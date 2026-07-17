Kast no descarta ampliar los recursos para las zonas más afectadas si el 2% no alcanza: apunta a entregas vía bolsillo electrónico

En medio de su despliegue por la zona sur del país a raíz del sistema frontal, el Presidente José Antonio Kast conversó con Desde La Redacción de La Tercera para abordar las gestiones que ha hecho el gobierno para enfrentar esta emergencia.

Bajo ese marco, destacó el trabajo coordinado que ha tenido el Estado y con ello “la unidad” con la que han actuado disferentes autoridades “sin distinción de colores políticos”.

“Esta es una labor de Estado y aquí lo fundamental ha sido que el país, a través de la nueva institucionalidad de Senapred, logró instalar un sistema de acción frente a posibles emergencias y lo que hemos tenido es una muy buena coordinación a nivel de gobiernos regionales con las delegaciones presidenciales y el gobierno propiamente tal, pero siempre dentro de la institucionalidad”, subrayó.

En esa línea, agregó: “Para evitar que se pueda priorizar algo que no es la urgencia propiamente tal, existen las reuniones de Cogrid regional, que son dirigidas desde la institucionalidad de Senapred y convoca a las distintas autoridades. Esa coordinación ha sido hasta ahora muy positiva”.

Dicho eso, marcó que “se ha respondido bien, y por ello se destaca la unidad, el trabajo conjunto que se ha realizado por todas las autoridades sin distinción de colores políticos”.

“He visto una motivación, una determinación de trabajar unidos y poner a las personas en el centro. Aquí nadie se pierde. Todos estamos bajo un objetivo común y poniendo el corazón y la voluntad para enfrentar esta emergencia nacional”, valoró el Presidente.

Uso del 2%

Con todo, el Mandatario también se refirió a la disponibilidad que tendrán los gobiernos regionales para usar el 2% de sus recursos para enfrentar la emergencia de manera anticipada.

“Esto es un proceso de anticipación, hay que aclararlo. No es el 2% constitucional, es el 2% de los recursos regionales que generalmente se activan una vez ocurrida la emergencia y hay todo un trámite administrativo que hace más lento la llegada y el uso de los recursos”, explicó.

“En las conversaciones que tuvimos con los gobernadores se advirtió esto, lo que había ocurrido en el caso de los incendios, que se anticipó un decreto del Ministerio del Interior, el subsecretario Máximo Pavez, para que a nivel regional, de los presupuestos regionales, que va a usar ese 2%, en conjunto con la determinación de los gobernadores y del Cogrid, que es la instancia regional institucional, que determina cómo focalizar y usar los recursos”, añadió.

Consultado sobre la opción ampliar los recursos para las zonas más afectadas que no alcancen a cubrir sus necesidades con el 2%, el Presidente no descartó esa posibilidad.

“Nosotros, desde el punto de vista de la institucionalidad, tenemos que ir analizando los informes que haga Senapred, y ahí junto con las delegaciones regionales, y viendo, primero, cómo se cumplen los requisitos. Allí la ficha, la FIBE, la ficha que se desarrolla desde el Ministerio de Desarrollo Social es muy importante. Ahí la ministra María Jesús Wulf ha instruido a todas las personas, a todos los funcionarios que capaciten de la mejor manera a los funcionarios de las gobernaciones, de los municipios, para ir muy al día en esas fichas sociales, para poder ir después con otros recursos adicionales que se tramitan escalonadamente, de acuerdo a la emergencia de la situación, a través de una entrega directa de recursos a lo que se llama el bolsillo electrónico”, contestó.

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