Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”

En el contexto de las gestiones que se han realizado a distintos niveles de las instituciones del país, el municipio de Romeral, en la región del Maule, informó este viernes del hallazgo de seis niños haitianos, con base a una nómina compartida por la Defensoría de la Niñez.

Lo anterior se produce luego de un preinforme de la Contraloría General de la República sobre el ingreso de niños haitianos para el proceso de reunificación familiar a Chile, en el cual se habría detallado una serie de irregularidades durante el período entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025. A pesar de la temporalidad, se enfatiza que podría tratarse de una pequeña muestra del total.

Así las cosas, el alcalde de Romeral, José Arellano, informó que desde el municipio comenzaron a realizar una serie de gestiones para encontrar a menores de edad en la comuna.

“En Romeral hay siete niños haitianos dentro de la nómina que nos entregó la Defensoría de la Niñez. En conjunto como municipalidad con la Oficina Local de la Niñez, además también con Carabineros de Chile y con la seguridad municipal, empezamos la búsqueda de los siete niños, de los cuales encontramos seis”, detalló el jefe comunal.

Arellano mencionó que tres de los menores encontrados podrían haber pasado por situaciones de vulneración de sus derechos, por lo que realizaron una denuncia a Carabineros para que se pudieran recabar mayores antecedentes.