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    La compensación que recibirán los abonados reubicados en el Claro Arena para el duelo de la UC ante Boca Juniors

    Los hinchas que tenían asientos reservados en la Tribuna Ignacio Prieto Alto debieron ser reacomodados.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La compensación que recibirán los abonados reubicados en el Claro Arena para el duelo de la UC ante Boca Juniors. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad Católica debuta este martes en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cuadro estudiantil recibe a Boca Juniors en el Claro Arena. El partido está programado para las 20.30 horas.

    Luego de extensas tratativas, el encuentro contará con presencia de público visitante. Serán 2.000 hinchas del conjunto argentino estarán ubicados en un sector específico del recinto, lo que obligó a Cruzados a realizar ajustes en la distribución de los asientos destinados a sus abonados. Además se desarrolló un amplio operativo policial para su llegada y movilización por Santiago.

    El Claro Arena es el escenario del duelo de la UC ante Boca. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La principal modificación se produjo en la Tribuna Ignacio Prieto Alto, zona que será destinada a los simpatizantes de Boca Juniors. Debido a esta decisión operativa y de seguridad, un grupo de abonados de la UC debió ser reubicado en otros sectores del estadio.

    Frente a este escenario, el club definió un plan de compensaciones para los afectados por el cambio de ubicación. Algunos de los fanáticos reubicados accederán a sectores más caros respecto a su posición original. Ese grupo tendrá acceso liberado al Lounge BICE durante la jornada del partido ante Boca Juniors.

    El beneficio incluye la posibilidad de utilizar las instalaciones del sector hospitality del recinto, donde incluso se contempla la entrega de un combo de comida.

    Junto con ello, los abonados que cedieron sus asientos contarán con acceso a los partidos de la UC como local en la Copa Chile. Algo que no estaba contemplado en el beneficio original. La compensación también considera una invitación a presenciar un entrenamiento.

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