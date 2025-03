¿Por qué la ANFP descarta a Nicolás Córdova? El complejo escenario de la Roja a horas de la reunión clave con Gareca

Ricardo Gareca ya no cuenta con el respaldo de la ANFP. Luego del empate de la Roja ante Ecuador, Pablo Milad terminó de quitarle piso al estratega y reconoció que ahora lo único que mantiene al DT es su contrato y la millonaria clausula que deben pagarle para despedirlo. “Las decisiones son personales. A veces uno tiene que renunciar a algo si no se ha cumplido. Cuando hicimos el contrato, Gareca era optimista. De hecho, no había un premio alto por el repechaje. Ya es imposible llegar a clasificar directo”, dijo primero el presidente del fútbol chileno. “Analizaremos fríamente, la pasión de un dirigente tiene que dejarla de lado. El finiquito sería altísimo si los desvinculamos hoy, tenemos que analizar con el directorio, son decisiones que se toman en conjunto, lo mismo hicimos para traer a este técnico que también quería ustedes. Tendremos que conversarlo de manera profunda y en frío, en camarines es complicado”, añadió.

El Tigre no tiene intenciones de moverse. “No me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos. Quiero estar al lado de esta situación. Porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, lo que nos corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad. Y, lógicamente, pese a que es un ambiente en el cual no es el ideal o no lo que uno busca, hay que respetar, hay que ser muy respetuoso del público. Hoy vinieron a apoyarnos masivamente. Coparon todo el estadio. Solamente de palabra de agradecimiento”, dijo en su extensa y comentada rueda de prensa.

¿Qué viene para la ANFP? Ahora buscan la respuesta. En el directorio esperan un gesto de Gareca, pero también lo ven como algo lejano. “No creemos que exista de parte de él. No va a renunciar”, dice un miembro de la mesa a El Deportivo. En ese sentido, apelan a que la Roja quede sin chances matemáticas, algo que puede ocurrir ante Bolivia en El Alto, si es que Chile no gana ningún partido en junio.

Si ocurre eso, en la ANFP se abren a buscar un interino que dirija el cierre del proceso, ante Brasil y Uruguay. Aunque hasta ahora no asoman nombres y descartan algunos movimientos. Por ejemplo, un eventual nuevo paso breve de Nicolás Córdova no es opción. “Está con la Sub 20. Ellos entrenan en las fechas FIFA. Es difícil todo”, reconocen desde Quilín.

Nicolás Córdova dirigió uno de los partidos de la Roja en las Eliminatorias. (Foto: Photosport)

El plan Córdova

Cuando se fue Eduardo Berrizo a fines de 2023 y asumió por una fecha Nicolás Córdova, nunca fue una chance real que el ex DT de Palestino se quedara en la Roja adulta. Él mismo ha desechado esa opción. Se enfoca en su trabajo como Jefe de Selecciones Juveniles y en Chile Sub 20. Ahora está concentrado en llegar de la mejor manera al Mundial. Sobre todo luego del negativo rendimiento que exhibió su equipo en el hexagonal final del Sudamericano de Venezuela.

“Hay jugadores que cumplieron, otros que no, teníamos expectativas sobre algunos, otros no venían como favoritos para jugar e hicieron un buen torneo. Llegando a Santiago vamos a evaluar para ver quiénes pueden volver a meterse en la Selección y qué jugadores van a aparecer. Vamos a armar el mejor plantel posible para el Mundial”, lanzó al término de aquel certamen.

La cita planetaria comienza el 27 de septiembre y una mala presentación de la Roja Sub 20 en casa sería un nuevo golpe para la vapuleada gestión de Pablo Milad en la ANFP. Hoy no piensan moverlo de su rol en la Selección juvenil. Cabe destacar que uno de los elementos que han molestado en Quilín sobre Ricardo Gareca es su nulo interés por el trabajo de Córdova. Desde su arribo al país ha dicho que su trabajo no es potenciar a los jugadores de las categorías jóvenes. En un principio, en el ente rector decidieron ignorar aquello apelando a que el Tigre conseguiría resultados con la adulta. Hoy esas palabras resuenan más. Sobre todo después de señalar que le gustaría mantenerse de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030.