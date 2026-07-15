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    Inglaterra aprovecha un error defensivo: revisa el gol de Anthony Gordon ante Argentina en el Mundial

    El extremo supera a Emiliano Martínez y abre la cuenta en la semifinal de la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Inglaterra aprovecha un error defensivo: revisa el gol de Anthony Gordon ante Argentina en el Mundial. Jia Haocheng

    Inglaterra da el primer golpe ante Argentina. A los 55 minutos, Anthony Gordon abrió la cuenta en la segunda semifinal del Mundial 2026.

    La jugada comenzó con un envío largo desde campo propio de Harry Kane para Morgan Rogers. En primera instancia, Nicolás Tagliafico despejó de chilena, pero el balón quedó corto y llegó Declan Rice para conectarse con el extremo, que avanzó por el sector derecho y envió un centro al área. Por el otro lado, Gordon se anticipó a Nahuel Molina y definió para convertir el primer gol del encuentro.

    Con la conquista, Gordon ha participado directamente en cuatro goles en la Copa del Mundo. Registra tres asistencias y, ahora, una anotación.

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