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    Al Tigre se le cierra otra puerta: la razón por la que Ricardo Gareca no puede volver a dirigir en el fútbol

    El entrenador no se ha sentado en una banca desde que dejó a la Roja antes del cierre de las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Photosport.

    La figura de Ricardo Gareca aún permanece vigente en el fútbol internacional. A pesar de que su último trabajo como entrenador fue dirigiendo a la Roja, abandonando el cargo una vez la Selección Chilena se quedó sin chances de pelear por el repechaje, diversos clubes han tratado de que vuelva a la actividad.

    Uno de los últimos casos proviene del fútbol argentino. Según informó Dsports Radio de Argentina, el exentrenador del Equipo de Todos es uno de los candidatos que maneja la dirigencia de Gimnasia y Esgrima de La Plata para reemplazar a Fernando Zaniratto, quien fue despedido del club.

    Sin embargo, en las últimas horas esta alternativa quedó descartada, al menos hasta que concluya la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.

    Según explicó Juanma Viera en sus redes sociales, “por compromisos laborales ya asumidos en Perú, Gareca no volverá a dirigir hasta después del Mundial. Por lo tanto, no hay chances de que sea el entrenador de Gimnasia o cualquier otro club”, explicó el comunicador.

    Aquel compromiso responde al vínculo que tiene con el canal de streaming peruano llamado La Sustancia en la que es uno de los animadores de un programa llamado “La Sustancia de Gareca” que es transmitido a través de YouTube.

    De hecho, fue en ese programa donde hace algunas semanas Gareca mencionó que su relación con los fanáticos incaicos creció tras lo sucedido en Chile.

    La gente (en Perú) me quiere ahora más, como dirigí la selección de Chile, terminamos últimos, pensaban que lo hice a propósito”, señaló, desatando las risas entre los participantes de la conversación.

    De todas maneras, indicó que “me trataron muy bien y tengo un gran respeto por Chile, no me salieron los resultados”.

    Para precisar, tras su llegada, Gareca cosechó 1 victoria, 4 empates y 8 derrotas en 13 partidos jugados. En duelos de Eliminatorias, se impuso a Venezuela y luego cosechó igualdades ante Perú y Ecuador y cayó con Argentina (2), Brasil, Colombia, Paraguay y Bolivia.

    Así, sumó sólo cinco puntos más de los que llevaba el interrumpido ciclo de Eduardo Berizzo con seis goles a favor y 15 en contra.

    La respuesta de Borghi

    Aquellas palabras de Ricardo Gareca generaron la molestia de Claudio Borghi. El también exseleccionador de la Roja comentó que aquellas declaraciones las tomó “muy mal, porque cuando te va mal, tienes que ser respetuoso con la gente. Si a Gareca o cualquier otro técnico no le hubiesen pagado o lo hubiesen tratado mal...”, dijo en el programa Picado TV.

    El exDT aseguró que el tono no importa en la discusión. “Quizás es un chiste de mal gusto, pero no me parece para nada la declaración”, enfatizó.

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