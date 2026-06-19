Netanyahu asegura que Israel atacó “con fuerza” a Hezbolá por la muerte de cuatro militares israelíes en Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este viernes que el Ejército ha atacado “con fuerza” al partido-milicia chií Hezbolá en lo que ha descrito como una respuesta a la muerte de cuatro militares israelíes en un ataque en el sur de Líbano, antes de resaltar que “Israel no tolerará ataques a sus soldados o a sus territorios”.

“Tras el ataque criminal por parte de Hezbolá, que es una flagrante violación del alto el fuego, ordené a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que atacaran con fuerza a Hezbolá”, ha dicho, al tiempo que ha resaltado que las tropas israelíes “atacaron más de 80 objetivos terroristas y eliminaron a decenas de terroristas” en estos bombardeos contra el sur de Líbano.

Asimismo, ha resaltado que también han sido atacadas “sedes” del grupo en el valle de la Becá (este). “Mis instrucciones son claras. Israel no tolerará ataques contra nuestros soldados o nuestros territorios y haremos pagar un precio muy alto a Hezbolá por estos ataques”, ha sostenido en un mensaje en redes sociales.

“Las FDI actuarán para desarticular cualquier amenaza a nuestras fuerzas y nuestro territorio”, ha manifestado Netanyahu, quien ha reiterado que “Israel permanecerá en la zona de seguridad en el sur de Líbano mientras sea necesario para proteger a las comunidades del norte”, rechazando así un repliegue de tropas desplegadas en el marco de la invasión del país vecino.

En esta misma línea se ha expresado el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien ha reseñado que los últimos ataques “eliminaron a decenas de terroristas en bastiones de Hezbolá” en el sur de Líbano. “No permitiremos daños a nuestros soldados y ciudadanos, y cualquier violación del alto el fuego por parte de Hezbolá será respondida con una gran fuerza”, ha advertido.

“Las FDI permanecerán en la zona de seguridad en Líbano, desde la costa hasta la altura del castillo de Beaufort, para proteger a las comunidades del norte, acabar con las amenazas y destruir la infraestructura terrorista en la zona, tanto sobre el terreno como subterránea”, ha apuntado en redes sociales.

Israel ha señalado en varias ocasiones que no retirará sus tropas del sur de Líbano y ha continuado sus ataques contra el país a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo, mientras que Hezbolá ha afirmado que mantendrá sus operaciones mientras las fuerzas israelíes sigan presentes en territorio libanés y no se ciñan al alto el fuego.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han tenido este viernes un nuevo capítulo con la cancelación del encuentro previsto en Suiza entre ambas partes.