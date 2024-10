Periodista argentino se cuadra con Gareca y le da con todo a los jugadores de la Roja: “Son un espanto, un fiasco”

La última fecha de las Eliminatorias contra Brasil y Colombia expandieron la crisis de la selección nacional en el proceso rumbo al Mundial de 2026. Ricardo Gareca no ha podido ganar desde su llegada al banco, por lo que la Roja de Todos se ha estancado en el fondo de la tabla y está a siete puntos de la zona de repechaje.

De todas maneras, los esfuerzos del Tigre se centran en encontrar una manera de rescatar los puntos necesarios que le permitan a Chile tener la posibilidad de decir presente en la cita que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

Después de la derrota contra Brasil por 2-1 y la goleada que le propinó Colombia por 4-0, el periodista argentino Martín Liberman salió a defender a su compatriota y apuntó a los futbolistas de la Roja por la mala campaña.

“Es lógico que se le reclame a Gareca. Chile fue a buscarlo por lo que hizo en dos eliminatorias con el seleccionado peruano, pero cuando uno ve los partidos, también hay mucha responsabilidad de esta camada de flojos jugadores”, señaló el comunicador

Liberman agregó que “sé que hay buenos futbolistas en general en Chile, pero siento que no tiene nada si lo comparo con la generación que se está yendo o que ya se fue, porque Gareca los dejó afuera”.

Al mismo tiempo, sostuvo que “no exculpo a Gareca de las responsabilidades, porque claramente las tiene, pero creo que no tiene elementos ni recursos. Por más genios que seas, el que juega es el futbolista y si no tienes la suficiente cantidad de jugadores con una riqueza determinada, no va a poder”.

“El hincha chileno promedio debe sentirse realmente frustrado porque es casi imposible que juegue el próximo Mundial. El equipo es espantoso, es un papelón, no tiene altura ni nivel. Chile es un espanto, es un fiasco. Es muy probable que se quede fuera de la Copa del Mundo y está bien que así sea, porque es un muy mal equipo”, concluyó Martín Liberman.

La siguiente doble fecha parece un poco más halagüeña, pero con una clara imposición. El 14 de noviembre visita a Perú en Lima, donde ganó dos de los últimos tres. Cinco días más tarde, recibe a Venezuela, que perdió seis de ocho duelos clasificatorios contra los rojos. Doble jornada redonda que permitirá, en el mejor de los casos, llegar a los 11 puntos.

Entonces, las Eliminatorias Sudamericanas no verán acción hasta marzo del próximo año. El 20 de ese mes, los pupilos del Tigre viajarán hasta Asunción para medirse a Paraguay, que será otro de los destinos obligados para recuperar puntos de a tres, después de ganar en tres de sus últimas cuatro visitas.

Posteriormente, el equipo vuelve a Santiago para recibir a Ecuador, duelo que se ha repetido una docena de veces por las Eliminatorias con nueve triunfos rojos, dos empates y solo la derrota de 2-0 en 2021. Una nueva doble fecha ideal para sumar seis y quedar con 17 unidades.

El 4 de junio, Chile recibirá a Argentina, equipo que ganó seis de sus ocho visitas por clasificatorias. La semana siguiente subirán a El Alto en Bolivia para sortear su destino en un duelo que, a esa altura podría ser clave, ya que deberá imponerse como en cuatro de los últimos cinco partidos en tierras altiplánicas. Tres unidades más que darán un total de 20.

En septiembre será el final de la carrera. El 9 de ese mes, la Roja visitará a Brasil, donde nunca logró un punto en siete presentaciones. El 14, en tanto, el equipo nacional se verá obligado a volver a vencer a Uruguay en Santiago, rival al que ganó en dos de los últimos tres enfrentamientos. Suficiente para lograr tres puntos más y quedar con 23, incluso, fuera de un eventual repechaje.