Informe Robinson: el aliado clave de Colo Colo para evitar un castigo por la renuncia de Carlos Palacios a la Roja

Colo Colo está en estado de alerta. Cualquier paso en falso en relación a la situación de Carlos Palacios podría desembocar en consecuencias fatales. Los albos, a sabiendas de que hay un riesgo de recibir un castigo deportivo si ocupan al delantero, optaron por una medida precautoria: excluir al ariete del partido frente a La Calera, en el que se jugarán el paso a la punta del Campeonato Nacional a tres fechas de su término. La ausencia podría prolongarse, también, al partido ante Palestino.

El Cacique no quiere dar ventajas. Menos a la U, que encabeza la clasificación del torneo criollo y que mira con atención cómo se resuelve el lío que se armó después de la decisión del exdelantero de Unión Española de dejar la Selección antes del viaje a Colombia, que terminó en un desastre futbolístico para la escuadra de Ricardo Gareca. La posibilidad reglamentaria de perder puntos, aunque sujeta a varias interpretaciones, podría existir. El condicional obedece, justamente, a la incertidumbre respecto de la norma que, efectivamente, aplica para este caso.

El informe Robinson

Por estas horas, en Colo Colo, en la U y en la ANFP se habla de estrategias. No de las que tienen que ver con un adecuado desempeño en el campo de juego, sino de las legales. Los que juegan, en rigor, son los respectivos equipos jurídicos, que buscan argumentaciones para sostener sus posturas y, por cierto, desacreditar las que amenacen los intereses de las instituciones a las que representan.

En ese plano, los albos pueden apelar a una situación concreta, demasiado parecida a la que protagoniza Palacios. En agosto de 2021, Martín Lasarte sorprendió con la convocatoria del estadounidense Robbie Robinson, quien militaba en el Inter de Miami antes de que el club californiano se transformara en una celebridad mundial a partir de la llegada de Lionel Messi. El atacante ofrecía la fortaleza y envergadura física que la Selección ya extrañaba para la posición de centrodelantero. Sus antecedentes goleadores justificaban, además, el llamado de Machete.

Robbie Robinson, en Pinto Durán.

Sin embargo, la estadía duró poco. Robinson, efectivamente, vino a Chile y conoció Juan Pinto Durán. Sin embargo, tal como Palacios, abandonó la concentración y no pudo ser utilizado para el partido con Brasil, también por las Eliminatorias. “Gracias a los fanáticos, jugadores, entrenadores y personal de la Roja por la cálida bienvenida, ya que tuve el honor de unirme a la selección chilena. Realmente disfruté los entrenamientos y me siento muy agradecido por lo bien que me han tratado”, explicó, con palabras de buena crianza. “En este momento he decidido regresar a Florida para tomarme un tiempo y evaluar a cual selección voy a representar mientras ayudo a Inter Miami a la clasificación a los playoffs”, añadió.

Comunicado idéntico

¿En qué se parece el caso de Robinson al de Palacios? En bastante. Primero, en el texto del comunicado que publicó la ANFP. “La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la selección chilena que se prepara para los partidos clasificatorios ante las selecciones de Brasil, Ecuador y Colombia. La decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista”, expresó la entidad afincada en Peñalolén.

El relativo a Palacios sostiene algo muy similar. “La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”, especifica.

El norteamericano no se vio enfrentado a una controversia ajena al cuestionamiento de los hinchas por su deserción. En otras palabras, no hubo reclamos. Tampoco se habló de plazos que cumplir para que volviera a jugar. En rigor, el 4 de septiembre, es decir, tres días después de desistir de jugar por Chile, estaba en el campo de juego para defender al equipo de la camiseta rosada, ante el Cincinatti. En ese duelo, que terminó con victoria por la cuenta mínima para su escuadra, actuó durante 46′. Nadie reclamó los puntos.