Programa buses de la justicia contabiliza atenciones a más de 186 mil personas con orientación gratuita

El programa de Buses de la Justicia, que entrega atención directa y gratuita a comunidades que requieren información sobre trámites, causas y procedimientos judiciales, ha atendido a aproximadamente 3.000 personas en los primeros seis meses de este año.

La iniciativa entrega orientación en materias como familia, pensiones de alimentos, violencia intrafamiliar, herencias, causas judiciales y otros temas relacionados con el funcionamiento de los tribunales.

Además, entregan información y orientación judicial sobre la aplicación de nuevas leyes como el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, causas de violencia intrafamiliar y trámites judiciales sencillos; consultar estados de causas (información no reservada) y solicitar copias simples, entre otros servicios.

Según informaron desde el Poder Judicial, desde su puesta en marcha, los Buses de la Justicia han alcanzado a más de 186.000 personas.

El programa forma parte del compromiso permanente del Poder Judicial por fortalecer una relación más directa con la ciudadanía, promoviendo una justicia abierta, transparente y centrada en las necesidades de las personas, resaltan.

Los Buses de la Justicia son una iniciativa llevada adelante hace más de 11 años por el Poder Judicial de Chile, a través de la Corporación Administrativa.

Actualmente, cuenta con cinco buses instalados en distintas zonas del país, que recorren diferentes regiones.

El Poder Judicial mantiene en su página web una agenda mensual de los recorridos de estos buses (www.pjud.cl), de manera que las personas puedan programar su visita con anticipación y conocer los lugares donde se encontrarán estos buses.