SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fondo estadounidense Apollo Global Management controlará a la chilena Vidrios Lirquén

    FNE autorizó la adquisición de la empresa japonesa NGS, que controla a la empresa chilena, por parte del gigantesco fondo norteamericano.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Vidrios Lirquen

    Vidrios Lirquén, la única fabricante de vidrios planos de Chile para su uso en la construcción, cambia de controlador.

    La compañía pasará a ser controlada ahora por el gigantesco fondo de inversión estadounidense Apollo Global Management, como informó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

    Apollo adquirió una participación accionaria de influencia decisiva en la japonesa Nippon Sheet Glass Company (NGS), que a su vez era la socia mayoritaria de Vidrios Lirquén.

    La empresa chilena, fundada en 1933, fue controlada hasta 2010 por el grupo local Pathfinder, integrado por Juan Obach y Félix Bacigalupo, quienes ese año vendieron una participación controladora a la inglesa Pilkington, una de las mayores productoras de vidrios para la construcción y la industria automotriz, que era controlada a su vez por la japonesa NGS. En la operación también ingresó como accionista la multinacional francesa del rubro Saint Gobain. El grupo chileno, en tanto, permaneció como socio minoritario.

    Dado el cambio de propietario a nivel matricial, la FNE debió autorizar la operación.

    En una resolución emitida este viernes, la fiscalía aprobó la adquisición al considerar que “no cuenta con la aptitud para reducir sustancialmente la competencia”. Esto, porque explicó que se generarán superposiciones horizontales o verticales de negocios de los participantes de la operación, puesto que Apollo no realiza ni tiene proyectado realizar actividades en la industria del vidrio.

    En su evaluación, la FNE resaltó que Apollo, grupo con sede en Nueva York dedicado a la gestión de activos alternativos, cuenta con un amplio portafolio de inversiones en Chile, que incluye: embalaje, metales y fabricación industrial, consultoría informática y ciberseguridad, seguros y reaseguros, aviación y logística, ingeniería industrial para petróleo y gas, energía, agua y transición energética, aceptación de pagos y fintech, logística de transporte, soluciones de calefacción y refrigeración, componentes automotrices, comercio electrónico y tecnología de videojuegos, entre otros.

    NSG en Chile opera a través de Vidrios Lirquén, que fabrica y distribuye vidrio flotado, así como comercializa vidrio con control solar y vidrio decorativo.

    Más sobre:Vidrios LirquénApollo GlobalNGSAdquisiciónFNENegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    La Fiscalía Nacional Económica vuelve a poner bajo la lupa al mercado de los medicamentos

    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”

    Presidente Kast recibe en La Moneda al embajador en Misión Especial Eduardo Frei Ruiz-Tagle

    Gobierno reitera solicitud de Thayer a la DGAC para detener operaciones de Arajet, Aruba Airlines y Galistair

    Programa buses de la justicia contabiliza atenciones a más de 186 mil personas con orientación gratuita

    Lo más leído

    1.
    Solo con votos del oficialismo y tras un tenso debate, Comisión de Hacienda del Senado aprueba en general la megarreforma

    Solo con votos del oficialismo y tras un tenso debate, Comisión de Hacienda del Senado aprueba en general la megarreforma

    2.
    Parisi revela conversaciones con Quiroz para dejar en Chile las utilidades de los minerales críticos con una fundición

    Parisi revela conversaciones con Quiroz para dejar en Chile las utilidades de los minerales críticos con una fundición

    3.
    Anglo American designa nuevos gerentes generales en Los Bronces y El Soldado, con experiencia previa en Escondida

    Anglo American designa nuevos gerentes generales en Los Bronces y El Soldado, con experiencia previa en Escondida

    4.
    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    5.
    Unimarc abre un nuevo local en la Región Metropolitana y registra su tercera inauguración en el año

    Unimarc abre un nuevo local en la Región Metropolitana y registra su tercera inauguración en el año

    6.
    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”
    Chile

    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”

    Presidente Kast recibe en La Moneda al embajador en Misión Especial Eduardo Frei Ruiz-Tagle

    Gobierno reitera solicitud de Thayer a la DGAC para detener operaciones de Arajet, Aruba Airlines y Galistair

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental
    Negocios

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    La Fiscalía Nacional Económica vuelve a poner bajo la lupa al mercado de los medicamentos

    Fondo estadounidense Apollo Global Management controlará a la chilena Vidrios Lirquén

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas
    Tendencias

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago: “Me contó que desde primera hora se sentía raro”
    El Deportivo

    Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago: “Me contó que desde primera hora se sentía raro”

    Estados Unidos ratifica su gran comienzo: vence a Australia y clasifica a dieciseisavos de final del Mundial

    Argelia alza la voz por el planchazo de Messi: presenta reclamo a la FIFA por polémico arbitraje ante Argentina

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan
    Cultura y entretención

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí

    Tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo de los últimos dos meses
    Mundo

    Tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo de los últimos dos meses

    Líbano: El punto de fricción del acuerdo entre Irán y EE. UU.

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico