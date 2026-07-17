Con varios antecedentes: el castigo que arriesga Argentina y sus jugadores por mostrar el lienzo de las Malvinas

La selección de Argentina consiguió este miércoles meterse en la final del Mundial de Norteamérica 2026 tras superar a Inglaterra. El duelo estuvo marcado por el llamado en la previa a distanciar el partido de la situación política por las Malvinas.

Sin embargo, tras el triunfo transandino, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez festejaron la victoria con un improvisado lienzo que decía “Las Malvinas son argentinas”.

El gran problema de esta manifestación es que el Código Disciplinario de la FIFA en su punto 13/C asegura que puede imponer sanciones disciplinarias” a cualquier jugador, federación o club que utilice un evento deportivo “para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”.

De hecho, este jueves el ente rector del fútbol mundial informó que ya abrió un expediente disciplinario en contra de la Albiceleste, lo que implica la realización de la investigación respectiva.

Si bien aclararon que las eventuales sanciones se conocerán después de la final contra España de este domingo, ante lo exhibido lo más probable es que llegaran sí o sí.

La penalización que se contemplan para este tipo de casos son variables. La AFA puede exponerse a un castigo que parte desde una advertencia hasta multas o castigos para los futbolistas involucrados.

Si bien también aparece la posibilidad que que los futbolistas sean suspendidos con la imposibilidad de defender a su selección, esta, por lo general, está destinado a casos especialmente graves o reiterados.

Antecedentes

Las manifestaciones de carácter político no han estado ajenas en las ediciones pasadas de los Mundiales de fútbol. De hecho, en Rusia 2018, los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron los goles que anotaron contra Serbia, realizaron con las manos un gesto que evocaba el águila bicéfala que está presente en la bandera de Albania.

Un símbolo que tiene un alto peso político por el conflicto entre Serbia y Kosovo. Ante esto, la federación serbia presentó una demanda ante la FIFA, argumentando que se trataba de un acto de provocación.

Así, tras un minucioso análisis, el Comité Disciplinario de la entidad decidió multar a los implicados con 10.000 francos suizos. Además, se aplicó una multa de otros 5.000 francos a Stephan Lichtsteiner quien también realizó el gesto.

Cabe también señalar que durante esta edición del Mundial también se produjo un episodio con tintes políticos similares. Aquello ocurrió en el partido entre Egipto y Australia, donde el entrenador del cuadro africano Hossam Hassan ingresó a la cancha con una bandera de Palestina en la ronda de dieciseisavos de final.

Si bien el gesto tuvo repercusión en su momento, hasta ahora la FIFA no ha anunciado alguna sanción disciplinaria por el episodio.

De esta manera, ahora Argentina debe concentrarse en el que será su próximo y último desafío en el Mundial. Este domingo, a partir de las 15.00 horas de Chile, se enfrentarán contra España con el sueño de levantar una vez más la Copa del Mundo.