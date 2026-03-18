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    Ricardo Gareca festina con su fracaso en la Roja: “En Perú me quieren más porque con Chile terminamos últimos”

    El extécnico de la Selección Chilena se refirió al proceso que lideró en las Eliminatorias para Norteamérica 2026. "Pensaban que lo hice a propósito", matizó.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El paso de Ricardo Gareca como técnico de la Selección Chilena fue ingrato. La Roja no pudo conseguir el objetivo de al menos pelear por el repechaje y acabó fuera del Mundial de Norteamérica 2026.

    El técnico Argentino terminó marchándose antes de cumplir su contrato y su mal paso por el país le trajo de vuelta el cariño de los fanáticos peruanos que veían con recelo su estadía en el Equipo de Todos.

    Ahora, ya alejado de la actividad deportiva, Gareca tomó la palabra en el programa La Sustancia en la que mencionó que su relación con los fanáticos incaicos creció tras lo sucedido en Chile.

    La gente (en Perú) me quiere ahora más, como dirigí la selección de Chile, terminamos últimos, pensaban que lo hice a propósito”, señaló, desatando las risas entre los participantes de la conversación.

    De todas maneras, indicó que “me trataron muy bien y tengo un gran respeto por Chile, no me salieron los resultados”.

    Para precisar, tras su llegada, Gareca cosechó 1 victoria, 4 empates y 8 derrotas en 13 partidos jugados. En duelos de Eliminatorias, se impuso a Venezuela y luego cosechó igualdades ante Perú y Ecuador y cayó con Argentina (2), Brasil, Colombia, Paraguay y Bolivia.

    Así, sumó sólo cinco puntos más de los que llevaba el interrumpido ciclo de Eduardo Berizzo con seis goles a favor y 15 en contra.

    Después de dejar el cargo como técnico de la Roja, el Tigre decidió hacer una pausa para priorizar su vida personal, pero sin descartar que en un futuro pueda llegar a ser parte de un nuevo cuerpo técnico.

    Si bien su nombre ha sido vinculado con algunos clubes desde entonces, su regreso al banco no se ha concretado.

    El origen de un nuevo proyecto

    Hace algunas semanas Ricardo Gareca presentó La Sustancia, un nuevo proyecto en el que busca realizar entrevistas a personalidades del fútbol.

    En una conferencia, explicó por qué decidió entrar en el mundo digital. “Sobre por qué me animé a esto, vi que Jefferson estuvo con Roberto Guizasola, después el ‘Flaco’ Penny con Carvallo en un programa. El ‘Cuto’ Guadalupe también me invitó a una entrevista. Y el ‘Loco Vargas’ también está en ese mundo. Entonces pensé: ‘¿Por qué no yo?’ Si todos están participando, puedo tener mi propio programa. Eso fue lo que me impulsó a empezar con este proyecto”.

    Al ser consultado sobre algunos jugadores a los que le gustaría entrevistar, expuso que “no te voy a dar el nombre, pero me gustaría alguno de los muchachos que tuve en la selección, como primera medida”.

    Su preferencia, se basa en el plantel que logró la clasificación a un Mundial después de 36 años. “Por ahora, me gustaría que en el primer programa estuviera alguno de los que tuve conmigo. Lo resolverá el equipo de producción, pero sí quiero tener a alguien de ese grupo para poder mirarlo cara a cara, hablar de lo que ocurrió, de lo que les toca vivir ahora, de lo que me tocó vivir a mí y del momento actual. Me gustaría tener a uno de ellos, porque compartimos muchas experiencias y vivimos situaciones de todo tipo”, apuntó.

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