Araya (PPD) defiende retomar diálogo por megarreforma, pero exige compromiso por escrito: “El gobierno traicionó las confianzas”

En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, defendió su afán de seguir negociando con el gobierno por el megaproyecto, pese al quiebre con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Es que luego que el viernes quedó desahuciado el acuerdo por la megarreforma entre el gobierno y el PPD -después de que el jefe de la billetera fiscal incluyera una rebaja al 22% del impuesto a las empresas y no al 23% como estipulaba el proyecto original, provocando con ello un impasse que lo obligó a dar marcha atrás-, el legislador de oposición abrió una nueva ventana de negociación para La Moneda.

La exigencia planteada por Araya para retomar el diálogo es la rebaja del impuesto específico a los combustibles, puntualmente el de las bencinas, un tema sensible para el gobierno. No solo porque en marzo traspasó una histórica alza en sus precios, producto de la guerra en Irán, sino por la reactivación del conflicto en esa zona, lo que nuevamente ha impactado los valores del barril de petróleo.

La decisión se la comunicó al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, este domingo el parlamentario, quien junto a los senadores Ricardo Celis y Loreto Carvajal pactaron con el Ejecutivo apoyar el artículo de invariabilidad tributaria en la megarreforma previamente.

Sobre esta nueva apertura a la negociación, Araya señaló: “Por lo que se hizo, efectivamente alteraron claramente las confianzas que uno puede tener con el Ejecutivo. Yo quiero decir que hoy día prefiero entenderme con el ministro Alvarado, no con el ministro Quiroz”.

El congresista, que conoce al biministro del Interior y Segegob desde sus años en la Cámara de Diputados, añadió: “Prefiero hablar con el ministro Alvarado, con quien tiene la conducción política del gobierno, porque además entendemos que él es el que va a tener que tratar de arreglar este enredo que se armó y solucionar el problema que generó el ministro Quiroz”.

Araya, eso sí, planteó que el traspié del acuerdo anterior lo obliga a tomar otras medidas y exige al Ejecutivo un compromiso por escrito, porque, dijo: “El gobierno traicionó las confianzas”.

“Lo que pasa, es que el problema que tiene el ministro Alvarado, y se lo hice ver, que con la jugada del ministro Quiroz lo que hace es debilitar y dinamitar las confianzas en el Ejecutivo. Entonces, yo no estoy disponible a sentarme si es que no hay un compromiso por escrito, con tiempos claros, respecto de cuándo se va a rebajar el impuesto específico a los combustibles".

Y luego detalló: “Entiendo que probablemente hay un problema de carácter logístico, porque esto ya probablemente va a terminar de ser votado en horas de la mañana o de la tarde del día de hoy en la Comisión de Hacienda, e ingresar una indicación de este tipo puede ser complejo, porque tienen que prepararla. Pero si aquí lo que hay es un compromiso firmado por el ministro en el Interior, donde se señala que se va a rebajar el impuesto específico a los combustibles, se va a enviar el proyecto que aborda este tema en tal fecha, estamos disponibles a sentarnos a esa mesa de conversación”.

El senador PPD, además, se defendió de las críticas de su propio sector por el diálogo con el gobierno. “Esto es bien doble discurso porque el Partido Socialista estaba negociando por el lado, el problema es que el Partido Socialista tiene una batalla interna que impidió que ellos cerraran un acuerdo”.

“Ni el Partido Socialista, ni el PPD, ni el Frente Amplio, ni el Partido Comunista, logró abrochar algún acuerdo que permitiera decir, mira, hemos mejorado en esto de la megarreforma. Ese es el problema de fondo”, apuntó

A lo que añadió: “El problema está en que todos estuvieron negociando y no pudieron llegar a buen puerto a esas negociaciones por diferentes razones, por las peleas internas que tenían los partidos, porque no se lograron poner de acuerdo y qué es lo que se le estaba pidiendo al gobierno y otras cosas”.

“En esto probablemente los senadores del PPD tuvimos una metodología que funcionó, que era centrarnos en dos o tres cosas que nos preocupaban y centrar la negociación en esos puntos y no en el resto de la megarreforma”, zanjó.

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