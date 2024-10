No solo es la Roja absoluta: zoom a la debacle de todas las selecciones chilenas

Hace más de dos décadas, la selección chilena claudicó en el afán de llegar al Mundial de Corea-Japón 2002. El recuerdo es más doloroso aún porque la escuadra nacional terminó en el último lugar de la tabla. O sea, el peor equipo de Sudamérica. Un amenazante déjà vu sucede en el camino hacia el Mundial de 2026, que se ha vuelto un tormento. La goleada ante Colombia, en Barranquilla, profundizó la condición de colista del seleccionado que dirige Ricardo Gareca, con cinco puntos en 10 fechas. Los cuatro partidos dirigidos por el Tigre terminaron en sendas derrotas, unas más traumáticas que otras.

Apenas finalizó el duelo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la continuidad del exseleccionador de Perú se instaló en el debate. Pese a que los resultados no están de su lado (con Gareca, la Roja exhibe en partidos oficiales un pobre 9,5% de rendimiento), un diálogo entre el DT y Pablo Milad puso paños fríos. A lo menos hasta la fecha doble de noviembre, la última del año, la permanencia de Gareca está segura. La exigencia para los partidos ante Perú y Venezuela es conseguir, como mínimo, cuatro puntos. “No estoy abatido, nunca he estado abatido, a lo mejor es una percepción. Lo que dije es que es mejor reflexionar. No estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente”, dijo el viernes, en el aeropuerto, ratificando su permanencia.

“A mirarlo por TV”. “Eliminado en fase de grupos”. Dos frases distintas que representan algo parecido. La Selección ya no goza de las mieles del éxito, ni se codea con la elite. Más bien, todo lo contrario. Mastica el sabor amargo de una crisis que se añade a la prematura eliminación de la Copa América de Estados Unidos, un balde de agua fría porque las expectativas eran más elevadas, sobre todo después del alentador desempeño de la Roja en los primeros partidos de Gareca (ante Albania, Francia y Paraguay). En menos de seis meses, Chile hace su peor Copa América en 20 años y es colista de las Clasificatorias al Mundial. Una tormenta perfecta.

Hay un dato decidor: solo una vez la Roja llegó a estar fuera de tres Copas del Mundo consecutivas (1986, 1990 y 1994). Si no se llega al objetivo de la clasificación, los procesos 2018-2022-2026 lo igualarán. Para cualquier futbolista, representar al país en una cita global es un privilegio. Y hasta hace no mucho tiempo, el fútbol chileno estuvo en un mejor estado, más saludable y en la vanguardia. Pero la fotografía del momento está más degradada. No solo sucede con el combinado adulto masculino, que con la Generación Dorada vigente no llegó a Rusia y Qatar.

Lo preocupante dice relación con que el sentir es transversal con las selecciones nacionales, que no han obtenido buenos resultados ni concretado objetivos en el último tiempo.

Fuera de los Mundiales

Uno de los tantos flancos abiertos que tiene Pablo Milad como mandamás de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) es el pobre rendimiento de las Rojas, a todo nivel. No está de más recordar que el exintendente del Maule apostó, en 2021, por Francis Cagigao como director deportivo de las selecciones nacionales. El proyecto del español, avalado por una larga etapa en el Arsenal, duró dos años y estuvo acompañada de una serie de cuestionamientos, hasta que no aceptó su oferta de renovación y se fue del país. Hoy, Cagigao trabaja en el Galatasaray de Turquía.

Si se toma como referencia la etapa de Milad al mando del fútbol local (desde mediados de 2020), el balance es deslucido. Las distintas categorías de selecciones nacionales (adultas y juveniles; masculinas y femeninas) han disputado procesos clasificatorios a nivel sudamericano y apenas una se ganó en la cancha su pase a un Mundial: fue la Sub 17 femenina en 2022, que accedió a la Copa del Mundo de India. Este año, esta misma categoría jugó el Sudamericano y quedó eliminada en la fase grupal, hacia el Mundial de República Dominicana, que está actualmente en desarrollo.

Siguiendo en las damas, la Roja absoluta se quedó al margen del Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 perdiendo el repechaje intercontinental ante Haití. Esta eliminación significó el fin de la era de José Letelier. En la actualidad, Luis Mena lidera a la Selección (ya sin Christiane Endler), cuyo objetivo próximo es la Copa América 2025, en Ecuador, que entrega tres cupos y medio a la Copa del Mundo de Brasil 2027. Este año, tal como la Sub 17, la Sub 20 femenina también jugó el Sudamericano de la categoría y quedó fuera en la ronda grupal, viendo a la distancia el Mundial que se desarrolló en Colombia y que ganó Corea del Norte.

En el lado de los varones, a principios de 2024 generaba cierta expectativa lo que podía hacer la Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela. Nicolás Córdova encabezaba un equipo que contaba con nombres que ahora están en la Roja adulta como Vicente Reyes, Vicente Pizarro, César Pérez, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda; además de Alexander Aravena, Damián Pizarro y otros. Chile quedó eliminado en la fase de grupos, perdiendo dos de cuatro partidos (una de esas caídas fue un 0-5 ante Argentina). Desde Sídney 2000 que la Selección masculina no participa de los Juegos Olímpicos.

El año pasado, los elencos masculinos juveniles no llegaron a buen puerto. La Sub 20 de Patricio Ormazábal quedó eliminada en la fase grupal del Sudamericano, clasificatorio al Mundial de Argentina, en el cual ganó uno de cuatro partidos y solo convirtió dos goles. Mientras, la Sub 17 de Hernán Caputto sí avanzó al hexagonal final del Sudamericano (para clasificar a la Copa del Mundo de Indonesia), con un rendimiento interesante. Sin embargo, en la fase decisiva se derrumbó. Terminó última sin puntos y sin anotaciones.

Entre la Sub 20 y la Sub 15

El próximo año, Chile será anfitrión del Mundial Sub 20 de varones, lo que muchos consideran un “premio de consuelo” desde la FIFA, luego de que el país quedara abajo del Mundial 2030, pese a que integraba la candidatura conjunta con Argentina, Uruguay y Paraguay. El hecho de organizar esta cita le permite a la Roja volver a una competencia de la que estaba ausente desde 2013, cuando jugó en Turquía tras clasificar en Argentina (la generación de Mario Salas). El seleccionado de Nicolás Córdova está en plena preparación. Jugó un par de amistosos ante Estados Unidos, con una derrota, en el Complejo de Quilín, y una victoria, en Juan Pinto Durán.

Después de caer ante los norteamericanos, el pasado sábado 12, Córdova lanzó una fuerte crítica al presente del balompié local. “Hay muchas cosas que hay que mejorar y se tienen que hacer de manera distinta, pero no depende de mí. Yo simplemente soy el jefe técnico de las selecciones juveniles. Sin duda que estamos en una crisis. Es una crisis de muchas cosas que hay que arreglar y no hay que buscar la excusa del recambio. Nosotros tenemos que ponernos a trabajar realmente serio de una vez por todas. Tenemos que tener infraestructura, calidad de entrenadores y muchas otras cosas”, emitió el exfutbolista.

En una realidad lúgubre, la Sub 15 aparece como un oasis, un faro de ilusión hacia el futuro. La Rojita encabezada por Ariel Leporati ha realizado un gran Sudamericano en Bolivia, alcanzando las semifinales. Cabe señalar que no hay Mundial en esta categoría. “Esto es un proceso, son jugadores que se están formando y el camino continúa”, declaró el DT, luego de caer en penales contra Ecuador, y aterrizando a sus noveles pupilos. “Nosotros, como entrenadores, debemos estar habituados a la incertidumbre que genera este deporte y preparar a los jugadores para que puedan asimilar cuando las cosas no salen como uno quiere, para que tengan poder de decisión a favor de lo que necesitamos”, añadió.