Gary Medel tiene nuevo DT: Fernando Gago fue presentado en Boca Juniors

Gary Medel tiene novedades en Boca Juniors. Este lunes fue presentado Fernando Gago como el nuevo entrenador de la escuadra transandina. El estratega regresa al club donde se formó como futbolista y ya dirigió su primera práctica. Luego del entrenamiento dio su primera rueda de prensa como DT del elenco xeneize. “Hoy me toca estar como entrenador del club en el que me crie. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para formar un equipo que compitan en todas las competencias que le toque jugar”, fueron sus primera palabras en la instancia.

Sobre sus aspiraciones en La Bombonera, el argentino señaló que: “Queremos ser un equipo protagonista, que sepa dónde quiere jugar, mucho peso ofensivo. Tener esa intensidad de querer tener siempre la pelota”.

En esa línea, Gago aseguró que, pese a que su nombre se venía sondeando hace tiempo, recién lo llamaron hace algunos días. “Se habló durante tres o cuatro semanas, yo recibí la semana el martes pasado. Después le pasó el registro de llamada si no me creen. Tomé la decisión que creí mejor para mí desde lo deportivo y lo profesional, no fue muy difícil. Recibí la llamada el martes pasado”, contó.

De esta forma, descarta haber salido mal de Chivas. “Yo estoy confiado y sé que actué de manera correcta. Entiendo la opinión pero considero que actué de buena manera, tenía una cláusula y la usé. Vuelvo a mi casa y estoy muy contento y emocionado”, sentenció.

Enfocado en su nuevo trabajo, el estratega asegura que ya se está interiorizando en lo que necesita su plantel. “Hablé grupalmente con todos. Las charlas individuales se irán dando en el día a día. El plan para los referentes es que entrenen todos a la par. Acá nadie va a jugar por el nombre. El que entrene al máximo y de todo en la semana, se ganará un lugar en el equipo”, reveló.

“La charla fue privada con los jugadores. Lo que hablé adentro, queda ahí. Con el correr de los días nos iremos conociendo. En mi tiempo acá he vivido cosas buenas y malas. Conozco muy bien al club”, añadió.