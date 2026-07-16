Grúa pluma se desploma por fuertes vientos en Coquimbo y afecta al menos cuatro viviendas

Una grúa pluma se desplomó durante la tarde de este jueves en la comuna de Coquimbo, en medio de las fuertes rachas de viento asociadas al sistema frontal que afecta a la región.

La emergencia se registró en las inmediaciones de Ignacio Serrano con Carlos Condell, en el sector de Sindempart, donde parte de la estructura cayó sobre viviendas. En el lugar trabajan voluntarios de la Tercera y Undécima compañías de Bomberos.

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, llegó hasta el sector y confirmó que, pese a la magnitud del desplome, no se registran personas lesionadas.

“No hay información que indique que hay personas lesionadas. De hecho, llegamos, estamos muy cerca de acá, así que acudimos lo más rápido posible con los equipos de la municipalidad”, señaló.

Grúa pluma se desploma por fuertes vientos en Coquimbo y afecta al menos cuatro viviendas. En la imagen, Alí Manouchehri. PEDRO RODRIGUEZ

Según detalló el jefe comunal, la caída de la grúa provocó daños en al menos cuatro inmuebles y también afectó a vehículos del sector.

“Es una grúa de una dimensión importante y golpeó por lo menos cuatro inmuebles, rompió vehículos, pero no afectó a ningún vecino ni a ninguna vecina”, explicó.

Manouchehri calificó como “providencial” que no se hayan registrado heridos, considerando la fuerza de los vientos y la forma en que la estructura quedó incrustada en algunas viviendas.

“Siempre lo más importante es que no le pase nada a nadie. Después todo lo demás es recuperable”, afirmó.

Grúa pluma se desploma por fuertes vientos en Coquimbo y afecta al menos cuatro viviendas

El alcalde agregó que se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar por qué la estructura colapsó, más allá de las condiciones climáticas. Además, advirtió que existe otra torre en pie, por lo que se adoptarán medidas preventivas para evitar una nueva emergencia.

“Hay otra torre que todavía está en pie, y las condiciones climáticas, a nuestro juicio, van a seguir empeorando, por lo que también hay que tratar de tomar las medidas preventivas para que no se vaya a venir la otra”, indicó.

La autoridad comunal señaló que ya se tomó contacto con vecinos afectados para disponer albergues municipales en caso de ser necesario. También advirtió que el sector presenta riesgos por cables que podrían estar energizados y por materiales que aún podrían desprenderse.

“Están ya Bomberos trabajando junto a los equipos del municipio para poder ir liberando esas infraestructuras que están un poco endebles y que podrían ocasionar otro problema”, sostuvo.

La emergencia ocurre en momentos en que el sistema frontal comenzó a intensificarse en la Región de Coquimbo, con lluvia, viento y condiciones que podrían mantenerse durante las próximas horas.

Bomberos confirma una persona lesionada

Posteriormente, el superintendente de Bomberos, Ezequiel Martínez, informó en conversación con Mega que una persona resultó con lesiones leves producto del desplome de la grúa.

Según explicó, la persona estaba siendo evaluada y atendida por voluntarios al interior de una de las viviendas afectadas, mientras una ambulancia se dirigía al lugar para prestarle atención.

Martínez señaló que las personas que alertaron sobre la emergencia se encontraban dentro de sus viviendas cuando cayó la estructura, aunque estaban en sectores de los inmuebles que no fueron directamente alcanzados.

“Hasta el momento no tenemos víctimas que lamentar, pero sí una caída de bastante altura y muy grave en la vivienda del sector”, indicó.

Grúa pluma se desploma por fuertes vientos en Coquimbo y afecta al menos cuatro viviendas

De acuerdo con la evaluación preliminar de Bomberos, al menos cinco viviendas presentan daños de distinta consideración, mientras que cerca de seis vehículos que se encontraban al interior de las propiedades también habrían sido afectados.

Además, los equipos de emergencia detectaron una fuga de gas licuado, por lo que una unidad especializada en materiales peligrosos comenzó a revisar y asegurar el sector. Bomberos también trabaja en la habilitación de accesos seguros, debido al riesgo de nuevos desprendimientos o colapsos en las estructuras dañadas.

Martínez precisó que los voluntarios ya lograron establecer contacto y acceder a las personas que se encontraban en las viviendas, descartando que permanecieran incomunicadas. Las labores posteriores estarán enfocadas en controlar la fuga y evaluar la magnitud de los daños.