El gran zarpazo del Tigre Muñoz en Boca Juniors

Cristián Muñoz se transformó en un nombre tan familiar en el fútbol chileno que el tiempo diluyó uno de los hitos de su carrera: defendió el arco de Boca Juniors. El hito tomó valor con el tiempo, cuando, por la extensión de su carrera, se transformó en el último compañero de Diego Maradona en un campo de juego que seguía activo. En 2019, el registro llegó a su fin: la de Universidad de Concepción fue la última que vistió en su carrera. Con el Campanil obtuvo la Copa Chile en 2014-15.

En el país, también había jugado en Huachipato y Colo Colo. Con los albos fue campeón en los torneos de Clausura 2007, 2008 y 2009. Con los acereros fue campeón en 2012, en su segunda estadía en el club. Ahora vuelve al equipo xeneize, aunque en otra función: como integrante del cuerpo técnico de Fernando Gago.

El gran zarpazo del Tigre

Fiel a la personalidad que también se transformó en parte de su sello, Muñoz dejó el fútbol en silencio. Luego, se integró al cuerpo técnico del Real Pilar, de la Primera C del fútbol argentino, como preparador de arqueros. “Estoy en un cuerpo técnico, en Real Pilar, que es un club del ascenso, hace un mes. El técnico es Lucas Marcogiuseppe, el ayudante es Omar Pouso y el profe, Joaquín Medrán. Estoy como entrenador de arqueros, quería empezar de esa manera, desde abajo. Estoy muy ilusionado, abocado al trabajo también. Lleva su tiempo. El campeonato arranca la próxima semana. Hay muchas ilusiones de poder subir de categoría. Esperamos hacer un buen trabajo y cumplir el objetivo. Es un torneo corto, de siete equipos. El que suma más puntos, juega una final contra Cañuelas.”, declaró en 2020, a El Deportivo. Eso sí, no le cerraba la puerta a ejercer como entrenador principal. “En principio, sí, pero no le cierro la puerta a largarme como técnico. Quería empezar así. Quizás cuando pasen más años se me despierte el bichito de comandar un equipo. Veremos”, expresó.

Cristian Muñoz, en su paso por Universidad de Concepción.

Esa tarea desempeñará en Boca Juniors. Muñoz es parte del staff de Gago y tendrá a su cargo el entrenamiento de los guardametas. Sergio Romero, Leandro Brey y Javier García, además de alguno de los valores jóvenes que suelen sumarse a los trabajos del primer equipo, trabajarán bajo su mando. En la plantilla del equipo de la ribera figura un chileno: Gary Medel.

El equipo lo completan Fabricio Coloccini, como ayudante técnico; Diego Cogliandro, como segundo colaborador; Roberto Luzzi, como preparador físico; y Cristian Aquino, como segundo PF. Parte del equipo ya estaba en el club durante la gestión de Diego Martínez. El Tigre, precisamente, es una de las incorporaciones.