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    Con un poema del chofer: el sentido mensaje de Jude Bellingham tras la caída de Inglaterra en el Mundial ante Argentina

    El mediocampista se manifiesta a través de sus redes sociales tras la derrota de los Tres Leones.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con un poema del chofer: el sentido mensaje de Jude Bellingham tras la caída de Inglaterra en el Mundial ante Argentina. Cao Can

    Jude Bellingham rompe el silencio. El volante de Inglaterra se refiere a la derrota de los Tres Leones ante Argentina. Este sábado deberán enfrentar a Francia en el duelo por el tercer puesto del Mundial.

    El mediocampista se manifestó a través de sus redes sociales. Lo hizo con un mensaje compartido por Michael Chandler, el chofer del bus que ha traslado al cuadro británico a lo largo de la Copa del Mundo. “Me ha costado encontrar las palabras adecuadas para describir lo vivido (contra Argentina) y en las últimas semanas, pero este mensaje de nuestro conductor en Kansas da justo en el clavo”, escribió Bellingham de entrada.

    “Gracias por el apoyo increíble desde casa y a quienes gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a Estados Unidos y apoyarnos. No dejemos que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Cuando estamos unidos, podemos lograr grandes cosas... ¡Y lo haremos! Los quiero”, añadió.

    El texto que dejó el piloto fue un poema escrito a mano. “El León no se jacta a viva voz, ni busca la alabanza de la multitud. Sabe que el rugido que estremece la noche nace cuando el miedo se enfrenta al poder. La lucha no es solo contra el enemigo; el terreno de juego más verdadero es desconocido. Antes de que un pase sea ejecutado con gracia, el corazón debe haber ganado su carrera. Porque la fuerza es más que velocidad, o clavar firmemente cada taco”, señala de entrada.

    A lo largo del escrito, describe las dificultades que tuvo Inglaterra, en clave metafórica. “La tormenta puede rugir. La multitud puede llorar. El marcador puede negarse a alcanzar el cielo. Sin embargo, nada de esto domina el alma cuyo propósito gobierna cada meta. Ningún árbitro puede robarte tu elección. Ninguna canción hostil puede ahogar tu voz. El mundo puede temblar, la noche puede arder, tu respuesta moldea el giro final. Inglaterra lució tres leones brillantes, no persiguiendo la luz fugaz de la gloria. Buscaban, en cambio, un premio más noble: dominarse a sí mismos ante los ojos de los hombres. Confiaron en pies que los años forjaron, en mentes que la calma templó; confiaron en corazones inquebrantables, aun cuando el final se acercaba a cada instante”, dice una parte del texto.

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