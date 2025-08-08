Muere Domingo Prieto Urrejola, testigo clave que abrió causa penal contra Torrealba

La madrugada de este viernes se conoció el deceso del técnico agrónomo Domingo Prieto Urrejola, el expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes de Vitacura.

Tenía 79 años.

Sus últimos años de vida estuvieron marcados por la investigación que desarrolla la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por presuntas irregularidades durante la administración de Raúl Torrealba en la Municipalidad de Vitacura que habrían significado un perjuicio fiscal de más de $760 millones.

Torrealba y Domingo Prieto se conocieron en el club Universidad Católica, ya que el segundo es hermano de Andrés e Ignacio Prieto, ambos seleccionados y figuras del balompié nacional.

Este viernes, el Colegio Profesional de Entrenadores de Fútbol emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de Domingo Prieto Urrejola y expresando sus condolencias a la familia.

En julio de 2021, Domingo Prieto informó al municipio de la existencia de irregularidades relacionadas con la falsificación de su firma estampadas en documentos e instrumentos de carácter privado y públicos sobre diversas solicitudes y trámites ingresados.

Su relación de décadas con Torrealba se quebró y se inició entonces una indagatoria contra el exjefe comunal por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco y asociación ilícita.

Así, Prieto se transformó en una pieza clave en la investigación, declarando en la causa en tres oportunidades, hasta mediados de 2022, luego de ser desvinculado tras 20 años de las corporaciones Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, organizaciones sin fines de lucro que funcionaban bajo el alero del municipio y siendo subvencionadas estatalmente.