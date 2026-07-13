SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Araya (PPD) defiende retomar diálogo por megarreforma, pero exige compromiso por escrito: “El gobierno traicionó las confianzas”

    El senador, tras el quiebre con el ministro Quiroz, puso como condición para seguir negociando con La Moneda rebajar el impuesto específico a los combustibles. Además, se defendió de las críticas de la oposición y señaló: “Todos estaban negociando, solo que no llegaron a buen puerto”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, defendió su afán de seguir negociando con el gobierno por el megaproyecto, pese al quiebre con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Es que luego que el viernes quedó desahuciado el acuerdo por la megarreforma entre el gobierno y el PPD -después de que el jefe de la billetera fiscal incluyera una rebaja al 22% del impuesto a las empresas y no al 23% como estipulaba el proyecto original, provocando con ello un impasse que lo obligó a dar marcha atrás-, el legislador de oposición abrió una nueva ventana de negociación para La Moneda.

    La exigencia planteada por Araya para retomar el diálogo es la rebaja del impuesto específico a los combustibles, puntualmente el de las bencinas, un tema sensible para el gobierno. No solo porque en marzo traspasó una histórica alza en sus precios, producto de la guerra en Irán, sino por la reactivación del conflicto en esa zona, lo que nuevamente ha impactado los valores del barril de petróleo.

    La decisión se la comunicó al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, este domingo el parlamentario, quien junto a los senadores Ricardo Celis y Loreto Carvajal pactaron con el Ejecutivo apoyar el artículo de invariabilidad tributaria en la megarreforma previamente.

    Sobre esta nueva apertura a la negociación, Araya señaló: “Por lo que se hizo, efectivamente alteraron claramente las confianzas que uno puede tener con el Ejecutivo. Yo quiero decir que hoy día prefiero entenderme con el ministro Alvarado, no con el ministro Quiroz”.

    El congresista, que conoce al biministro del Interior y Segegob desde sus años en la Cámara de Diputados, añadió: “Prefiero hablar con el ministro Alvarado, con quien tiene la conducción política del gobierno, porque además entendemos que él es el que va a tener que tratar de arreglar este enredo que se armó y solucionar el problema que generó el ministro Quiroz”.

    Araya, eso sí, planteó que el traspié del acuerdo anterior lo obliga a tomar otras medidas y exige al Ejecutivo un compromiso por escrito, porque, dijo: “El gobierno traicionó las confianzas”.

    “Lo que pasa, es que el problema que tiene el ministro Alvarado, y se lo hice ver, que con la jugada del ministro Quiroz lo que hace es debilitar y dinamitar las confianzas en el Ejecutivo. Entonces, yo no estoy disponible a sentarme si es que no hay un compromiso por escrito, con tiempos claros, respecto de cuándo se va a rebajar el impuesto específico a los combustibles".

    Y luego detalló: “Entiendo que probablemente hay un problema de carácter logístico, porque esto ya probablemente va a terminar de ser votado en horas de la mañana o de la tarde del día de hoy en la Comisión de Hacienda, e ingresar una indicación de este tipo puede ser complejo, porque tienen que prepararla. Pero si aquí lo que hay es un compromiso firmado por el ministro en el Interior, donde se señala que se va a rebajar el impuesto específico a los combustibles, se va a enviar el proyecto que aborda este tema en tal fecha, estamos disponibles a sentarnos a esa mesa de conversación”.

    El senador PPD, además, se defendió de las críticas de su propio sector por el diálogo con el gobierno. “Esto es bien doble discurso porque el Partido Socialista estaba negociando por el lado, el problema es que el Partido Socialista tiene una batalla interna que impidió que ellos cerraran un acuerdo”.

    “Ni el Partido Socialista, ni el PPD, ni el Frente Amplio, ni el Partido Comunista, logró abrochar algún acuerdo que permitiera decir, mira, hemos mejorado en esto de la megarreforma. Ese es el problema de fondo”, apuntó

    A lo que añadió: “El problema está en que todos estuvieron negociando y no pudieron llegar a buen puerto a esas negociaciones por diferentes razones, por las peleas internas que tenían los partidos, porque no se lograron poner de acuerdo y qué es lo que se le estaba pidiendo al gobierno y otras cosas”.

    “En esto probablemente los senadores del PPD tuvimos una metodología que funcionó, que era centrarnos en dos o tres cosas que nos preocupaban y centrar la negociación en esos puntos y no en el resto de la megarreforma”, zanjó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Pedro ArayaMegarreformaGobiernoJorge QuirozClaudio AlvaradoOposición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kaigo Hoken: el seguro con que Japón convirtió el cuidado de las personas mayores en una responsabilidad social

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    Producción de oro rompe récord a mayo y crece 26% durante 2026

    Las propuestas del comercio para modificar el proyecto de autocontrol de pesaje de carga

    Lo más leído

    1.
    “Siempre dijimos que era mala y regresiva”: Carvajal (PPD) reafirma voto en contra a megarreforma y emplaza al gobierno por cambios en invariabilidad tributaria

    “Siempre dijimos que era mala y regresiva”: Carvajal (PPD) reafirma voto en contra a megarreforma y emplaza al gobierno por cambios en invariabilidad tributaria

    2.
    Megarreforma: Senador Araya (PPD) coloca como condición para retomar el diálogo con La Moneda rebajar el impuesto a las bencinas

    Megarreforma: Senador Araya (PPD) coloca como condición para retomar el diálogo con La Moneda rebajar el impuesto a las bencinas

    3.
    Lavín y Chadwick llaman a recuperar la “mística” de la UDI y reconectar con la “gente de esfuerzo” del Chile actual

    Lavín y Chadwick llaman a recuperar la “mística” de la UDI y reconectar con la “gente de esfuerzo” del Chile actual

    4.
    Canciller confirma intención de sumar a Steinert en un cargo en el exterior: “Es un tema que se está estudiando”

    Canciller confirma intención de sumar a Steinert en un cargo en el exterior: “Es un tema que se está estudiando”

    5.
    Walker condiciona su voto por la megarreforma y plantea que Alvarado y García Ruminot encabecen las tratativas

    Walker condiciona su voto por la megarreforma y plantea que Alvarado y García Ruminot encabecen las tratativas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?
    Chile

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Araya (PPD) defiende retomar diálogo por megarreforma, pero exige compromiso por escrito: “El gobierno traicionó las confianzas”

    Quiroz espera dejar atrás polémica con el PPD por megarreforma y enfatiza: “Lo único que importa es el futuro de Chile y avanzar rápido”

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic
    Negocios

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Director de PF Alimentos cede a Canal 13 marca “Socios de la Parrilla” y cierran conflicto

    Producción de oro rompe récord a mayo y crece 26% durante 2026

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Golpe al golf chileno: IND suspende a la Federación tras proceso de supervigilancia
    El Deportivo

    Golpe al golf chileno: IND suspende a la Federación tras proceso de supervigilancia

    “Ante Suiza jugó con 12″: la prensa inglesa cuestiona la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial

    Konaté responde a la provocación de Lamine Yamal a horas de las semifinales entre Francia y España por el Mundial

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    Sofía Tupper presenta “Herida”, el primer adelanto de su disco debut
    Cultura y entretención

    Sofía Tupper presenta “Herida”, el primer adelanto de su disco debut

    Masquemusica lanza sesión en vivo en el MAC

    “Hijo de Ladrón” llega por primera vez al Teatro Regional del Maule

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska
    Mundo

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    La UE y Ucrania acusan a Rusia de impedir el acceso de observadores “independientes” en zonas ocupadas

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo