Viuda del carabinero Javier Figueroa cuestiona trato de Fiscalía y pide explicación por cambios en línea investigativa

Marisol Valenzuela, la viuda del carabinero Javier Figueroa, manifestó su disconformidad con la indagatoria que realiza La Fiscalía de Los Ríos respecto al caso de su marido.

Javier Eduardo Figueroa Manquemilla agonizó varios días en el Hospital de Puerto Montt, tras recibir un disparo en la cabeza mientras desarrollaba un procedimiento policial, el 11 de marzo, en Puerto Varas.

Había acudido a una fiscalización ante una alerta por personas que se encontraban consumiendo alcohol junto a la vía férrea esa madrugada.

Su compañero de labores lo encontró baleado en una zanja.

Tenía 36 años.

La investigación se desarrolla en forma reservada, sin embargo, se conoció que el teléfono desde el que se realizó la llamada que generó el procedimiento estaría “asociado” al propio Figueroa.

En los equipos investigativos, ese dato y otros indicios, hicieron surgir la hipótesis de que la muerte del uniformado podría asociarse a un suicidio.

Este viernes, la viuda del carabinero concurrió hasta las oficinas del Ministerio Público para solicitar un cambio de trato.

“A nosotros como familia en primera instancia se nos aseguró y se nos confirmó que no había ninguna posibilidad de suicidio, que matemáticamente, balísticamente y científicamente no había posibilidad de suicidio y ahora la hipótesis cambió y no sabemos cuál es el motivo", sostuvo.

Valenzuela explicó que concurrió con la finalidad de manifestar el “descontento” de la familia y solicitar “que se lleve una investigación justa y que se investiguen todas la hipótesis de forma parcial, como corresponde”.

“Estamos pidiendo que se nos trate como víctimas que somos, debido a que no hemos recibido un trato digno. Se nos ha negado el acceso a la carpeta investigativa, se ha filtrado información, información que nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación y no por los medios legales que corresponden, que debería ser el Ministerio Público”, señaló.