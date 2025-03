Courtois arremete contra Cholo Simeone tras la polémica en la Champions: “Estoy harto de ese victimismo, siempre llora”.

El Real Madrid tuvo una sufrida clasificación a los cuartos de final de la Champions League. El elenco merengue eliminó al Atlético de Madrid en la tanda de penales. Esa instancia no fue tranquila. De hecho, se definió con polémica. Julián Álvarez había marcado en el segundo disparo. Sin embargo, luego de la intervención del VAR, se anuló su conquista por doble toque, lo que generó la ira del cuadro colchonero. Una vez finalizado el partido, el que reclamó más airadamente fue Diego Simeone.

“¡Que levante la mano quien vea que tocó la pelota dos veces Julián! ¡Que levante la mano! ¡No la levanta nadie!”, gritó el entrenador en la rueda de prensa. “Aparentemente, el árbitro dice que toca la pelota, pero la pelota no se mueve. Nunca vi al VAR llamar a revisar un penalti en una tanda. Estoy orgulloso de mis jugadores, estoy contento. No pudimos ganarles, pero que la pasaron mal... seguro que se han acordado diciendo ‘estos siempre nos la pusieron jodido’”, complementó el DT.

El Real Madrid eliminó al Atlético vía penales. (Foto: AFP)

Sus declaraciones encontraron la respuesta de Thibaut Courtois, quien también pasó por el Atlético y, de hecho, disputó una final de la Champions con el elenco albirrojo. Pese a conocerse, el arquero criticó duramente a su exentrenador. “Estoy harto siempre de ese victimismo, siempre llora por cosas así. Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa, lo han visto claro y lo han pitado así. Son humanos y con la tecnología lo han visto claro. Si vas ganando 1-0 en el primer minuto y no buscas el segundo ahí está el fallo de su partido”, lanzó.

El guardameta reveló, además, que se dio cuenta en vivo de la situación. “Al final es una lotería, sentí que tocó doble y se lo dije al árbitro. No es fácil de ver y es mala suerte para ellos. Luego fue mala suerte para mí la de Correa que no pude sacarla. No jugamos nuestro mejor partido pero hemos pasado y es lo importante”, comentó.

El análisis de Simeone

Las palabras de Simeone no se quedaron solo en el penal. También analizó lo sucedido en el estadio Metropolitano. “Los jugadores que estaban hoy no estaban en las tandas anteriores. Oblak sí, pero no es para valorar eso. Hicimos un partido muy bueno, competimos de una manera increíble. Pudimos aumentar el marcador en el alargue”, dijo.

“La gente se fue fastidiada, pero sabiendo que su equipo lo dejó todo. Hay una manera de irte a dormir pensando que mal, pero este equipo se merecía el aplauso. La gente estuvo desde anoche. Fue un día muy bonito, desgraciadamente no pasamos. Me voy perdiendo, pero en paz”, añadió.

En esa línea, el transandino asegura que fueron superiores durante los 120 minutos. “Partido muy bien controlado en todo momento, tuvimos situaciones para ampliar el marcador, no tuvimos la precisión en el final de jugada, ellos controlaron la posesión, pero no generaron situaciones de gol. Fallaron el penal y creo que hicimos un trabajo increíble”, puntualizó.