabras que las estadísticas no refrendan, ya que el historial entre España y Argentina es completamente parejo. Ambas naciones se han enfrentado en 14 oportunidades y se reparten 6 victorias para cada una y dos empates. Eso sí, el único antecedente en citas planetarias favorece a la Albiceleste, pues triunfó en Inglaterra 1966 por 2-1.

    Pese a ello, el entrenador de la Roja europea, Luis de la Fuente, no dudó en elegir a los transandinos para como rival para la final del domingo en New Jersey. “Nos da igual. Me gustaría Argentina por la amistad que tengo con (Lionel) Scaloni, pero el nivel de Inglaterra es altísimo”, aseguró en rueda de prensa.

    El adiestrador derrocha confianza, ya que calificó a sus dirigidos cómo “los mejores” del orbe. “Seguramente, es lo que hemos hablado adentro, nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo (Francia), pero al frente estaba el mejor equipo del mundo”, enfatizó. Y luego concluyó que García y sus compañeros “demuestran día a día compromiso, solidaridad, talento. Es maravilloso verlos jugar. Ahora voy tranquilizándome. Empiezo a saber dónde estamos”.

    Mira el cruce de Eric García con la prensa de Argentina:

    Más sobre:Mundial 2026Eric GarcíaEspañaArgentinaFinalCruceSemifinalFrancia

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