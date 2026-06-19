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    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    La iniciativa, de la minera canadiense Capstone Copper, contempla nuevas fases de explotación en el rajo Santa Bárbara.

    Por 
    Patricia San Juan
    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental.

    La minera canadiense Capstone Copper ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Mejoras y aumento de capacidad para la continuidad operacional de la faena minera de cobre Mantos Blancos, ubicado en la Región de Antofagasta.

    La iniciativa contempla una inversión de capital de aproximadamente US$500 millones, monto que considera tanto gastos de capital para expansión como para mantenimiento, en el marco de inversiones destinadas a impulsar el crecimiento de la producción, mejorar el desempeño operacional y asegurar la continuidad de las operaciones a largo plazo hasta 2041, dijo la compañía en un comunicado.

    El proyecto consiste en un aumento de la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados, modificaciones e implementación de nuevas obras en los procesos de depositación y transporte de relaves y, adicionalmente, dar continuidad a la lixiviación y procesamiento de minerales oxidados.

    “Este proyecto representa un paso clave para proyectar el futuro de Mantos Blancos y dar continuidad a una operación que ha sido parte de la historia y el desarrollo de la Región de Antofagasta durante 65 años. Nos permitirá extender la vida útil de la operación y con eso, seguir aportando al empleo local, al desarrollo de proveedores y a las comunidades de la zona”, señaló el gerente general de Mantos Blancos, Jaime Rivera.

    Nuevas fases de explotación

    El EIA contempla nuevas fases de explotación en el rajo Santa Bárbara que permitirán mantener una tasa de procesamiento de sulfuros de 7,3 millones de toneladas anuales hasta el año 2030, para luego incrementarla progresivamente hasta alcanzar 9,85 millones de toneladas anuales entre 2031 y 2041.

    Adicionalmente, considera mantener la capacidad de procesamiento de minerales oxidados en la planta SX/EW y la incorporación de una nueva etapa de lixiviación de minerales.

    La minera dijo en el comunicado que la iniciativa incorpora medidas orientadas a fortalecer la gestión ambiental de la operación, con foco en calidad del aire e hidrogeología. Entre ellas, se consideran acciones de control de emisiones de polvo y medidas de mejoramiento en la localidad de Baquedano, como la pavimentación de calles y el desarrollo participativo de áreas verdes.

    Asimismo, el EIA incluye un análisis hidrogeológico y contempla medidas para la gestión de los aspectos asociados a la operación histórica de la faena minera.

    Capstone Copper es una compañía minera de capitales canadienses que produce y comercializa cobre, nacida de la fusión entre Mantos Copper y Capstone Mining en 2022. Actualmente opera cuatro faenas: Pinto Valley, en Estados Unidos; Cozamin, en México; y Mantos Blancos y Mantoverde, en Chile, donde además desarrolla el proyecto Santo Domingo.

    Más sobre:MineríaCapstone CopperMantos BlancosCobre

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