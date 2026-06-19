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    Tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo de los últimos dos meses

    Unos 25 buques mercantes atravesaron la vía en un día, según información de AXSMarine, lo que significa más de tres veces el promedio desde inicios de marzo. Esto tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y la posterior reapertura del paso marítimo.

    Por 
    Ignacio Vera
    Buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Foto: Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Archivo.

    El tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz alcanzó su nivel más alto en los últimos dos meses, registrando el paso de unos 25 buques mercantes en un solo día, cifra que triplica el promedio registrado desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

    Este repunte en la vía marítima estratégica ocurre tras el levantamiento de los bloqueos impuestos por el Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán durante la reciente escalada bélica en Medio Oriente y la posterior contraofensiva comercial de Estados Unidos en puertos persas.

    Tras la reapertura acordada en el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, la plataforma de seguimiento marítimo AXSMarine informó: “observamos 25 cruces verificados de buques comerciales por el estrecho de Ormuz, el número más elevado en una jornada desde el 18 de abril, y cinco veces más que la media diaria registrada los diez primeros días de junio”.

    Se trata del mayor número de barcos que cruzan esta vía estratégica en una sola jornada desde el 18 de abril, fecha en la que se observó una breve ventana de reapertura.

    Antes de la guerra, unos 120 buques cruzaban cada día este estrecho, según la publicación naviera de referencia Lloyd’s List citada por Deutsche Welle. Pero este número se redujo drásticamente luego de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos y el consecuente bloqueo de la vía por parte del CGRI. En específico, AXSMarine precisó que la media diaria de cruces desde inicios de marzo fue de 7,6.

    Con esto, a pesar de que los barcos transitan por el estrecho de Ormuz, el tráfico sigue estando muy por debajo de los niveles habituales previos a la guerra. Algunos cargamentos de petróleo estrían en tránsito libre hacia su destino.

    Un 20% del petróleo y el gas natural licuado transitaban por esa vía marítima antes del inicio de la contienda el 28 de febrero. Sin embargo, más de 500 buques comerciales siguen actualmente bloqueados en el Golfo, con alrededor de 11.000 marineros a bordo, según datos de la Organización Marítima Internacional citada por The New York Times.

    El viernes, los armadores y operadores se preparaban para lo que esperaban fuera una oportunidad para salir del Golfo Pérsico tras permanecer varados durante más de tres meses.

    Embarcación de la Guardia Revolucionaria de Irán en aguas del golfo Pérsico. Foto: Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo.

    El acuerdo preliminar, firmado por el presidente Trump y el presidente iraní Massoud Pezeshkian, dio inicio a un período de 60 días de negociaciones entre ambos países. Como parte del mismo Irán se comprometió a reabrir el estrecho, y el jueves el ejército estadounidense anunció el levantamiento del bloqueo impuesto a los buques iraníes desde abril.

    Pero el acuerdo entre Washington y Teherán está en entredicho después de que Suiza anunciara el aplazamiento de la siguiente fase de las conversaciones, y de que Israel lanzara nuevos ataques en el Líbano. Debido a esto, los precios del petróleo, tras una fuerte caída esta semana, repuntaron ligeramente.

    El nuevo procedimeinto

    Para las navieras y los miles de marineros aún atrapados en los buques, una reanudación significativa del tráfico en el Golfo Pérsico dependía de la resolución de varios problemas críticos.

    Con minas navales dispersas en la parte central del estrecho, algunos ejecutivos de navieras el Times afirmaron estar a la espera de instrucciones claras sobre la ruta que debían seguir los buques. Entre ellas, las normas para entrar en la zona de espera, un procedimiento para salir y evitar riesgos de navegación, incluidas las colisiones, especialmente ante las interferencias con los sistemas GPS y de navegación por satélite.

    Y, este viernes, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) de Irán anunció nuevos procedimientos para los buques que deseen transitar por el estrecho de Ormuz, tras la firma del memorando de entendimiento.

    En un comunicado -apuntó la agencia turca Anadolu-, la autoridad indicó que, según las directrices emitidas tras la firma del acuerdo preliminar, los buques que deseen transitar por esta vía marítima estratégica durante el período cubierto por el acuerdo deberán presentar sus solicitudes de tránsito a la PGSA a través de los canales oficiales designados para obtener una autorización inmediata.

    A la vez, el organismo del gobierno iraní recalcó que su sitio web y correo electrónico oficiales son los únicos canales autorizados para tramitar las solicitudes de paso y que los solicitantes deben proporcionar información de contacto válida y accesible de sus buques.

    Asimismo, instruyó a los armadores a presentar las solicitudes de paso completas al menos 48 horas antes de su llegada al paso marítimo, con el objetivo de evitar demoras en los puntos de entrada y salida. Según el comunicado, las tarifas por servicios de seguridad, protección y medio ambiente, así como los seguros iraníes relacionados, no se cobrarán durante un período de 60 días, y los costos correrán a cargo del gobierno.

    La autoridad señaló además que, debido a las zonas afectadas por minas y a la necesidad de garantizar una navegación segura y prevenir colisiones, los buques deben coordinar sus rutas designadas y los horarios de tránsito programados antes de aproximarse al estrecho. Finalmente, el organismo iraní advirtió que el incumplimiento de estos requisitos será responsabilidad del propietario del buque.

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