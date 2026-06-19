Corte Suprema confirma el sobreseimiento definitivo en disputa de Wom contra exejecutivos que llegaron a ClaroVTR

En 2024, Wom acusó ante la justicia a un grupo de exejecutivos que renunciaron a la compañía y luego fueron fichados por su competidor ClaroVTR. A juicio de Wom, ocho exmiembros de su alta plana directiva y gerencial cometieron el delito de revelación de secreto comercial.

Sin embargo, la justicia no dio lugar a las acusaciones.

El 2 de junio de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la causa y ahora lo hizo la Corte Suprema. Un fallo que venía contra la postura de Wom desde el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en su resolución de fecha 26 de febrero de 2026.

Wom respaldó sus acusaciones con base en que detectó, a través de una auditoría de Deloitte, comportamientos inusuales en la cantidad de descargas de archivos de la nube en la que la compañía maneja su documentación confidencial, comparado con lo observado en meses anteriores.

Ante la Corte Suprema, Wom buscaba dejar sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones apelando a que en el proceso existió la exigencia de que desde el inicio de la causa estuviera todo demostrado, algo que a juicio de la firma no correspondía.

“Los jueces han cometido un absurdo lógico garrafal: concluyeron que ‘el hecho no existe’ basándose única y exclusivamente en ‘no tenemos prueba suficiente de que exista’. La insuficiencia de prueba jamás funda un sobreseimiento definitivo”, dijo Wom, como uno de los ejemplos, ante la Corte Suprema.

Otros argumentos de Wom eran que no existían fundamentos para rechazar sus acusaciones y falta de fundamentación de la resolución contra los intereses de Wom, según el Código Penal.

Sin embargo, la Corte Suprema este jueves desestimó los argumentos de Wom.

“No encuentra sustento, desde que lo que hicieron los recurridos fue analizar y ponderar los antecedentes tenidos a la vista y que se plasman en la resolución en estudio; por lo que no existe una infracción que pueda ser materia de conocimiento a través de este arbitrio de carácter disciplinario, lo que conlleva que aquel sea desestimado de plano”, dijo la Corte Suprema en su resolución de una página.

Ante este contexto, la Corte Suprema dijo que “se desestima de plano el recurso de queja interpuesto en lo principal por don Antonio Rubilar Suárez por WOM SpA”.

Desde ClaroVTR valoraron el fallo. Rodrigo Karmy, exdirector comercial de Wom, actual vicepresidente comercial de Claro y uno de los acusados, dijo que “fue una querella infundada, que solo buscaba represalias por ejercer mi derecho a elegir dónde trabajar y, de paso, dañar a la competencia”.