Gary Medel pierde terreno en el nuevo Boca Juniors de Gago

“Hablé grupalmente con todos. Las charlas individuales se irán dando en el día a día. El plan para los referentes es que entrenen todos a la par. Acá nadie va a jugar por el nombre. El que entrene al máximo y de todo en la semana, se ganará un lugar en el equipo”. Con esas palabras, se presentó Fernando Gago en Boca Juniors. El técnico dejó en claro sus términos con el plantel. Una situación que llega a los más veteranos, entre ellos Gary Medel. El Pitbull no ha logrado consolidarse en su segunda etapa en el elenco de Buenos Aires.

De acuerdo a lo reportado por los medios en Argentina, el defensor no está considerado por el entrenador para ser titular. Ni siquiera está pensado como primer reserva. El diario Olé dio a conocer que por delante del formado en Universidad Católica están Marcos Rojo, Aaron Anselmino y Cristián Lema. El elenco oro y cielo juega este sábado contra Tigre, en La Bombonera, y el próximo miércoles enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata en Copa Argentina.

Gary Medel, en un partido de Boca.

El estratega transandino reemplaza a Diego Martínez con la misión de repuntar a nivel deportivo, pero también con el afán de aminorar la crisis institucional en la que están sumidos. “Hoy me toca estar como entrenador del club en el que me crie. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para formar un equipo que compitan en todas las competencias que le toque jugar”, señaló el DT en su primera rueda de prensa.

El Pitbull, apuntado en la crisis

En Buenos Aires no están para nada conformes con el rendimiento que ha exhibido el exseleccionado nacional en Boca. “El zaguero de 37 años está en deuda. Tras una gloriosa primera etapa en Boca allá por 2009, recordada por actuaciones destacadas, el Pitbull regresó pero no cumplió con las expectativas. Jugó sus primeros seis partidos como titular de manera consecutiva, después fue al banco en dos ocasiones, y actualmente se encuentra lesionado”, escribieron en Olé. Medel no juega un partido desde el 1 de septiembre.

Claro que los principales dardos en Boca Juniors están apuntados a Juan Román Riquelme, el presidente del cuadro xeneize. Su gestión, antes como vicepresidente, ha estado marcada por algunos títulos locales y por la final de la Libertadores 2023, cuando eran dirigidos por Jorge Almirón, actual entrenador de Colo Colo. No obstante, la inestabilidad se ha transformado en la tónica. Hace poco más de nueve meses asumió en la cabeza del club tras vencer a Andrés Ibarra, candidato que era parte de la lista de Mauricio Macri, con un 65 por ciento de los votos de los más de 40 mil socios que llegaron a votar a las instalaciones de La Bombonera. Tras los malos resultados, nadie es intocable. Ni siquiera su máximo ídolo, que aún tiene dos años de gestión por delante.

Los jugadores tampoco se salvan. Referentes como Edinson Cavani, Marcos Rojo o Sergio Romero también son apuntados. Este último, de hecho, es uno de los más cuestionados. Para la siempre compleja y exigente hinchada pasó de ser el héroe que los llevó a la final de la Copa Libertadores pasada, atajando penales en todas las fases de eliminación, a uno de los responsables del mal momento. Un ejemplo claro de esto ocurrió tras la derrota con River Plate, momento en el que se enfrascó en una violenta discusión con un hincha y que incluso pudo escalar a los golpes.