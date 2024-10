Ricardo Gareca y ultimátum para seguir en la Roja: “Si hay un límite, mi abogado arreglará las condiciones”

Gareca dice que "no acostumbro a irme". Foto: Photosport.

El entrenador de la Roja aseguró que "no acostumbro a irme" y reveló que "no me gustaría dejar a Chile de esta manera. Hasta las últimas consecuencias, me gustaría estar al lado de todos".