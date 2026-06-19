Fondo estadounidense Apollo Global Management controlará a la chilena Vidrios Lirquén

Vidrios Lirquén, la única fabricante de vidrios planos de Chile para su uso en la construcción, cambia de controlador.

La compañía pasará a ser controlada ahora por el gigantesco fondo de inversión estadounidense Apollo Global Management, como informó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Apollo adquirió una participación accionaria de influencia decisiva en la japonesa Nippon Sheet Glass Company (NGS), que a su vez era la socia mayoritaria de Vidrios Lirquén.

La empresa chilena, fundada en 1933, fue controlada hasta 2010 por el grupo local Pathfinder, integrado por Juan Obach y Félix Bacigalupo, quienes ese año vendieron una participación controladora a la inglesa Pilkington, una de las mayores productoras de vidrios para la construcción y la industria automotriz, que era controlada a su vez por la japonesa NGS. En la operación también ingresó como accionista la multinacional francesa del rubro Saint Gobain. El grupo chileno, en tanto, permaneció como socio minoritario.

Dado el cambio de propietario a nivel matricial, la FNE debió autorizar la operación.

En una resolución emitida este viernes, la fiscalía aprobó la adquisición al considerar que “no cuenta con la aptitud para reducir sustancialmente la competencia”. Esto, porque explicó que se generarán superposiciones horizontales o verticales de negocios de los participantes de la operación, puesto que Apollo no realiza ni tiene proyectado realizar actividades en la industria del vidrio.

En su evaluación, la FNE resaltó que Apollo, grupo con sede en Nueva York dedicado a la gestión de activos alternativos, cuenta con un amplio portafolio de inversiones en Chile, que incluye: embalaje, metales y fabricación industrial, consultoría informática y ciberseguridad, seguros y reaseguros, aviación y logística, ingeniería industrial para petróleo y gas, energía, agua y transición energética, aceptación de pagos y fintech, logística de transporte, soluciones de calefacción y refrigeración, componentes automotrices, comercio electrónico y tecnología de videojuegos, entre otros.

NSG en Chile opera a través de Vidrios Lirquén, que fabrica y distribuye vidrio flotado, así como comercializa vidrio con control solar y vidrio decorativo.