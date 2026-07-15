Otra vez cerca del final: revisa el gol de Enzo Fernández que empata el duelo para Argentina ante Inglaterra en el Mundial. Foto: FIFA

Argentina empata el partido ante Inglaterra. A solo cinco minutos del final, Enzo Fernández pone el 1-1 para la selección de Lionel Scaloni.

La jugada se inició con un toque en corto que terminó en los pies de Lionel Messi, quien recibió cerca del área y asistió al mediocampista.

Fernández controló afuera del área y sacó un remate de derecha que venció al arquero Jordan Pickford, que hasta ese momento era una de las figuras, para establecer el 1-1 parcial en el marcador. Es la segunda conquista del volante en la Copa del Mundo.