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    Torrealba no se rinde: exalcalde pide reabrir investigación y enumera diligencias contra su círculo de hierro

    La defensa de la exautoridad requirió reabrir la indagatoria argumentando que aún quedan diligencias pendientes. En esa solicitud, se pide indagar las cuentas de los familiares y de los otros imputados en la causa, quienes ya fueron condenados por el caso de corrupción que afectó a la Municipalidad de Vitacura.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Menos de dos semanas han pasado desde que la Fiscalía Centro Norte, cerró la investigación en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN), y presentó la acusación en contra de la exautoridad. Con dicha etapa concretada, el tribunal dio paso a la audiencia de preparación de juicio oral, instancia previa para llegar a juicio al exRN.

    Pero sólo días después de que la Fiscalía ingresara la acusación, en la que pide 26 años de cárcel para Torrealba, su defensa ingresó un escrito pidiendo que se reabra la investigación y que se realicen más diligencias antes de dar paso al juicio por los delitos de fraude al Fisco, declaración maliciosamente incompleta de impuestos, lavado de dinero y obtención indebida de devolución de impuestos.

    El reciente requerimiento de la defensa de Torrealba fue ingresado por su defensa, la que es encabezada por el abogado Francisco Velozo y Cristián Bawlitza. En un escrito de 10 páginas, los defensores piden que se fije una audiencia para debatir la reapertura de la indagatoria dado que existen diligencias en la investigación que comenzó en 2023 que aún no se han realizado.

    FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    “Las diligencias precisas de investigación que fueron solicitadas oportunamente al Ministerio Público, reiteradas y que no fueron cumplidas durante el transcurso de la indagatoria”, argumentan.

    En respuesta a la solicitud de los abogados, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó que en la audiencia del próximo 13 de julio, instancia agendada para la preparación del juicio oral, también se discuta la reapertura de investigación.

    El círculo de Torrealba bajo la lupa

    En el detalle de las diligencias que a juicio de la defensa aún están pendientes, a juicio de los abogados, está investigar cuentas de quienes formaron parte del xcírculo de confianza de Torrealba. Se trata de quienes ya fueron condenados por diversos delitos de corrupción que cometieron en la trama de corrupción que, según la Fiscalía, encabezaba Torrealba.

    Los abogados del exalcalde piden que se solicite información a 18 instituciones, reparticiones y entidades bancarias. En ese listado, se encuentra la propia Municipalidad de Vitacura, la Contraloría, el Servicio de Impuestos Internos (SII) así como también conservadores de bienes raíces, Previred, una isapre, varias AFP’s, cinco bancos, entre otros.

    La defensa del exalcalde pide complementar la indagatoria sobre los patrimonios de los exfuncionarios y sus familias. También pide requerir información a las instituciones sobre las cuentas bancarias, las AFP, las isapres y los bienes raíces de Domingo Prieto, expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes de Vitacura, quien fue formalizado por fraude, pero falleció durante el proceso judicial.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Mismo requerimiento que también se hace sobre la exdirectora de la Dideco, Antonia Larraín, a quien la defensa de Torrealba pide que se le levante más información sobre sus bienes, un peritaje contable a sus cuentas y hasta el detalle de sus tarjetas de crédito.

    Por otro lado, a juicio de la defensa también están pendiente algunas pericias al patrimonio de los excontadores de los “Vita”, Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, en contra de quienes también se pide complementar sus informes patrimoniales. Ambos, según el escrito, “emitieron a título personal boletas de honorarios y recibieron directamente en sus cuentas personales fondos pertenecientes a organizaciones comunitarias funcionales objeto de la indagatoria”.

    Sobre las instituciones, se requiere agregar mayor antecedentes a las pericias que se realizaron sobre las cuentas de Vitacura, así como también de Vitadeportes, Vitaemprende y el Consejo Local de Deportes, organismos a los que se requiere que la PDI haga peritajes a sus ingresos y traspasos en contra de Cañas y Silva.

    Los familiares de los exfuncionarios

    Pero las diligencias por las cuales la defensa del exalcalde de Vitacura pide reabrir la investigación no se acota sólo a sus excoimputados, sino que también requiere que se indague a los familiares de estos.

    Por ejemplo, pide que se levante el secreto bancario e indaguen las cuentas, el patrimonio, inversiones, vehículos, divisas, entre otros productos financieros y de propiedad de las parejas de los excontadores. A ellas se suma el requerimiento sobre estudio patrimonial de otra mujer vinculada al resto de los imputados.

    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Junto con eso, también solicita que se tome declaración a una mujer familiar de Prieto, a quien pide se le consulte sobre la adquisición de un vehículo. Mismo diligencia en contra de un hombre a quien el fallecido funcionario le habría vendido una moto.

    Más sobre:Municipalidad de VitacuraVitacuraRaúl TorrealbaCorrupción

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