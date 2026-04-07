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    “Estuviste en Boca y no te fue bien; yo te pagaba el sueldo”: el tenso choque entre Claudio Borghi y un streamer argentino

    En su rol de comentarista, el extécnico de la Selección compartió panel con Gustav Salvestrini. El enfrentamiento sacó chispas.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El choque entre Claudio Borghi y Gustav Salvestrini.

    La visita de Boca Juniors ha producido varios efectos. Los relacionados con la seguridad han sido, por mucho, los más discutidos. La visita xeneize también ha derivado en el desembarco de reconocidos personajes vinculados a la actualidad del equipo bonaerense.

    Uno de ellos, el influencer Gustav Salvestrini, protagonizó un ácido encuentro con Claudio Borghi. El Bichi fue técnico del equipo transandino en un paso poco feliz, en la temporada 2010-11

    El candente choque entre Claudio Borghi y un streamer argentino que le reclamó su rendimiento en Boca Juniors

    El encontrón se produjo en el marco de una transmisión de Picado TV, la plataforma de la que el exseleccionador chileno forma parte desde el año pasado. "Ya sé (que no sabes nada de fútbol). Estuviste en Boca y no nos fue tan bien”, lanzó el fanático del cuadro “xeneize”, respondió el streamer, cuando Borghi le cuestionó su competencia para el análisis, aunque asumiendo que tampoco se sentía plenamente para realizarlo.

    Borghi le contestó la inclusión. "Yo no te vi jugar en Boca. Cuando yo era el técnico, tú no estabas ahí, entonces no te incluyas”, sostuvo.

    La discusión se encendió. Salvestrini defendió el rol activo que juegan los hinchas, con una especial alusión. "Yo siendo socio de Boca te pagaba el sueldo a vos para que fueras el técnico”, aseguró.

    Borghi no se quedó atrás “¿Lo pagaste vos? Entonces ahora te voy a devolver (el dinero)”, replicó. En el estudio y entre quienes participaban de la emisión, la tensión se tornaba indisimulable.

    Más sobre:Claudio BorghiBorghiGustav SalvestriniBocaBoca JuniorsFútbolFútbol Nacional

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