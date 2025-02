Jaime Yarza, director de torneos de la FIFA: “El fútbol no es una cárcel; las rejas no son bienvenidas en los estadios”

Jaime Yarza (56), director de Torneos de la FIFA, está seguro de que el Mundial Sub 20 de Chile será un éxito. No le teme a los estadios vacíos. Tampoco a la ausencia de las rejas de protección ni a los hechos de violencia. “Yo doy un ejemplo que viene bastante al caso, que fue en Colombia, en el Mundial Sub 20 de 2011. La federación no quería quitar las rejas, y nosotros las acabamos quitando. ¿Qué pasó? No hubo ningún problema de seguridad, porque precisamente el público que iba era público familiar, que iba con sus hijos. A lo que iban era a celebrar la fiesta del fútbol y no a otra cosa. No hubo ni el más mínimo contratiempo”, asegura el ejecutivo de la Federación Internacional en El Deportivo.

¿Y podrá pasar eso en Chile?

No se puede extrapolar todo lo que pasó en un sitio a lo que pasa en otro. Creo que requiere una evolución y una concepción a largo plazo. Evidentemente, no se van a solucionar los problemas de un día para otro, pero sí hay un proceso educativo, de acostumbrarse a lo que digo. Al ir al fútbol vas a divertirte, a pasarlo bien, a pasar el día con la familia, con los amigos y no a crear ningún problema, ni para ti ni para los demás. Eso es lo que queremos todos, el gobierno, la federación, la prensa, que no haya ningún tipo de problema, pero evidentemente esto va a ser gradual.

¿No habrá rejas en ninguno de los cuatro estadios que serán sede del Mundial? ¿Está confirmado?

Nosotros, en nuestro reglamento, siempre pedimos que no haya rejas. El Mundial tiene que ser sin rejas, pero es un tema que aún está bajo discusión y evaluación en todos los estadios. Creo que las rejas más complejas son las que están en Valparaíso, en los laterales. Eso es un tema de debate, ahora mismo, sobre lo que se va a hacer con ellas, si hará falta removerlas o no. No es un tema que esté totalmente concluido, estamos debatiendo con las autoridades de los estadios, con la ANFP, con el Comité Organizador Local, y no hemos tomado una decisión definitiva de cómo va a ser.

¿Cuál es la reflexión final?

Que evidentemente para nosotros el fútbol es una fiesta y no una cárcel, con lo cual las rejas en realidad no son bienvenidas en los estadios. En ese sentido, las rejas del Estadio Nacional -eso sí ya está definido- se van a sacar. Solo queda definir las de Valparaíso. Por lo que entiendo, esas son las más problemáticas.

Una de las deficiencias del fútbol chileno es la calidad de sus canchas, ¿qué pasará con el césped del Nacional, Fiscal de Talca, El Teniente y Elías Figueroa?

Todas las canchas de esos estadios serán nuevas para el Mundial. Hay un plan de inversión muy grande por parte del gobierno. Nosotros también tenemos un equipo especialista con muchísima experiencia, tanto en la construcción como en el mantenimiento de las canchas. Traemos maquinaria valorada en 400 mil dólares, que se va a quedar en Chile como legado. Las canchas se van a hacer desde abajo, desde el sustrato hasta arriba, completamente nuevas para que Chile pueda disfrutarlas mucho tiempo.

¿Solo las canchas principales se harán desde cero?

No. Todas las canchas, también las de entrenamiento. Y no solo eso: por primera vez en Chile habrá dos campos híbridos, cosidos -lo que se llama el stitching- en el Estadio Nacional y en Valparaíso.

¿El resto de las canchas serán de pasto natural?

Correcto, todo pasto natural.

¿Cuál serán el nivel de estas canchas nuevas?

Estas van a ser las mismas canchas que se van a utilizar en el Mundial adulto. Esa es la realidad. Son las que se tiene en la liga inglesa y la liga española, es decir, canchas del más absoluto nivel.

¿Existió la posibilidad de que el Claro Arena, el nuevo estadio de la UC, pudiese haber sido sede?

No. Nosotros no jugamos los Mundiales en canchas sintéticas. Además, lo dicen los técnicos, si tú estás entrenando o jugando en césped natural, y luego tienes un partido en cancha sintética, te cambian mucho las condiciones. Los equipos no quieren hacerlo. Entonces, también es una decisión técnica de parte de nuestros entrenadores y especialistas, que nos dicen que no podemos mezclar, en un torneo, dos tipos de superficie distinta.

¿Cuánto invertirá la FIFA en Chile por el Mundial Sub 20?

El presupuesto todavía se está trabajando, pero hemos calculado que alrededor de 15 millones de dólares son los que se quedan en Chile directamente. Hay otros gastos adicionales como son los vuelos de las delegaciones, pero aproximadamente unos 15 millones de dólares es lo que va a invertir la FIFA en el país. Ahí estamos hablando de las canchas, la maquinaria... Lo que es el tema de obras de las canchas, eso corre a cargo del gobierno, es una inversión importante suya.

¿Este Mundial Sub 20 es un premio de consuelo para Chile porque la FIFA lo dejó fuera de la organización del Mundial 2030?

Recibir y poder organizar en tu casa un Mundial Sub 20 no es un premio de consolación, es un premio de primer nivel y se le da a Chile por merecimientos propios, por la fuerte candidatura que presenta la ANFP, por el fuerte apoyo del gobierno y por la fuerte inversión que se está haciendo en infraestructura, que dejará un gran legado en el país. Es un reconocimiento a todo lo que ha hecho la ANFP y lo que ha hecho el gobierno por garantizar que este Mundial sea un éxito, y que tenga un impacto fuerte en el desarrollo del fútbol en el país.