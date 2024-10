La cláusula que aferra a Ricardo Gareca a la banca de la Roja

Ricardo Gareca sigue al mando de la Selección. Al menos por ahora. Luego de la estrepitosa caída de la Roja en Colombia, por 4-0 ante la selección cafetera, el Tigre, por primera vez en su proceso, reconoció que no sabe si seguirá en la cabeza del combinado nacional. “Hoy no le puedo dar una respuesta concreta. Siempre me invaden cosas, a todos, de la misma forma que ustedes, yo también las siento, pero no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar, enfriarme. Es un proceso difícil, complicado. Hoy no estoy para tomar una decisión. Necesito calmarme, enfriarme, estar con los dirigentes, con mi cuerpo técnico. Una decisión de abandonar el cargo no estoy en condiciones de manifestarla. Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier decisión que tome”, dijo el DT en la rueda de prensa.

En Quilín el entrenador no convenció. “Es un técnico antiguo”, se comenta desde Juan Pinto Durán. Claro que en la ANFP saben que despedirlo es un escenario inconveniente. “Nosotros siempre nos reunimos para hacer un análisis completo. De la logística, de todo. Eso se hace en frío. Ya conversaremos con Ricardo. Cualquier decisión que se tome tiene que ser en frío”, dijo Pablo Milad en Barranquilla. “Tiene contrato vigente”, agregó.

Ricardo Gareca se declaró en reflexión tras la derrota de la Roja. Foto: Photosport

Desde el organismo rector del fútbol chileno se complican por el pago que significaría la eventual salida del argentino. El pago de su contrato implica US$ 3,7 millones por año. El monto es ligeramente mayor al que percibía Eduardo Berizzo y sus colaboradores: US$ 2,7 millones. El arribo del Toto ya era un salto importante. Su antecesor, Martín Lasarte, se embolsaba US$ 1,5 millones.

El vínculo del cuerpo técnico del exseleccionador de Perú es hasta el término de las Eliminatorias y se extiende automáticamente si se consigue la clasificación al Mundial. Algo que hoy se ve muy lejano. Chile es colista en las clasificatorias, con cinco unidades en 10 partidos. El documento que une a Gareca con la Roja, eso sí, incluye una cláusula que permitiría una salida anticipada sin el pago de una indemnización. Uno que es catastrófico de desde lo deportivo: quedar sin posibilidad matemática de llegar al máximo certamen planetario. Un escenario que, pese a lo mal que está la Selección, sigue siendo lejano, considerando que recién se está en la mitad del proceso y que seis elencos obtienen el cupo directo y uno va al repechaje.

Ya no hay convencimiento en el proceso. Ni por parte de la ANFP ni del entrenador. Sin embargo, los cálculos económicos complican a la federación. El Tigre se declara en meditación. “Es primera vez que acepto que voy a reflexionar. Quizás es percepción verme sin fuerzas ¿Usted me vio antes sin fuerzas? Se van acortando los tiempos. Es una realidad. Hoy iniciamos la segunda rueda. No puedo ocultarlo tampoco. Hay decisiones que no tomo yo. La dirigencia también tiene que pensar. Esta es la primera vez que manifiesto públicamente una postura que no es terminante. Simplemente, no acostumbro a tomar decisiones en caliente. Este juego no me resultó, este resultado no me gustó. Pero no es intención mía dar un signo de debilidad. Yo estoy convencido de lo que quiero”, dijo este martes.