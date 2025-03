Zoom a la gestión Milad: la lista de desaciertos que corona una Roja a punto de perderse otro Mundial

Chile empata ante Ecuador. Aunque matemáticamente le quedan posibilidades de entrar al repechaje, es el propio Pablo Milad quien aterriza las expectativas. “Las estadísticas son distintas”, dice. El calendario es cruel. La Roja tiene que recibir a Argentina y Uruguay, y visitar a Bolivia y Brasil.

Los hinchas se descargan con Ricardo Gareca. El martes, le dedicaron durísimos cánticos. Otros, más reflexivos, mezclaron la decepción con el análisis. Y ampliaron la mirada hasta encontrar una responsabilidad de mayor rango: la de la dirigencia de la ANFP, encabezada por Pablo Milad. Hace casi cinco años que el curicano está en el cargo. Asumió el 30 de julio de 2020. Reemplazó a Sebastián Moreno, quien fue sacado de su cargo. Fue reelegido el 8 de noviembre de 2022. Su mandato expira en el mismo mes de 2026. Cinco meses después del Mundial que hoy se ve inaccesible.

La contratación de Gareca corona la lista de desaciertos de la administración de Milad. El directivo se encargó de compartirla con el medio, lo que incluía a fanáticos y el periodismo. “El finiquito sería altísimo si lo desvinculamos hoy. Tenemos que analizar con el directorio. Son decisiones que se toman en conjunto. Lo mismo hicimos para traer a este técnico, que también querían ustedes”, enrostró. La apuesta fue directamente proporcional a la magnitud del fracaso: el Tigre cobra US$ 2,7 millones por año. Echarlo costaba US$ 1,3 millones más impuestos, una cifra que profundizaría la crisis económica del organismo que dirige, aunque desde la Tesorería General de la República vino un salvavidas: retiró el embargo sobre $ 4.200 millones por no pago de impuestos que se arrastraba desde el período de Sergio Jadue, paradójicamente erigido como el principal crítico de la gestión.

Gareca llegó a Chile a fines de enero del año pasado. Pocos días antes se había alcanzado el acuerdo para su arribo. Su contratación obedeció a otro fracaso notorio: con Eduardo Berizzo en la banca, la Roja también estaba fuera de la zona de clasificación al Mundial. Figuraba en el octavo puesto de las Eliminatorias, con apenas cinco puntos. La realidad cambió, pero para peor: hoy, el equipo nacional aparece décimo. Fuera de todo.

Foto: Pepe Alvujar/ Comunicaciones FFCh.

El Toto había arribado después de otro revés, con Martín Lasarte, en el intento por ir a Qatar 2022, con un aval incuestionable: su presencia en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa que condujo al combinado al Mundial de Sudáfrica. En solitario, había sido campeón en Chile con O’Higgins, lucía una interesante experiencia en el fútbol español, pero lo precedía una ingrata estadía en Paraguay. En la disputa por los cupos mundialistas ganó apenas un partido. Del sello futbolístico de su mentor, poco. Los únicos que valoraron su trabajo públicamente fueron los jugadores. Paradójicamente, quienes fueron incapaces de traducirlo en resultados.

Un recambio en peligro

El alto pasivo es, de hecho, otro hito de una administración que sufrió en carne propia la decadencia de la Generación Dorada, el sostén de los precedentes momentos de bonanza, con contratos históricos incluidos, cuyas ganancias también se evaporaron.

El año pasado, de hecho, se dejó sentir un efecto tan concreto como nocivo para el futuro del balompié nacional: la urgencia de reducir la inversión en el Fútbol Joven, la única esperanza de aspirar a una renovación en la Roja, que sigue siendo el rostro visible de un producto que, progresivamente, ha perdido valor. Una muestra: de los US$ 120 millones en que se negociaron los derechos televisivos del fallido camino a Qatar 2022, la ANFP pasó a vender en US$ 75 millones los de las Eliminatorias actuales. La licitación alcanzó a declararse desierta después de una propuesta que apenas alcanzaba los US$ 60 millones. La falta de recursos para financiar las competencias de los cadetes se subsanó compartiendo los costos de los torneos con los clubes. Por el momento, se evitó el mayor despropósito: la reducción de categorías.

En el fútbol juvenil, los fracasos son ostensibles. Este año, la participación en el Mundial Sub 20 está garantizada por la condición de anfitrión. La realidad, sin embargo, golpea fuerte: en la gestión de Milad, el único combinado que obtuvo una clasificación directa a una cita global fue la Sub 17 femenina, en 2022. “Hay que reconocer que estamos mal. Tenemos que reconocer y aceptar que tenemos que trabajar todos en conjunto, no solamente la federación, porque la federación recibe el producto de los clubes, y por eso tenemos que trabajar de la mano. La responsabilidad la asumo yo, pero detectando que tenemos un problema que estamos corrigiendo”, dijo el curicano en abril de 2023, tras el fracaso en el Sudamericano Sub 17. El dirigente ha terminado valorando la clasificación, por ejemplo, a la Copa del Mundo de Fútbol Playa. Este jueves comenzó el Sudamericano Sub 17 y este año se disputa la Copa América femenina.

Incluso en el plano referil tuvo problemas. Javier Castrilli, a quien había fichado para reformar el arbitraje, terminó ganándole una demanda por despido injustificado a la ANFP. El transandino se llevó $ 150 millones como compensación.

“No ha logrado los objetivos. Los que él mismo se fijó. Me parece que cuando uno no logra los objetivos, el trabajo, por muchas ganas que uno le ponga, no da frutos. En el fútbol formativo, no hay crecimiento. Si no lo hay, el recambio se transforma en buenas intenciones”, sostiene Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido y exdirector de la ANFP en la época de Harold Mayne-Nicholls. “El tema económico negativo viene arrastrándose de otros períodos. Quizás este directorio haya hecho poco por mejorarlo”, plantea.

“No hay nadie que pueda decir que es positiva. La concreción de un plan, suyo y de su directorio, ha sido muy baja. Matemáticamente tenemos posibilidades de ir al Mundial, pero estadísticamente es casi imposible. El recambio no ha sido una prioridad. Al Mundial Sub 20 vamos por ser organizadores. El tema más complejo es el fútbol joven que se ha ido despotenciando. Ecuador viene de un proceso de tres mundiales: un Sub 17, un Sub 20 y un adulto. Eso no lo tenemos. Hemos despotenciado la formación. Hay clubes a los que no les interesa el fútbol joven. Debería ser un lineamiento estratégico y exigible desde la federación. Le exigimos a un entrenador que todos queríamos que llegara. O a los jugadores. Y probablemente no sea posible exigirles. No se puede despotenciar el fútbol joven ni quitarle presupuesto. El tema es generar la plata”, sostiene Lorenzo Antillo, quien compitió con Milad por el sillón de Quilín.

No son las únicas voces. Harold Mayne-Nicholls también apuntó hacia su gestión, en especial en lo relativo a Gareca. “Yo fui presidente de la ANFP y a Pablo Milad no le gusta que se lo diga, pero quien determina y quien elige al entrenador de la selección nacional es el presidente de la ANFP y en este caso el presidente tiene que ser capaz de asumir eso”, sostuvo en la radio ADN. Y complementó: “Al técnico a alguien lo elige. Yo elegí a Marcelo Bielsa, yo traje a Bielsa y si a Bielsa le iba mal era mi responsabilidad, no de él. Cuando uno elige a alguien, uno es el responsable”.

Un papelón y escaso peso

Este año, Chile es sede el Mundial Sub 20, una de las competencias internacionales que organiza la FIFA. La candidatura la respaldó Gianni Infantino. “Somos el único candidato, somos el único país que va a estar apoyado por FIFA”, decía Milad, antes del partido ante Perú, después de recibir el apoyo del suizo.

Milad le agradeció a la FIFA la designación del Mundial Sub 20. Foto: Gentileza ANFP.

En rigor, el helvético compensó a Chile por un papelón que constituye uno de los principales símbolos del escaso peso internacional de Milad, quien ocupa una de las vicepresidencias de la entidad que preside Alejandro Domínguez.

Después de formar parte de la candidatura para organizar el Mundial de 2030, junto a Uruguay, Argentina y Paraguay, el país terminó quedando al margen de la singular fórmula que decidió la FIFA: partidos inaugurales que se repartieron los tres primeros. Al exintendente del Maule le duele que le critiquen por su falta de influencia. “¿Usted habla de peso? Se refiere a malabares o cosas turbias. Yo tengo presencia, estoy haciendo un reclamo. Acá no se trata de peso, se trata de presencia y para que las cosas mejoren”, respondió en plena Copa América de Estados Unidos.