Cebrián detalla evacuación preventiva en sectores de la RM que podrían verse más afectados por el sistema frontal

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, detalló este miércoles los lugares en la Región Metropolitana que podrían llegar a verse más afectados por el sistema frontal , donde ya se estarían planificando evacuaciones preventivas para evitar la exposición de personas a posibles crecidas de ríos.

Y es que el sistema frontal, que ha traído fuertes vientos y lluvias desde el lunes, ya ha provocado daños a viviendas en la región de La Araucanía, como reportó la institución la mañana de este miércoles.

Particularmente en la capital, y en conversación con Meganoticias, Cebrián detalló que “se está coordinando con el delegado, el alcalde de Talagante, la evacuación preventiva de un campamento, de un asentamiento precario, que está a orilla del río en la comuna, de manera de poder evitar la exposición de estas personas ante una eventual crecida del río Mapocho”.

“Misma situación se está haciendo en la comuna de Puente Alto, en el sector campamento La Islita, que está en el sector de Casas Viejas, también para evitar la exposición de esas personas a una eventual crecida del río Mapocho”, añadió sobre otro posible lugar afectado.

Por ello, el trabajo durante esta jornada en la RM está principalmente focalizado en advertir a las personas del peligro que reviste el sistema frontal e invitarlos en los lugares antes mencionados a una evacuación preventiva.

“Se han provisto albergues para que las personas puedan pasar estos días en un lugar seguro, y una vez que baje el cauce, el domingo esperamos ya, el lunes, puedan volver a sus casas”, detalló.

Complementaria a esta situación, la directora de Senapred explicó que frente a los posibles eventos de activación de quebradas, deslizamientos y remociones de masa, se ha desarrollado un trabajo preventivo con los municipios de mucho antes.

“El invierno en general se viene preparando desde el mes de enero, con muchos trabajos por parte de los municipios en aquellos puntos donde habitualmente ocurren estas activaciones, ocurren estos desbordes de cauce”, explicó.

A lo que añadió: “ Estamos frente a una condición muy extrema y pudiera pasar que, a pesar de esas medidas de mitigación que se hicieron, ocurran situaciones de emergencia , y frente a ello es que hay todo un plan preparado de despliegue, de personal, maquinaria”.

En la capital, la autoridad considera que la mayoría de puntos críticos consideran “anegamientos en zonas urbanas” y posibles deslizamientos en comunas ubicadas en las provincias de Cordillera, Melipilla y Chacabuco.

“En San José de Maipo tenemos experiencia de algunas remociones en masa en el sector de San Alfonso, en el sector de Guayacán, también la quebrada de Las Amarillas que últimamente se ha activado en las últimas precipitaciones. Entonces sobre esos lugares va a haber un monitoreo especial”, detalló Cebrián.