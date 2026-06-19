Rosa Devés cierra su gestión en la U. de Chile y entrega la rectoría a Alejandra Mizala: “Ha sido un honor”

Este viernes se llevó a cabo una histórica jornada en la Universidad de Chile: Rosa Devés, quien encabezó la institución entre 2022 y 2026, le entregó el bastón de mando de la rectoría de la Casa de Bello a la profesora Alejandra Mizala para el período 2026-2030.

La ceremonia, que contó con la presencia de diversas autoridades de gobierno y de la academia, entre ellas el expresidente de la República, Gabriel Boric, y la actual ministra de Educación, María Paz Arzola, dio inicio con las palabras de Devés, quien hizo un recorrido con los hitos de su gestión.

Entre ellos, destacó especialmente la participación en el anuncio del Plan Nacional de Búsqueda en la Plaza de la Constitución en el marco de los 50 años del golpe de Estado, el 30 de agosto de 2023.

La solicitud del exministro Luis Cordero para que representara a las universidades “fue un claro recordatorio sobre lo que representa ser rectora de la Universidad de Chile y la responsabilidad que tiene nuestra universidad como parte de la institucionalidad que da continuidad a la historia de este país”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Ese día, indicó Devés, “comprometimos el acompañamiento de la Universidad al Plan Nacional de Búsqueda poniendo a disposición todos los saberes y capacidades que convergen en nuestra institución. Ese compromiso permanecerá vigente. Lo entendemos como un pacto con la verdad, la memoria y la reparación en contraposición al pacto de silencio que durante décadas obstaculizó la justicia”.

Junto con esto, la exrectora también valoró “profundamente” la reconstitución de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).

“La FECH ha sido, a lo largo de más de un siglo, una escuela de ciudadanía y una expresión de compromiso de las y los estudiantes con el destino de la Universidad de Chile y el destino del país”, destacó. “Su retorno fortalece nuestra vida democrática y enriquece la deliberación universitaria, recordándonos que la participación estudiantil no es un complemento a la vida académica, sino una dimensión esencial de ella".

Junto con esto, Devés también destacó la próxima gestión, indicando que “entregar la responsabilidad de representar y conducir la Universidad de Chile a la profesora Alejandra Mizala es una de las alegrías y honores más grandes de mi vida académica”.

“Su rectitud, su inteligencia y solidez académica harán brillar a esta universidad y el país lo agradecerá”, señaló.

Añadió que la Universidad de Chile “es una de las expresiones más nobles del compromiso de nuestro país con el conocimiento, la democracia y el bien común. Haberla dirigido ha sido un honor".

Alejandra Mizala: “Creo profundamente en la educación pública”

Tras recibir la medalla que la inviste como rectora de la institución a manos de Devés, convirtiéndose así en la segunda mujer en ocupar este cargo en la historia de la universidad, Alejandra Mizala manifestó que asumía esta tarea “con humildad, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad”.

Esto, “porque la Universidad de Chile no pertenece a quienes, circunstancialmente, ocupamos cargos de responsabilidad, ni siquiera a quienes hoy la habitamos. Pertenece a su comunidad y al país. La recibimos de quienes la construyeron antes que nosotros y tenemos el deber de entregarla fortalecida a quienes vendrán después”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Somos un eslabón en una larga cadena de generaciones unidas por la convicción de que el conocimiento, la educación, las artes, las humanidades y la ciencia pueden contribuir a construir una sociedad mejor y más justa”, afirmó.

En esta línea, la ahora rectora dio a conocer las prioridades en su gestión, destacando la importancia de la educación pública.

“He dedicado gran parte de mi vida académica a estudiar las desigualdades educativas y las brechas de género, a comprender por qué tantas personas ven limitadas sus oportunidades de desarrollar plenamente sus talentos. Y una lección emerge con fuerza de esa experiencia: cuando una sociedad no logra reconocer y desarrollar todo el talento disponible, pierde mucho más que oportunidades individuales. Pierde capacidad de innovación, de creación, de crecimiento y de desarrollo".

En definitiva, sostuvo, “desaprovechar talento no es sólo una injusticia, también es una de las formas más costosas de limitar el potencial de un país. Por eso creo profundamente en la educación pública, porque esta expresa una convicción fundamental, que el talento se encuentra en cualquier lugar, que el origen social o el género no debe determinar el destino de las personas y que ampliar oportunidades fortalece la democracia, la cohesión social y el desarrollo”.

Asimismo, Mizala también hizo mención a los actuales desafíos, en donde expresó que, “en un mundo saturado de información, el pensamiento crítico, el rigor intelectual y la capacidad de distinguir entre evidencia y opinión se convierten en bienes públicos esenciales que debemos proteger y promover”.

“Y las tensiones que afectan a las democracias en distintas partes del mundo nos recuerdan que la convivencia democrática nunca puede darse por garantizada. La democracia no se sostiene únicamente en leyes e instituciones, depende también de nuestra capacidad de escuchar, deliberar y construir proyectos comunes en medio de nuestras diferencias”, sostuvo.

Esa capacidad “debe cultivarse cada día. Como universidad pública tenemos la responsabilidad de construir a que estos procesos de cambio estén orientados al bienestar de las personas y al fortalecimiento de la democracia”.

Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, hizo mención de los desafíos existentes en el sistema de educación superior, “desde la adaptación curricular hasta la sostenibilidad financiera institucional.”

“Y este reto se suma a la necesidad de profundizar el trabajo interdisciplinario, los problemas complejos que enfrenta Chile no respetan las fronteras tradicionales de las facultades”, señaló.

En esto, sostuvo, “no tenemos dudas de que bajo su conducción, la Universidad de Chile continuará demostrando que su vocación pública es ante todo un compromiso irrenunciable con el servicio al país”.