Colo Colo lo sufre: Carlos Palacios también arriesga perderse el duelo frente a Palestino tras borrarse de la Roja

Colo Colo está en alerta. Este martes, cerca del mediodía, la ANFP le confirmó al Cacique que Carlos Palacios no podrá sumar minutos este miércoles frente a La Calera, en la Quinta Región. “Frente a las consultas que hicieron, les avisamos que no puede jugar”, dicen desde la sede que comanda el fútbol chileno.

La norma en la que se basó la ANFP fue la siguiente: “Un jugador convocado por su asociación para una de sus selecciones representativas no tiene derecho, a menos que la asociación en cuestión acuerde lo contrario, a jugar para el club al que pertenece durante el periodo que dure o debiera durar su liberación, conforme a las disposiciones del presente anexo, más un periodo adicional de cinco días”. En el Cacique, sin embargo, argumentaban que el futbolista fue liberado por la Selección a través de un comunicado que fue público. Y que bajo ese escenario, no tendría problemas para jugar por su club.

Por lo mismo, para el duelo que se jugará este domingo, frente a Palestino, la presencia de Carlos Palacios no está asegurada. Según revelan desde Quilín, el plazo de los cinco días hábiles comienza a correr desde este miércoles apenas cierra la fecha FIFA. Frente a tal escenario, el atacante no podría sumar minutos. En el Cacique, sin embargo, aseguran que discutirán la medida y apostarán para tenerlo para el cotejo del fin de semana.

Cabe recordar que el delantero se bajó del partido de la selección chilena ante Colombia, argumentando motivos personales, lo que desató una tormenta en el combinado nacional. La situación no cayó bien y complicó las relaciones entre la ANFP y Colo Colo. Por lo mismo, desde la ANFP se ampararon en lo que establece el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores en este sentido para advertir que Palacios no puede sumar minutos frente a La Calera.

Además, en Quilín no cayó bien que la Joya apareciera al día siguiente entrenando en el Monumental ni menos en una función del circo Los Tachuelas. Mientras que Ricardo Gareca tampoco fue muy claro con la situación. “Fue inesperado más que nada, no puedo extenderme más que eso. ¿Cómo lo tomo? Cuestiones personales. No tuve la oportunidad de hablar con él, porque le habíamos dado libre para que se reuniera con la familia. Carlos me había pedido si podía ir un poco antes. Mandé a mis colaboradores para que hablaran con él. Carlos lo que manifestó fueron cuestiones personales que lo llevaba a resolver desafectarse de la selección. Cuando son cuestiones personales, más allá de eso no me meto”, expresó.

Arturo Vidal no lo creyó

En sus redes sociales, Arturo Vidal siguió minuto a minuto la transmisión del partido de Colombia frente a Chile. Lo hizo acompañado de Carlos Palacios, quien no emitió ninguna declaración. Sin embargo, en plena transmisión, el volante se enteró de que Carlos Palacios no podría jugar frente a Unión La Calera. Lo hizo al leer la nota de El Deportivo, la cual desmintió.

“Muchachos es mentira. Carlitos puede jugar mañana y los que jugaron hoy día, Cepeda y Cortés, también pueden jugar mañana si están bien y si el profe decide que jueguen, pueden jugar. Ya terminó la fecha FIFA, hoy día terminó. Terminó el partido, se acabó. Siempre han hecho lo mismo, los muchachos a veces cuando íbamos a la selección y jugábamos al otro día cuando jugábamos por copa o campeonato, se iban y aparecían jugando. Eso es mentira, ¿qué están inventando?”, dijo.

Horas después, Pablo Milad aclaró que el jugador estaba castigado. “El artículo 5 inciso 1 de FIFA prohíbe cuando un jugador sale unilateralmente de una concentración para jugar y eso le impide, cuando termine la fecha FIFA, que terminó ahora con el partido, hasta cinco días no podrá jugar por su equipo”, explicó tras la derrota de la selección chilena ante Colombia en Barranquilla.

Detalló que “se liberó a petición del jugador... la liberación es una petición personal del jugador, a veces se liberan por lesión, como fue lo de -Esteban- Pavez que estaba enfermo, pero en este caso fue una solicitud directa del jugador”, cerró.