Tickets, mascota y grupos: el plan de trabajo del Mundial Sub 20 en Chile a seis meses de su arranque

El Mundial Sub 20 está a medio año de comenzar. En Chile los preparativos avanzan rápidamente para que todo funcione según lo planificado. Se trata de un certamen que asoma como uno de los principales hitos del mandato de Pablo Milad en la ANFP. La FIFA le dio el torneo al país justo después de que se anunciara que Santiago no sería sede del Mundial de 2030. Pese a eso, el timonel del fútbol chileno ha sido reiterativo en que no se trata de un premio de consuelo por lo sucedido con la Conmebol.

“Vamos muy bien, dos meses adelantados según la programación. Tendremos novedades pronto con la mascota, el símbolo y la remodelación de los estadios, además de las canchas de entrenamientos, que fueron muy mal evaluadas por FIFA, al igual que la luminosidad de los estadios. Esto permitirá que los estadios estén en condiciones para torneos internacionales”, señaló Milad a fines del año pasado.

En la FIFA esperan que el país logre organizar el certamen planetario a la altura de lo que es. “Recibir y poder organizar en tu casa un Mundial Sub 20 no es un premio de consolación, es un premio de primer nivel y se le da a Chile por merecimientos propios, por la fuerte candidatura que presenta la ANFP, por el fuerte apoyo del gobierno y por la fuerte inversión que se está haciendo en infraestructura, que dejará un gran legado en el país. Es un reconocimiento a todo lo que ha hecho la ANFP y lo que ha hecho el gobierno por garantizar que este Mundial sea un éxito, y que tenga un impacto fuerte en el desarrollo del fútbol en el país”, dijo Jaime Yarza a El Deportivo.

Los pasos a seguir

Ahora, el Comité Organizador Local ha llevado a cabo una serie de reuniones protocolares y de coordinación con diversas autoridades locales y regionales para coordinar los preparativos. Se reunirán con alcaldes de comunas que no son sede para el plan de voluntarios e invitar a colegios a asistir a los partidos, entre otras actividades. En los encuentros estarán el presidente del comité Jorge Aguilar; el director ejecutivo, Felipe De Pablo; el gerente de proyectos, Sebastián Cornejo; y el gerente de desarrollo y proyectos de la ANFP, Diego Karmy.

Entre los encuentros pactados, el 18 de febrero estuvieron junto a Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso, el 26 de febrero con la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, el 1 de marzo, con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel y el 10 de marzo alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos. En esa última fecha, además, el día 10 de marzo, además, Pablo Milad, junto a los integrantes del COL recibieron a la general Claudia Carrasco, jefe de Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos y al jefe del OS13 el coronel Rodrigo Álvarez para revisar detalles de los planes de seguridad. Durante los próximos días esperan concretar encuentros con los municipios de Providencia, Santiago y el Gobierno Regional Metropolitano.

En los pasos venideros en los últimos meses previos a la competencias se encuentran el plan de promoción del Mundial en las ciudades sedes, la difusión del Registro de Interés para los interesados en comprar tickets. También la coordinación de la la difusión del lanzamiento del programa de voluntarios y, en paralelo, el de contingencias de Seguridad, impacto en las comunas y vinculaciones sociales.

A seis meses del arranque del Mundial, que tiene su primer partido programado el día 27 de septiembre, están pendientes el lanzamiento de la mascota oficial, el sorteo de los grupos, que será a fines de mayo, misma semana en la que comenzará la venta de los boletos.