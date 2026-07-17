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    Uber lanza oferta para adquirir Delivery Hero, la matriz de PedidosYa: operación tiene efectos en Chile

    La oferta se valoró en cerca de US$ 15.000 millones. El negocio de PedidosYa en Chile queda dentro del paquete de 14 mercados que comprará otra compañía.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Delivery Hero acordó por separado la venta de parte de su negocio, que abarca 14 mercados, entre ellos Chile.

    Uber Technologies anunció que suscribió un acuerdo de combinación de negocios con Delivery Hero, la matriz de PedidosYa, en una operación que llevaría a la plataforma estadounidense a operar en un total de 99 mercados, con reservas brutas combinadas pro forma de US$ 236.000 millones en 2025.

    Bajo los términos de la oferta pública voluntaria de adquisición, Uber ofrecerá a los accionistas de la alemana Delivery Hero un pago en efectivo de 41,50 euros por acción, lo que representa un valor patrimonial de US$ 14.800 millones, implícito para el 100% de la compañía, o US$ 13.700 millones ajustado por las compras previas de participación que ya había realizado Uber.

    Una venta paralela que alcanza a Chile

    En paralelo a la operación principal, Delivery Hero anunció en un comunicado que acordó por separado la venta de parte de su negocio, que abarca 14 mercados, a SSW Partners, una firma de inversión con sede en Nueva York.

    Esta adquisición, valorada en aproximadamente US$ 1.600 millones, comprende operaciones donde Uber Eats y Delivery Hero ya se superponen, y está sujeta a la concreción de la oferta de Uber y otras condiciones habituales.

    De acuerdo al comunicado de Uber, entre las marcas que pasarían a manos de SSW figuran foodora (Austria, Chequia, Noruega y Suecia), efood (Grecia), Foody (Chipre), Glovo (Moldavia, Polonia, Portugal, Rumania y España), Yemeksepeti (Turquía) y, particularmente relevante para la región, PedidosYa en Chile y Ecuador.

    Los negocios adquiridos por SSW generaron US$ 11.000 millones en reservas brutas en 2025.

    UN delivery de Pedidos Ya. BENJAMIN RODRIGUEZ

    Uber, en tanto, absorbería directamente 50 mercados que generaron US$42.000 millones en reservas brutas, incluyendo la operación de PedidosYa en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

    El comunicado precisa que Uber no adquirirá control sobre los negocios traspasados a SSW, firma que liderará de forma independiente el proceso para encontrar socios estratégicos.

    Respaldo de los órganos de dirección

    Tanto el Directorio como el Consejo de Supervisión de Delivery Hero acogieron de forma unánime la oferta y manifestaron su intención de recomendar a los accionistas aceptarla, sujeto a la revisión del documento de oferta.

    A ello se suma el compromiso irrevocable de Prosus, accionista con cerca del 17% de las acciones, de aportar su participación, lo que elevaría el interés económico total de Uber a aproximadamente 53%.

    El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, destacó que la unión de ambas plataformas permitirá “casi duplicar la cantidad de mercados donde ofrecemos servicios de movilidad y delivery”.

    Uber acordó la compra de la matriz de Pedidos Ya.

    Desde Delivery Hero, su CEO, Niklas Östberg, valoró la alianza tras 15 años de trayectoria: “Estamos entusiasmados con esta oportunidad con Uber y las posibilidades que ofrece para nuestros empleados, accionistas y socios”.

    La presidenta del Consejo de Supervisión, Kristin Skogen Lund, agregó que el negocio del delivery “es altamente competitivo y depende de la escala”, por lo que “unir fuerzas con un socio fuerte ahora es la decisión correcta”.

    La lógica del negocio

    Uber justifica la operación en la aceleración de la innovación y en los beneficios para consumidores, comercios, repartidores y conductores. La transacción casi duplica la cantidad de mercados donde la compañía ofrecerá simultáneamente movilidad y delivery, pasando de 34 a 58.

    La empresa subraya que los usuarios que utilizan ambas plataformas generan aproximadamente tres veces más reservas brutas y ganancias que quienes usan un solo producto.

    En el plano financiero, Uber espera que la operación sea positiva para su utilidad por acción Non-GAAP al momento del cierre, con una contribución de un porcentaje de un dígito alto hacia el tercer año.

    La compra de Delivery Hero por parte de Uber es una señal de que el negocio global de delivery entró en una etapa de consolidación, donde es necesario crecer más allá de ciudad por ciudad, financiando promociones y descuentos, comentó Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB

    “Para Uber, la operación tiene sentido porque le permite adquirir escala, marcas locales y densidad operativa en mercados donde competir desde cero habría tomado años y mucho capital. En América Latina, PedidosYa es el activo más relevante de esa lectura, especialmente en países como Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia y Centroamérica, donde la marca ya tiene capilaridad, comercios integrados y una base de usuarios difícil de replicar rápidamente”, agregó la experta.

    Las acciones de Uber registraban una caída de más de 2,5% al cierre de esta edición, mientras que las de Delivery Hero mostraban un alza de 0,08% en la Bolsa de Fráncfort.

    Plazos y condiciones

    La oferta estará sujeta a un umbral mínimo de aceptación del 50% más una acción del capital de Delivery Hero, además de la obtención de ciertas autorizaciones regulatorias y de control de fusiones.

    Uber se comprometió a no suscribir un Acuerdo de Dominación y Transferencia de Utilidades por un período de tres años.

    El cierre de la operación se espera para el segundo semestre de 2027.

    El ojo de la FNE a este negocio

    El mercado del delivery ha sido observado de cerca por los órganos de libre competencia. En junio del año pasado, de hecho, La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al TDLC multa de más de US$ 74 millones para matriz de Pedidos Ya y Glovo por el acuerdo internacional de reparto de mercados que ocasionó la salida de esta última de Chile.

    De ese monto, US$ 55 millones corresponden a Delivery Hero y US$ 19 millones a Glovo.

    La FNE pidió una millonaria multa para Pedidos Y y Glovo.

    Estos montos consideran entre otros factores, la gravedad de la conducta y el efecto disuasivo que debe tener la sanción, así como también la capacidad económica de los agentes económicos involucrados.

    En su investigación, la FNE constató que las requeridas materializaron esta colusión mediante la firma de cuatro contratos de transferencia de activos, todos ellos firmados el 26 de abril de 2019, a consecuencia de los cuales se produjo la salida de Glovo de Chile y de Egipto, y de Delivery Hero de Perú y Ecuador.

    Las empresas intercambiaron correos electrónicos en los cuales sus ejecutivos discutieron ajustes a los términos de tales contratos con el fin de no ser sometidos al escrutinio de las respectivas autoridades encargadas de proteger la libre competencia.

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