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    “Ingleses cagones”: la polémica celebración de Arturo Vidal por el triunfo de Argentina

    Aunque Chile no está en el Mundial, el Rey vive el evento con su particular personalidad. El volante del Cacique fustiga la actitud de los isleños.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El posteo de Arturo Vidal.

    Arturo Vidal ha vivido el Mundial con particular intensidad. Aunque no logró clasificar con Chile al máximo evento que ofrece el calendario futbolístico, el Rey ha seguido de cerca el torneo. Especialmente, los partidos de los combinados sudamericanos.

    A dos los ha alentado con particular decisión. En principio, a Colombia, el país en que nació su pareja, Sonia Isaza. Y, luego, a Argentina, que en sus filas cuenta con Lionel Messi, de quien es amigo desde la época en que compartieron en el Barcelona. Eso sí, durante el certamen ha elogiado a otros jugadores, como al inglés Jude Bellingham.

    “Ingleses cagones”: la polémica celebración de Arturo Vidal por el triunfo de Argentina

    Ni siquiera las burlas de las que suele ser víctima, por una fallida proyección de la suerte de la Roja en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018 o las pifias que ha recibido cada vez que ha visitado el país transandino, jugando por Chile o por Colo Colo, le inhiben para mostrar su preferencia. A Messi lo ha calificado varias veces como ‘extraterrestre’, en función de sus indiscutibles condiciones para la práctica del deporte más popular en el mundo.

    En esa condición siguió el partido entre el equipo de Lionel Scaloni y el de Thomas Tuchel. Y, terminado el duelo, con la victoria de la Albiceleste, no dudó en revelar su felicidad.

    El posteo de Arturo Vidal.

    Controvertido posteo

    Una historia en Instagram, su trinchera favorita, fue la opción que eligió para mostrar su alegría. En ella, una imagen en la que aparece el delantero albo Javier Correa sirvió como base para las congratulaciones. “Merecido”, quiso escribir, aunque cometió un error al escribir la idea. Un brazo en señal de fuerza y dos huevos, que grafican una disposición acorde con e el desafío completan esa parte del cuadro.

    La inferior es la más polémica. Vidal, sin complejos, las emprende contra la escuadra de Tuchel, por lo que considera una falta de actitud apropiada para encarar un partido de esta magnitud. “Ingleses cagones”, añade, con un emoji de pulgar abajo, en señal de desaprobación, y dos de heces que grafican, en términos futboleros, esa desdia.

    Más sobre:Arturo VidalMundial 2026ArgentinaInglaterraFútbolFútbol Internacional

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